«Даешь ей деньги, а назавтра просыпаешься и думаешь: что это было?!»: в Минске судят мошенницу, которая притворялась даже онкобольным мужчиной

Обвинение по делу Елены Модиной в суде удалось дочитать только на четвертом по счету заседании. Процесс постоянно прерывается из-за того, что Елена жалуется на невыносимую головную боль и высокое давление.

С обвинением женщина не согласна - она уверяет, что все долги собиралась вернутьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Москвичку Елену Модину, известную в России и Беларуси и по псевдонимам Abigail Paten, Эллин, Эля, Ева, Яна и Jadviga Tocka, Denis Paten обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, покушении на мошенничество, подстрекательстве к даче взятки.

- Человек легко менял внешность, могла представляться как мужчиной, так и женщиной, подделывала голос и с помощью специальных программ, и без них - у людей даже не возникало подозрений, что с ними разговаривает не мужчина, а женщина. Имитировала несколько акцентов: польский, английский, украинский и другие, - рассказывали в Следственном комитете.

Елена умудрялась выманить у людей деньги, даже ни разу не встретившись с ними вживую. Многие легко перечисляли деньги онкобольному Денису Патену, пообщавшись с ним в интернете.

Елена настаивала на том, чтобы процесс был закрытымФото: Святослав ЗОРКИЙ

В списке потерпевших, которые лишились денег, подружившись с одной из личностей, которую изображала Модина – 15 человек. За два года она выманила у них около 122 тысячи рублей.

«Я не притворяюсь, мне действительно плохо»

До того, как судья вошел в зал, Елена жаловалась конвоиру на плохое самочувствие.

- Вы извините, что я доставляю неудобства, - слабым голосом сказала женщина, опускаясь на скамью. Всем, кто заходит в зал, она внимательно, не отрываясь смотрит в глаза и провожает взглядом. Елена была против открытого процесса – женщина ссылалась на то, что «будет вынуждена использовать более чем приватную информацию, которая касается потерпевших».

Пока прокурор зачитывала обвинение, Елена сидела, опустив лицо вниз и закрыв его руками. Женщина картинно хваталась за прутья решетки, громко вздыхала, и, примерно через полтора часа после начала процесса озвучила судье свои жалобы.

- Высокий суд, я прошу прощения, я уже больше не могу – очень голова болит. Я старалась терпеть, но больше не получается. Я не притворяюсь, мне действительно очень плохо.

Почти все слова Елена произносит с неправильным ударением, имитируя акцент, похожий на польский.

Женщину, известную не только в Беларуси по псевдонимам она же Abigail Paten, Эллин, Эля, Ева, Яна и Jadviga Tocka, Denis PatenФото: Святослав ЗОРКИЙ

С обвинением, которое ей предъявили, Елена Модина не согласилась: она утверждает, что деньги ей действительно передавали, но она планировала вернуть все долги.

- Мне сейчас просто сложно говорить, я на самом деле плохо себя чувствую. Я позже все объясню.

В суде сделали перерыв, чтобы вызвать «скорую». Позже медики приезжали в суде еще раз и на этот раз приняли решение отвезти Елену Модину в больницу на обследование.

«Два часа словесного потока - и ты уже отдаешь две тысячи евро»

Четверо потерпевших, которые пришли сегодня на процесс, с недоверием относятся к внезапным обострениям Елены.

- Когда она брала у нас деньги, у нее ничего не болело, все было прекрасно со здоровьем.

Анатолию Андреевичу Елена задолжала одну из самых больших сумм - 20 тысяч евро.

- Мой сын живет в Риге, работает программистом. Он как-то познакомился с этой Еленой, она представилась ему сотрудником посольства Беларуси в Латвии и предложила хорошую работу с зарплатой в 5 тысяч евро. Конечно, предложение ему показалось заманчивым, поэтому, когда она его попросила переслать деньги за оформление документов, какие-то анкеты, он согласился. Потом она просила и на какие-то свои нужды денег – он ей присылал. Причем никому об этом не рассказывал и до последнего был уверен, что это все правда. Меньше, чем за месяц он перечислил ей почти 20 тысяч евро. Я ему сразу сказал, что это афера. После этого Андрей подал заявление в полицию.

Некоторые потерпевшие знали Елену Модину как заводчицу собак из Великобритании. У нее дома действительно жили пять породистых псов и один кот. Студентку Владиславу Елена попросила подготовить собак к выставке.

- Она сказала, что хотела бы в дальнейшем нанять меня на работу, говорила, что собирается организовать питомник. Я согласилась представлять ее собаку на выставке, но ни на одно занятие она не пришла, просто сказала, мол, продолжайте, все хорошо, но платить я вам не буду. До занятий и после я сидела и выслушивала ее слезливые истории о том, как все плохо, денег нет. Она задолжала мне немного – рублей 100, больше энергии я на нее моральной потратила.

Владислава рассказывает, что на выставки с собаками Елены она несколько раз ездила.

- Она сбрасывала на меня собак, а сама в это время ходила знакомилась с людьми. Она пыталась из меня вытащить денег якобы на то, чтобы выкупить собаку породы бассет. Давила на жалость: «Если я сегодня до обеда за него не заплачу, он умрет».

Павел отдал Елене около 2 тысяч евро.

- Познакомились в такси – я работаю водителем. Мне она тоже представилась заводчицей собак, предложила посидеть выпить чаю. Два часа – и человек садится мне на уши. Потом позвонила еще раз, попросила куда-то отвезти. В это время она рассказывает, что у нее свой питомник в Англии, еще один она якобы собиралась открывать здесь. В это было несложно поверить, потому что у нее здесь было 4 собаки бассета. У меня она тоже просила денег на собак. Как это происходило: два часа ее словесного потока. Ты веришь, даешь деньги, а потом на следующий день просыпаешься и думаешь, что это вообще было. Она все время смотрит прямо в глаза, говорит непонятно – приходится напрягать слух. Наверное, это все такие психологические приемы.

По словам Павла, в Минске Елена жила на широкую ногу: меняла съемные квартиры, покупала дорогие вещи, обедала и ужинала почти всегда в каких-то заведениях.

- И раздавала долги тем, кто особенно настойчиво просил.

Суд по этому делу продолжится 28 января.

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