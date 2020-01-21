«Отношение папы к сыну говорит о его инфантильности»: что говорит психолог и юрист о случае в Гродно, где мужчина на два месяца исчез с сыном

Эта история прогремела на всю страну: в конце октября в Гродно пропал тогда еще 5-летний Михаэль. Напомним, мальчика забрал из детского сада отец, и они оба исчезли. Мама Миши Людмила забила тревогу и обратилась в милицию. Куда исчез без следа ее сын и бывший супруг Витольд, отец Миши, она не знала. Женщину пугало и то, что у бывшего мужа серьезные проблемы с сердцем, он нуждается в постоянном медикаментозном лечении.

Людмила пыталась достучаться до бывшего мужа через соцсети, писала на своей странице в Фейсбуке посты с криком о помощи. Хорошие новости появились только после Нового года: стало известно, что мальчика и его отца видели на юге России - в Анапе. Оказалось, до курортного города на берегу Черного моря мужчина с сыном добрался на машине. Людмила вылетела в Анапу за сыном, а отца ребенка задержали правоохранители.

Миша со своей мамой Людмилой в Гродно. Фото: Татьяна МАРТЫНОВА

В данное время Миша с Людмилой в Гродно. Пока мама работает, с ребенком находится его бабушка.

- Мы нашли юриста и консультируемся с ним, - рассказала нам Людмила.

Бывший муж женщины сейчас находится под стражей. Но у мама Миши есть страх, что ее ребенок снова пропадет.

Оказалось, что раньше Витольд поднимал руку на жену, и Людмила обратилась к стражам порядка. В итоге он стал обвиняемым по статье 153 УК РБ «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Было назначено судебное заседание, но он забрал Мишу и уехал. Поэтому его объявили в розыск. В этот вторник, 21 января, в Гродно по этому делу назначено первое судебное слушание.

- Я сразу не несла заявление, боялась, переживала. Но по-человечески расстаться не получилось - он просто изводил. Я не знала, как еще защитить себя, поэтому написала заявление в милицию, - объясняет Людмила.

Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения мальчика и его 44-летнего отца. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Людмилу и ее сына Мишу по прилету в Минск из России встречали родственники и неравнодушные к поиску ребенка люди.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

СОВЕТ ПСИХОЛОГА

«Мальчик, который не был дома два месяца, явно пережил стресс»

Можно ли мирно договориться о детях с бывшим партнером и что делать, если супруг ведет себя неадекватно?

- Расставаясь, люди все еще пытаются что-то доказать своему бывшему или бывшей. У них обида, злость, желание отомстить. И в такие моменты решения принимаются ужасные: например, ребенка не пускают к маме или папе. Очень часто партнеры поливают друг друга грязью годами, а ребенок, как в притче Соломона, все время рискует быть разделенным пополам, - рассказывает психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - Поэтому супругам так важно принять решение о разводе на всех уровнях: психологическом, эмоциональном, экономическом. Только так они в итоге могут сохранить нормальные отношения. Но для этого нужно не говорить плохих вещей о бывшем партнере ребенку, не давать эмоциям принимать решения и не вкладываться в уже завершенные отношения. И самое главное, не вовлекать ребенка в конфликт! В сложных случаях экс-супруги могут за помощью обратиться к медиатору - специалисту по разрешению конфликтов - или к семейному психологу.

- А что делать, если бывший супруг ведет себя неадекватно, увозит ребенка в неизвестном направлении?

- К сожалению, невозможно договориться с человеком, если он неадекватен. И задача родителя - обеспечить безопасность ребенка. Ему нужно четко оговорить с юристами все моменты опеки над ребенком. В случае с папой, который увез сына из Гродно в Анапу, - это вопиющая неадекватность. Ребенка вырвали из привычной среды, и мальчик, который не был дома два месяца, явно пережил стресс. Такое отношение папы к сыну говорит о его инфантильности и незрелости.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«При разводе оговорите все вопросы в суде»

- Согласно нашему законодательству, мать и отец имеют абсолютно равные права и обязанности в воспитании и содержании своих детей независимо от того, состоят они в браке или нет, - комментирует адвокат Полина Пырская. - Суд при удовлетворении исковых требований о расторжении брака определяет, с кем из родителей остаются дети, порядок участия другого родителя в их воспитании (если есть спор о детях и отсутствует Брачный договор и Соглашение о детях). Суд вправе решить вопрос о взыскании алиментов и о разделе имущества. На мой взгляд, наиболее продуманный и ответственный способ соблюдения прав и законных интересов как ребенка, так и родителей - заключение Соглашения о детях. Этот документ может определить такие важные вопросы, как порядок общения с ребенком и участие в воспитании отдельно проживающего родителя, порядок выезда за границу детей, размер алиментов и иные вопросы.

Родители, которые после развода все же не могут договориться, могут обратиться в суд:

- Например, в том случае, если отец хочет забирать ребенка в определенные дни из садика или выехать с ним за границу, а мать против. Свою точку зрения в суде высказывают и органы опеки и попечительства. В любом случае супругам надо договариваться ради детей. А если дело дошло до того, что бывший муж забрал ребенка и пропал, конечно, нужно обращаться в милицию.

- Что грозит отцу, который забрал своего ребенка и увез его в другую страну без ведома матери?

- Четкого ответа на этот вопрос дать невозможно, так как каждый случай индивидуальный. Отец имеет такие же права на ребенка, как и мать. Другой вопрос, что папа мальчика, зная о своем серьезном заболевании, уехал с ним вдвоем так далеко. Может, в данном случае стоит рассмотреть вопрос о ненадлежащем воспитании и содержании ребенка, не обеспечивающим его права и законные интересы. В то же время неправильно говорить, что мужчина похитил сына - он, являясь его законным представителем, правомерно забрал мальчика из детского сада. Думаю, что правоохранительные органы в случае соответствующего обращения дадут правовую оценку этой истории, услышав мнение обеих сторон - мамы и папы.