2020-01-21T10:10:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Отправились пешком по магазинам»: белоруса-дальнобойщика в Австрии насмерть сбил автомобиль

Еще двое наших соотечественников травмированы
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Легковушка наехала на компанию пешеходов в АвстрииЛегковушка наехала на компанию пешеходов в АвстрииФото: Павел МАРТИНЧИК
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Авария произошла в австрийской коммуне Арнольдштейн, что недалеко от границ с Италией и Словенией.

В субботу в полдень трое белорусов - дальнобойщик из Пинска и его коллега с женой - возвращались из магазина к своим фурам. Внезапно с противоположной полосы вылетел легковой автомобиль. Им управлял 73-летний итальянец, проживающий в Австрии.

Местное австрийское СМИ Salzburger Nachrichten со ссылкой на полицию сообщает: предположительно, водитель не справился с управлением, и его машину занесло на заснеженной крутой дороге. Легковушка вылетела на встречку, где и сбила компанию пешеходов. По предварительным данным, двоих белорусов прижало к ограждению или отбросило на него. Еще один мужчина от удара отлетел в лес. Когда подоспела медицинская помощь, он умер.

- Мы находимся на связи с литовской транспортной компанией, оформляем необходимые документы для отправки тела погибшего белоруса на родину. Пострадавшая женщина пока находится в больнице с тяжелыми травмами, а мужчина был выписан на следующий день. Он дает показания. О гражданине Италии пока ничего не известно, - сообщил «Комсомолке» советник посольства Беларуси в Австрии Александр Зелянин.

Сейчас подробности аварии выясняет полиция. Гособвинитель конфисковал автомобиль для дальнейшего осмотра. Известно, что погибшему белорусу было около 30 лет. Мужчины работали дальнобойщиками в литовской транспортной компании. В тот роковой день они оставили фуры на стоянке городка Терл-Маглерн и отправились пешком по магазинам.

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