Лучшие и худшие наряды «Песни года»: «Тима Белорусских будто вышел за хлебом, а Насте Тиханович укоротили шею»

Не успела отгреметь «Песня года», как дизайнер Марина Парфенович обвинила певицу Владу в плагиате платья. Парфенович написала в своем Инстаграме, что наряд Влады неумело скопирован, и попросила белорусских звезд не экономить деньги. Мы долго присматривались, но платье Sisters Parfenovich выглядит действительно эффектно - от кутюр, чего, к сожалению, не скажешь о наряде Влады.

Не успела отгреметь «Песня года», как дизайнер Марина Парфенович обвинила певицу Владу в плагиате платья.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Перья павлина, стразы, сетка, воланы из тюля: наряд, несомненно, эпатирует, но в плохом смысле этого слова. Слишком много деталей, которые могли быть хороши по отдельности, но вместе создают китч. Тонкая ткань к тому же предательски подчеркивает нюансы фигуры, перья создают ненужный объем, а вставка из сетки на подоле визуально режет фигуру. Хотя цвет платья Владе очень к лицу, - комментирует Мария Тишкевич.

Платья от бренда Sisters Parfenovich. Марина Парфенович считает, что платье Влады - плагиат. Фото: Инстаграм

20-летняя певица Лера Яскевич выбрала для «Песни года» бархатное платье от Calvin Klein.

20-летняя певица Лера Яскевич выбрала для «Песни года» бархатное платье от Calvin Klein.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Отличный стильный повседневный наряд для студентки вуза! Но никак не образ для «Песни года», - считает стилист. - Ощущение, что Лера пришла на репетицию. Даже колготы с люрексом и остромодный бархатный ободок не вытягивают наряд, а вот макияж и интересная обувь на каблуке могли бы сделать этот аутфит достойным сцены.

Лучший композитор года Кирилл Гуд (Ермаков - настоящая фамилия) создавал наряд для съемок клипа, но выбрал этот образ и для «Песни года».

Стильно, модно, молодежно в хорошем смысле этих слов, действительно гуд!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Стильно, модно, молодежно в хорошем смысле этих слов, действительно гуд! Образ органичен, здорово соотносится с возрастом и репертуаром Кирилла. Но не покидает ощущение, что певец украл стилиста у Егора Крида, - улыбается Мария.

Анастасия Тиханович появилась в платье от дизайнера Светланы Билан.

Анастасия Тиханович пришла в платье от дизайнера Светланы Билан.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Яркое, слегка театральное нарядное платье, достойное красной ковровой дорожки, очень эффектно подчеркивает талию певицы и красиво гармонирует с макияжем. Одно но: слишком глухой ворот наряда лишает Анастасию шеи, а серебряный металлик ткани спорит с теплым оттенком волос певицы, придавая ему ненужную желтизну, - считает стилист.

Певец Alen Hit в этом году снова пробуется на «Евровидение», а пока тренируется выступать перед большой аудиторией на «Песне года». Образ у артиста получился в стиле спорт-шик.

Образ у Alen Hit получился в стиле спорт-шик.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если бы не яркий белый цвет, трикотажный костюм выглядел бы совсем по-спортивному. Но благодаря классическому черно-белому сочетанию добавим приставку шик, а спорт-шик нынче в моде, и сделаем скидку на возраст и амплуа артиста. В целом стильно и современно, - отметила Мария Тишкевич.

- И снова «О, спорт, ты-мир!». Остромодные неон и кроссовки Balenciaga, несомненно, стильное решение! - разбирает образ молодого артиста Вани Здонюка. Для вечера он выбрал костюм от дизайнера Светланы Билан, как и Анастасия Тиханович.

Ваня Здонюк в модном неоне и кроссовках Balenciaga.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для повседневной жизни - однозначно. Для формата исполняемого номера - вроде бы тоже. Но не слишком простовато ли для такого масштабного мероприятия, как «Песня года»? - продолжила Мария.

Хедлайнера белорусской «Песни года» Тимы Белорусских уже не раз упрекали, что звезда не заморачивается над образами. На «Золотом граммофоне» Тимофей появился в свитере с оленями, что даже смутило Ивана Урганта.

Популярного певца Тиму Белорусских часто критикуют за простоватый вид.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Образ «выбежал за хлебом». Однако, пожалуй, Тима именно потому так популярен и любим, что активно поддерживает образ парня из соседнего подъезда во всем своем творчестве: начиная с текстов, манеры исполнения, визуального ряда клипов и заканчивая образами, - считает стилист.

