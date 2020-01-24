Ирина Пушкарева: «Когда мы только стали инклюзив-театром, от нас ушел каждый второй талантливый здоровый ребенок»

С 15 января на краудфандинговой платформе Ulej.by, где деньги на интересные начинания собирают всем миром, опубликован необычный проект по сбору средств на эту постановку. Его с удовольствием поддержали нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич, чемпион мира по муай-тай и солист группы BRUTTO Виталий Гурков, популярная белорусская рок-группа NIZKIZ и, конечно же, Купаловский театр.

В первый же день были проданы лоты на просмотр спектакля бок о бок со Светланой Алексиевич и на чаепитие с писательницей, а также годовой пригласительный на все премьеры Купаловского. Заявленную сумму в 2 тысячи рублей удалось собрать всего за сутки! Но организаторы обещают, что на сайте в ближайшие недели появится еще много новых лотов-предложений.

Мы расспросили художественного руководителя Семейного инклюзив-театра "і" Ирину Пушкареву о ее подопечных, о постановках и о том, как живется театру, где на одной сцене играют дети обычные, дети с особенностями, родители детей, а также профессиональные актеры.

- Иначе как чудом я не назову то, что наши дети - а сейчас в театре занимается около 130 человек, из них около 40 детей с аутизмом - смогут показать свое искусство на одной из самых прославленных театральных сцен Беларуси. К этому мы шли четыре года. Наши дети занимаются очень много - по 3 - 7 раз в неделю с талантливыми педагогами. За это время мы поставили шесть спектаклей, в том числе «Флейту-чародейку», «Восемь чувств, или Рождение человека», и с успехом их представили. Для любого ребенка выступать на сцене - большое событие и повод для гордости. Для особенного ребенка - это еще преодоление, маленькая победа.

В семейном инклюзив-театре "і" играют маленькие и взрослые артисты. Треть этого коллектива – дети с аутизмом, у которых появился шанс показать свои таланты на профессиональной сцене. Фото: предоставлено организаторами

Театротерапия для детей с аутизмом - очень полезная вещь. Дети начинают разговаривать и общаться с другими, находят друзей, чувствуют себя более уверенно в незнакомой среде, то есть решаются их основные проблемы.

- По каким критериям вы отбираете в театр детей?

- Детей с аутизмом берем всех без кастинга, потому что хотим дать шанс им и их родителям. Что же касается обычных детей, без особенностей, то могу сказать, что после того, как мы стали инклюзивным театром, очередь к нам не стоит, но приходят только хорошие талантливые дети. Когда мы были модной творческой студией Пушкаревой и занимали призовые места на престижных фестивалях и конкурсах (хотя мы и сейчас это делаем!), тогда отбоя от желающих прийти к нам не было. Но когда мы стали инклюзивным театром, от нас ушел каждый второй талантливый ребенок. Это было очень болезненно, но справились…

- Постановка «Аднойчы ў вялiзным горадзе» создана по произведению Достоевского, которого детским писателем не назовешь. Почему такой выбор?

- Достоевский для меня лично - это тот автор, к которому обращаешься всю жизнь, потому что он близок. Каждый режиссер ставит то, о чем он думает, о чем он хочет поговорить с детьми. А поскольку мы в театре все делаем совместно, то когда эта идея у меня сформировалась окончательно, я пришла с ней к детям и прочла им рассказ «Мальчик у Христа на елке». Рассказ трогательный, он затрагивает разные темы: любовь, смерть, одиночества в толпе. Это те темы, которые родители, не желая травмировать детей, не затрагивают, а детям они интересны. Спасибо большое Вере Жибуль, которая перевела на вкусный белорусский язык этот рассказ. Так получилась фантастическая сказка «Аднойчы ў вялiзным горадзе». Специальные 3D-декорации помогают эмоционально прочувствовать историю мальчика, который потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение...

Шесть спектаклей было поставлено за последние 4 года в инклюзив-театре "і". Подменить друг друга на сцене готовы все и всегда – роли знают назубок. Фото: предоставлено организаторами

- 130 человек в коллективе - и каждый хочет играть. Где ролей набраться?

- В спектаклях, которые мы играем, много персонажей, еще у нас два состава на каждый спектакль. Все дети, от младших до старших, знают все роли, и свои, и чужие, всегда могут прийти на замену. Мне нравится работать с большим числом артистов, потому что я сама в прошлом балерина и росла на спектаклях Валентина Елизарьева. Я вижу, как можно на сцене сделать определенный рисунок. А еще у нас есть дружественный хор. Состоит он из воспитанников 10-й музыкальной школы им. Глебова, и они участвуют в наших постановках.

Кстати, я очень переживала за размеры сцены Купаловского, поместимся ли мы там, даже специально приходила, примерялась. Надеюсь, что все поместимся (улыбается).

Семьи с детьми приглашаются на спектакль на белорусском языке «Аднойчы ў вялiзным горадзе» по мотивам произведения Достоевского 29 февраля в Купаловский театр. Фото: предоставлено организаторами

- Где ваш театральный дом?

- Это наша боль и наша мечта. За последние годы мы сменили несколько площадок, потому что коллектив у нас большой и шумный. Три года назад нас приютил Дворец культуры ветеранов, где мы арендуем зал. И спасибо, что они нас терпят. У нас работают 16 педагогов, очень помогают нам студенты-волонтеры из Института инклюзивного образования.

Деньги на театр, а это очень дорогое удовольствие, мы зарабатываем благодаря коммерческой театральной студии и спонсорской помощи в лице таких крупных фирм, как А1 и IBA Group.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Семьи с детьми приглашаются на спектакль на белорусском языке «Аднойчы ў вялiзным горадзе» - 29 февраля в 11.30, Национальный академический театр им. Я. Купалы. Приобрести приглашения на спектакль можно на сайте ulej.by. Цена доступных на сегодняшний день - 7 - 18 руб.