В топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска нет ни одной компании из Парка высоких технологий. Почему?

Налоговые службы столицы подсчитали, что в 2019 году 78 400 индивидуальных предпринимателей и 58 300 организаций и предприятий Минска заплатили налогов на сумму чуть более 12,9 миллиарда рублей. Интересно, что более трети из них - а именно 3,8 миллиарда рублей - составили налоговые платежи десяти самых крупных налогоплательщиков. Этот топ-10 выглядит практически так же, как и год назад, за одним исключением - в 2018 году в десятке был «Славнефтехим» - дочернее предприятие «РуссНефти» - компании Михаила Гуцериева. Тогда нефтетрейдер вытеснил из списка самых крупных налогоплательщиков Беларусбанк. В 2019-м он вернулся в десятку. Годовой топ-10 столичных налогоплательщиков выглядит так:

1. «Газпром трансгаз Беларусь»

2. «Белорусская нефтяная компания»

3. «Минскэнерго»

4. «Табак-инвест»

5. МТС

6. «Лукойл Белоруссия»

7. «А1»

8. Беларусбанк

9. «Минский завод виноградных вин»

10. «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп».

Как ни странно, в списке крупнейших налогоплательщиков нет ни одной компании из ПВТ, а ведь еще в 2017 году объем экспорта его услуг превысил $1 млрд. Осенью прошлого года премьер Беларуси анонсировал, что по итогам 2019 года белорусский IT-парк принесет в республиканский бюджет рекордные $2 млрд.

- Да, среди крупных налогоплательщиков Минска нет предприятий - резидентов ПВТ, - сказала в беседе с «КП» Жанна Кулинкович, начальник управления учета налогов, отчетности и экономического анализа инспекции МНС по Минску. - Это объясняется главным образом тем, что в соответствии с декретом президента резиденты парка - единственные организации в республике, которым налоговые льготы предоставляются на системной основе. Они освобождены от уплаты всех корпоративных налогов, включая налог на прибыль, недвижимость, налог на добавленную стоимость.

Согласно данным ИМНС по Минску, значительная часть доходов бюджета столицы - 43,9% - сформирована как раз платежами по налогу на добавленную стоимость. Собственно, потому резидентов ПВТ и нет в списке крупнейших налогоплательщиков.

- Основная налоговая нагрузка предприятий - резидентов ПВТ - налоги и обязательные платежи, связанные с выплатой заработной платы их сотрудникам, - отметила Жанна Кулинкович. - Но и здесь есть льгота: индивидуальный подоходный налог для сотрудников компаний - резидентов парка имеет фиксированную ставку 9%. Существенный вес составляют взносы по социальному страхованию для работников резидента ПВТ. Здесь ставка такая же, как и для всех прочих организаций - наниматель платит 34%.