- Образ Алексея Хлестова выдержан в современной мужской классике: костюм, напоминающий смокинг, белая футболка и кеды, чтобы снять градус пафосности... Отличный выбор для медийного мужчины, который хочет выглядеть на светском мероприятии нарядно, но при этом стильно и современно!

Алексей Хлестов угадал с образом, считает Мария Тишкевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Современный парный образ NaviBand, выдержанный в одной гамме и одном стиле - богемный шик, уверена Мария.

- Для пары, исполняющей композиции с оттенком фолка - идеально! К тому же фактурная юбка и богато декорированный жакет Ксении говорят о том, что это продуманный сценический образ, который смотрится нарядно и в то же время расслабленно.

Современный парный образ NaviBand, выдержанный в одной гамме и одном стиле - богемный шик, уверена Мария.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анатолий Ярмоленко выбрал для вечера беспроигрышный вариант: классический костюм-тройка солидного оттенка «дипломат».

- Да, скучновато, зато холено и дорого, а модники заметят двубортную застежку пиджака, придающую динамику образу. Немножко, правда, простят образ лаковые туфли, строгий галстук и слишком длинный рукав пиджака, - объясняет стилист.

Анатолий Ярмоленко выбрал беспроигрышный вариант.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аня Шаркунова решила смиксовать наряды от двух белорусских дизайнеров: юбку для певицы пошила Наталья Ляховец, а пиджак создала ее подруга и дизайнер Юлия Латушкина. Талию певица подчеркнула ремнем Gucci, а на ногах артистки босоножки от Prada.

У Ани Шаркуновой очень актуальный трендовый образ для сцены!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Очень актуальный трендовый образ для сцены! Сочетание нежной тюлевой юбки в пол с воланами и фактурного черного жакета с грубым широким ремнем - это то самое сочетание несочетаемого, которое так редко можно увидеть на белорусской эстраде. Кристиан Диор был бы в восторге! - оценила выбор певица стилист.

- Елена Гришанова с дочерью Дарьей: парные эффектные, но в то же время нежные вечерние образы удались. Элегантный, лаконичный и в то же время сексуальный крой платьев, отделанных перьями; легкая укладка и макияж с акцентом на глаза, выглядит очень гармонично и стильно, - думает Мария Тишкевич.

Елена Гришанова с дочерью Дарьей: парные эффектные, но в то же время нежные вечерние образы удались.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Искуи Абалян мы все говорим: «Браво!» Певица выглядит потрясающе. А новая прическа артистки достойна особо внимания: Искуи, не снижайте градус!

Певице Искуи Абалян мы все говорим: «Браво!»Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ассиметричные серьги, платье с брюками - самые горячие тенденции сезона в одном образе! А еще V-образное декольте, ассиметричный подол платья на удлинение сзади, пояс, завязанный сбоку, остроносые туфли, - все это фишки, которые невероятно вытягивают силуэт. Идеально выверенный по стилистике и подходящей Искуи по типажу, фигуре и формату мероприятия образ, - улыбается Мария.

Лучшая певица года Инна Афанасьева появилась на сцене в сверкающем платье.

Лучшая певица года Инна Афанасьева появилась на сцене в сверкающем платье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Модные нынче двусторонние пайетки, трапециевидный крой платья, босоножки в тон на платформе, - все признаки, что образ соответствует современным трендам! А открытые запястья, щиколотки и V-образный вырез верха облегчают силуэт, не давая крупным сияющим пайеткам сделать фигуру грузной. И даже большие блестящие серьги смотрятся вполне уместно: все дело в минималистичном дизайне и платья, и украшений.

В этом году певица Алена Ланская остановилась на однотонном платье и даже не надела сверкающий венок. Но образ все равно получился а-ля Беларусь Синеокая.

В этом году певица Алена Ланская остановилась на однотонном платье и даже на надела сверкающий венок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Образ получился сдержанным, но в то же время ярким и нарядным за счет цвета и длины. Обратите внимание на изюминку - интересный вырез на спине. Цвет идеально подчеркивает глаза певицы, а фасон с акцентом на талию - достоинства фигуры. Правда, образ выглядит сыроватым: для миниатюрного роста длинноват рукав, как будто платье взяли без примерки. И хочется все же для сценического образа добавить деталь в виде вечерних сережек. Но это если придраться: в целом очень неплохо, - комментирует стилист.