Белорусским производителям вдвое подняли цену за сбор пластиковой упаковки: разницу возместят покупатели?

16 января Александр Лукашенко подписал указ №16, а у Совмина вышло новое постановление № 24 - оба документа направлены на изменение системы сбора и утилизации отходов товаров и упаковки в Беларуси. Указ стимулирует предприятия использовать при производстве экоупаковку, сделанную из битого стекла и макулатуры. А постановление Совмина увеличило плату предприятий за утилизацию своей пластиковой упаковки. С точки зрения экологии это отличная новость, но есть и минус - скорее всего, оба нововведения в итоге оплатит конечный потребитель.

Сейчас производители и поставщики пластиковой упаковки и посуды платят за их дальнейший сбор 180 рублей за тонну. С 1 апреля и до конца 2020 года сбор повысят до 270 рублей (до 90 рублей - за биоразлагаемые мешки), а с 1 января 2021-го - до 360 рублей.

Подорожание пластиковой упаковки - мировая тенденция, которая призвана защитить планеты от мусора. В Беларуси 50% мусора на свалке - упаковка, лишь 5% из нее поступает на переработку. Власти говорят, что нововведения заставят покупателя перейти на экологически безопасную стеклянную или бумажную упаковку, а в идеале - сделает последнюю дешевле пластика. Но это в теории.

Получить данные производителей о том, на сколько из-за налога подорожают продукты в пластике на прилавках, нам не удалось. Попробуем посчитать приблизительно. Литровая ПЭТ-бутылка весит около 25 граммов, значит, в одной тонне примерно 40 тысяч бутылок. Если сбор за тонну увеличится вдвое, сбор за одну бутылку составит 0,9 копейки - покупатель такое увеличение цены вряд ли заметит. Да, можно вернуть часть денег за пластиковые бутылки, если сдать их в специальные пункты приема. Но сумма будет мизерная - около 14 копеек за килограмм (это 40 литровых бутылок).

Очевидно, что только повышение сбора не сравняет цены на пластиковые и стеклянные бутылки. Молоко в стекле, которое изредка можно найти на прилавках, стоит на 15% больше аналогичного в пластике (или плюс 48 копеек). То есть, переплата за стеклянную упаковку - почти 50 копеек (за воду чуть больше - 60 копеек). При этом в пункте приема стеклотары вы получите за нее всего 12 копеек. А ведь в СССР цена пол-литровой бутылки составляла половину итоговой на ценнике: бутылка молока в магазине стоила 28 копеек, а пустую принимали за 15 копеек… Это во многом объясняет, почему люди редко сдают пластик и стекло в специальные пункты приема тары.

Решить проблему и возвращать стеклянные и пластиковые бутылки в оборот могла бы депозитная (залоговая) система сбора. Правда, ее ввод постоянно переносят - по последним данным, появятся тароматы для бутылок в стране не раньше 2022 года. Только залоговая система прибавит к стоимости бутылки около 20 копеек, но их покупатель сможет сразу же вернуть.

КСТАТИ

К 2025 году в Беларуси должны исчезнуть пластиковые бутылки объемом более 1 литра. Кроме того, в конце прошлого года крупные белорусские магазины обязали иметь в наличии бумажные пакеты, с 2021 года планируют запретить пластиковую посуду в общепите.