«Взял салфетку вытереть пот со лба, а оказались деньги»: в Бресте за взятки судят директора завода и депутата

На скамью подсудимых попал 52-летний директор ОАО «Пружанский завод радиодеталей» и депутат Брестского областного Совета депутатов Виктор Калих. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по статье 430 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет заключения. Его задержали с поличным в июле 2019 в Минске.

Вместе с Калихом по статье 431 УК РБ судят Александра Козловского. По версии следствия, он систематически давал директору взятки. Козловский до января 2020 был директором предприятия ООО «Мэр» в Минском районе, а теперь занимает должность специалиста по маркетингу в другой организации. Калих на своем заводе тоже уже не директор – уволен с ноября 2019 по собственному желанию.

Дача взятки директору завода.

«Деньги я не брал, но они были у меня»

Уголовные дела в отношении Калиха и Козловского рассматривают в одном процессе в Брестском областном суде. Директор Пружанского завода радиодеталей – под стражей, его партнер – на первой скамье.

Согласно материалам дела, Козловский передавал Калиху взятки за продление договора аренды (ООО «Мэр» занимало площади Пружанского завода радиодеталей), а также «за организацию максимально благоприятных условий» для того, чтобы заявки коммерческого предприятия на гальванизацию деталей выполнялись качественно и быстро. Аренда «стоила» 600$ в месяц, а за производство в карман шло 8% от стоимости партии деталей. Следствие установило несколько эпизодов передачи и получения взяток в период с февраля 2017 по июль 2019.

– В общей сложности Калих принял для себя от Козловского в качестве взятки 8 925 белорусских рублей, а также 15 937 долларов США, – подытоживает гособвинитель, замначальника отдела прокуратуры Брестской области Александр Жешко.

Оба обвиняемых заявили, что не считают себя виновными во взяточничестве.

Виктор Калих показывает свой завод Андрею Кобякову. Фото: budni.by

– Не признавал и не признаю категорически. Деньги я получал, но не в том объеме и не за то, что мне инкриминируют. Я никогда взяток не брал. Завод для меня – ребенок еще один. Деньги я не брал в руки, тем не менее они были у меня – это 1200 долларов и 210 рублей, перед этим еще 200 долларов и два раза по 700 рублей. Но это никоим образом не связано с нашими должностными полномочиями и не касается моей работы на заводе, – реагирует на предъявленное обвинение Виктор Калих.

В зале суда находится его 17-летняя дочь – младшая из троих детей Калиха, его супруга и мать. Козловского тоже поддерживают родственники. Он называет те же суммы, что и Калих.

– Признаю не дачу взяток – дачу вознаграждения, я признаю некоторые суммы и то, что частично я эти деньги давал. На тот период я не думал, что я даю взятку, это теперь я на эти вещи смотрю по-другому, – комментирует Александр Козловский.

«Приложил к лицу и стер пот»

По словам уже бывшего директора Пружанского завода, с Александром Козловским его связывают в основном деловые и партнерские отношения, но очень теплые – руководители когда-то учились в одном вузе. Калих много говорит про то, как принял завод почти банкротом и с каким трудом его поднимал. Когда нужно было найти арендатора на свободные площади завода, Козловский согласился одним из первых – за это Калих благодарен ему до сих пор.

Про один из эпизодов передачи денег, которые Калих взяткой не считает, он рассказывает подробно. Это как раз тот эпизод, который закончился задержанием в июле 2019 и попал на кадры оперативного видео МВД. Тогда, вспоминает Виктор Калих, он поехал в Минск по служебным делам. До этого он слышал от коллег, что у Козловского проблемы со здоровьем - ему сделали операцию на сердце. В конце рабочего дня Калих позвонил Козловскому, чтобы встретиться с ним.

– Я хотел узнать, как у человека здоровье, как прошла операция. У меня тоже проблемы с сердцем и мне сказали, что операция невозможна... И был еще технический момент по работе, – так описывает повод для встречи Виктор Калих.

Партнеры встретились в офисе Козловского в Минске. Калих вспоминает, что тогда он был на взводе из-за работы, а потом длинно и подробно пересказывает тот душераздирающий, как он сам его характеризует, разговор про болезнь и самочувствие.

– Он не договорил, я его прервал, потому что у меня уже и пот, и слезы... Я уже практически ничего не видел. Мне стало действительно плохо. Он дал мне что-то в руки – оно уже потом и видно на съемке... Я ничего не просил, он видит мое состояние, мы разговариваем и он мне протягивает...

– Что протягивает? – добивается конкретики гособвинитель.

– Я взял сразу, приложил к лицу и стер пот...

– То, чем вы вытерли пот, вы куда положили?

– Я никуда не положил, я постоянно промакивал, и так с этим и вышел. Как оно было – так и вышел. Зашел в туалет, умыл лицо.

– Вы когда зашли в туалет, у вас что-то в руках было?

– Да вот это и было... мятая штука вся.

Как выяснилось, «мятая штука» была бумагой с завернутыми в нее деньгами – 1200 долларами, которые при задержании на выходе из офиса достали у Виктора Калиха из кармана брюк.

– Эти деньги я впервые увидел после того, как их разложили на машине...

– А как деньги оказались у вас в кармане? Вы рассказывали нам про салфетку... – продолжает допрос прокурор Александр Жешко.

– Я рассказал, как оно было. Я понимаю, что деньги были переданы мне в тот момент, когда мы сидели за столом.

– Но вы же сказали, что вам дали салфетку.

– Я брал, не думая даже: беру я салфетку, деньги, бумагу... Я ничего не понимал.

В протоколе задержания сказано, что в салфетке было 12 купюр по 100 долларов. Гособвинитель уточняет – неужели их нельзя было заметить?

– Они как матрешка завернуты. Недовертел...

Позже в ходе допроса Калих выдвигает версию: зачем Козловский передал ему деньги.

Успехи Виктора Калиха замечали на правительственном уровне. Фото: government.by

– За что мне давать взятку? Я в этот завод душу вложил! – когда Калих говорит про завод, его голос меняется, как будто он сдерживает слезы. – Я не считал и не считаю это взяткой.

– А что это тогда за деньги?

– Я так понимаю, что человек хотел помочь мне... Но если я иду по улице и вижу, что человеку плохо, я покупаю букет цветов и запросто могу его подарить. Он как-то мне сказал, что в жизни меня сильно подвел и обидел... Было время, я на него сильно наругался, была у меня на него обида. Видимо, решил моральный ущерб каким-то образом сгладить... как кусок пирожного.

Кто такой Виктор Калих?

Депутатом Виктор Калих избирался два раза – в 2014 и 2018 году. Без малого 20 лет – с 2001 года – он работал директором завода радиодеталей в Пружанах. Назначен был в 33 года. Когда он пришел на предприятие, оно было почти банкротом. Калих смог сделать его рентабельным.

В советское время завод выпускал резисторы для военного производства, а теперь что только ни делает: жгуты проводов, кротоловки и мышеловки, мебельную фурнитуру, упаковку для фруктов, разветвители, разъемы, соединители... В 2018 году Виктор Калих стал лауреатом конкурса «Человек своего Дела» – его наградили за успешное применение антикризисных технологий и методов управления. В этом же году он получил медаль за трудовые заслуги. А в 2017 руководителя хвалил бывший премьер-министр Андрей Кобяков. Пружанская районка писала, что Кобяков отметил Калиха как «инициативного директора».