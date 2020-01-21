«Он был гордостью всего сельсовета». В Кормянском районе хоронят умершего в армии 18-летнего парня

Ровно два месяца прослужил в погранвойсках Павел Сигнеев из Кормянского района. В родную деревню мать привезла его мертвым. Две недели она пробыла возле кровати в больнице, но сына спасти не смогли… Пока это загадка, от какой болезни умер 18-летний Павел, но перед ней врачи оказались бессильны.

После базовой школы парень поступил в железнодорожный лицей в Гомеле, окончив, переехал в Минск, где работал в метро. А затем его забрали в армию.

- Семья - это единственная причина вернуться домой в целости и сохранности, - писал парень на своей странице в соцсети перед призывом.

Солдат служил в пограничных войсках в Бресте, его госпитализировали 7 января, когда он пожаловался на плохое самочувствие. Парня забрали в больницу скорой помощи. Потом перевели в Брестскую областную больницу, однако ему становилось все хуже.

- Все это время врачи боролись с тяжелым заболеванием Павла, однако 20 января он умер. Госпогранкомитет и командование Брестской пограничной группы выражают глубокие соболезнования его родным и близким, - прокомментировали в погрангруппе. С каким именно заболеванием парня госпитализировали, не сообщается.

В родной деревне Павла знают как очень хорошего порядочного парня. Никто о нем плохого слова скажет - это про него.

- Он был гордостью всего сельсовета. Очень уважительный был, доброжелательный, везде во всем участвовал, - рассказали «КП» в сельсовете.

Хоронить Павла будут в среду, буквально вся деревня собирается на похороны:

- Приехали уже родственники из разных городов, и все мы придем проститься, - говорят сельчане. - Это шок и трагедия для нашей деревни. Мы все как в тумане. Он такой добродушный был, всегда с улыбкой, никому не отказывал в помощи. Товарищеский был - много друзей имел. Он и его друзья хотели идти служить. Они втроем шли на один призыв. Провожали друг друга по очереди…

Родители Павла убиты горем - по словам сельчан, отцу пришлось вызывать «скорую», когда он узнал о смерти сына. Волнуются, как мама переживет похороны.

- Мы никого не виним, - сразу сказали родные Павла, собравшись вечером в его родном доме у гроба парня. Это была случайность. Так Бог пожелал, никто не виноват. Да, в армию его отправляли здоровым, но его смерть не связана со службой. Болезнь была молниеносной…

Неофициально, парень умер от менингита, которым мог заразиться из-за укуса инфицированного насекомого.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Мозыре расследуют гибель солдата Уже почти два месяца семья Руслана из Мозыря, который погиб при службе в армии, ждет итогов расследования смерти 19-летнего парня. Родные не верят в суицид - в первоначальную версию, и обращались в Администрацию президента с просьбой взять расследование на контроль.

Напомним, тело Руслана нашли около заставы - он тоже служил пограничником. Это произошло вскоре после того, как парень вернулся из отпуска. Дома он был в хорошем настроении, ни на что не жаловался. Что произошло в ту страшную ночь - так и остается загадкой. В части семье заявили, что солдат выстрелил в себя из автомата >