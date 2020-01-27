Психолог и консультант из Минска Ольга Юрковская: Мне лень зарабатывать больше миллиона долларов в год

44-летняя Ольга Юрковская - не банкир, не владелица заводов и пароходов, а психолог, который продает в интернете свои курсы о том, как стать счастливее и успешнее. На этом она зарабатывает астрономическую, по меркам среднестатистического белоруса, сумму: оборот ее бизнеса составляет $1 миллион в год, из которых ежемесячная чистая прибыль - около $20 000. Как девочке из обычной советской семьи удалось сколотить состояние, зачем из Минска она уехала в Арабские Эмираты, на чем экономит и что нужно делать, чтобы стать богаче, Ольга рассказала «Комсомолке».

- Ольга, можно ли сказать про вас, что вы - человек, который всего добился сам?

- Можно, естественно. Я выросла в Минске в обычной советской семье. Мои родители всю жизнь проработали на заводе, у них нет даже высшего образования. Их зарплаты хватало на то, чтобы купить еду, какую-нибудь убогую советскую обувь... Но я смотрела на своих подруг, которым родители из-за границы привозили модные наряды, и, конечно, хотела жить так, как они, а не так, как круг моих родственников. И когда я оканчивала школу, начала заниматься бизнесом. Вскоре я зарабатывала за один день столько, сколько маме на заводе платили за месяц.

- Какой это был бизнес?

- Купи-продай. Я тогда занималась шахматами и ездила на соревнования в Прибалтику, откуда можно было привозить товары, которых нет в Минске: например, дезодоранты и кремы фабрики «Дзинтарс». Тогда у нас в магазинах таких вещей не было, они появлялись только в коммерческих ларьках. А я могла это привозить и отдавать на реализацию в ларьки. В те времена полстраны ездило на закупки, и я тоже это делала.

У Ольги несколько высших образований: экономическое, юридическое, психологическое и степень MBA "Магистр бизнес-администрирования". Фото: личный архив.

«В Беларуси мне хватало $5000 в месяц на содержание себя и детей»

- Когда вы выбрали профессию психолога, вы рассчитывали, что сможете зарабатывать на этом хорошие деньги?

- Образование психолога - это третий и четвертый мои дипломы. Я начала учиться этой профессии через 10 лет после окончания школы, когда родила ребенка. Мне померещилось, что для его лучшего воспитания хорошо бы получить психологическое образование. А сразу после школы я поступила на экономический факультет, потому что считала, что там дают полезные для бизнеса знания. Позже, после получения первого образования, я осознала, что мне не хватает юридических знаний, и я поступила на юридический факультет БГУ.

- Как вы искали ключи к богатой жизни? Читали книги «Думай как миллионер»?

- Я прочитала все книги на тему денежного мышления, которые были переведены на русский язык. Ездила на семинары и тренинги в Москву, Киев. Слушала различных психотерапевтов, НЛП-тренеров. Все это помогло мне убрать свои ограничения и страхи по поводу денег и начать прилично зарабатывать. В Минске я больше 10 лет успешно вела тренинги и проводила консультации по маркетингу.

- Но цифры с шестью нулями вы стали зарабатывать уже после переезда в Арабские Эмираты, когда открыли онлайн-школу?

- Я всегда работаю столько, сколько мне надо для того, чтобы заработать нужное количество денег на текущий момент. Если в Беларуси мне хватало $5000 в месяц на содержание себя и детей и я работала при этом несколько часов в день, то зачем мне нужно было работать больше? Лучше посвятить свободное время детям или учебе…

Я эмигрировала в 2014 году - в Беларуси не было правовой базы для такого бизнеса, как онлайн-школа. К сожалению, был запрещен прием платежей через PayPal или Яндекс.Деньги, не было белорусских сервисов по приему платежей с международных карт, банки требовали объяснений по каждой полученной из-за границы оплате. А в ОАЭ бизнес-климат был совсем другой - налоги 0% и никакой отчетности.

Ольга эмигрировала в ОАЭ в 2014 году. Фото: личный архив.

Переехав в ОАЭ, я оказалась в ситуации, когда надо покупать недвижимость, а квартира здесь стоит $300 000. К тому же дети заявили, что будут учиться в США, а это $40 000 в год за обучение, плюс $20 000 за проживание и питание, и это на каждого ребенка. Плюс авиабилеты туда-обратно четыре раза в год. То есть уже более $70 000. Поэтому мне пришлось больше работать и зарабатывать. Миллион долларов - это не чистая прибыль, это оборот бизнеса. А в инфобизнесе большая часть оборота сразу уходит в расходы, потому что надо выплачивать зарплату сотрудникам, платить агентствам-подрядчикам, половина оборота сразу уходит на рекламу. Чистая прибыль у меня - от $20 000 в месяц.

«Прочитали две книжки и считают, что их можно пересказывать за деньги»

- Со стороны кажется, что вы выстроили идеальную схему работы: сделали видеозаписи своих вебинаров, курсов и продаете их по 20, 50 или 100 долларов большому количеству людей. Но сейчас курсы в интернете продают на каждом шагу - у вас, наверное, бешеная конкуренция?

- Это еще не конкуренция. В США она может быть выше в тысячу раз. Вопрос в том, что в русскоязычную сферу интернета пришло обучать много людей, которые не являются ни преподавателями, ни профессионалами в том, чему учат. Их курсы по содержанию - глупости либо банальности. Две книжки прочитали и считают, что их можно пересказывать и брать за это деньги. Да, первый раз человеку можно пообещать золотые горы, и он купит. Но если он разочаровался, не получил ни пользы, ни удовольствия от курса, второй раз вы ничего уже ему не продадите. У меня совершенно другой профессиональный уровень подготовки, чем у таких учителей. Я занималась преподаванием и до онлайна больше 10 лет, помимо нескольких высших образований и степени МВА, я прочитала больше тысячи книг по профессии, прошла более 200 семинаров. У меня основной доход - от повторных продаж. Больше половины тех людей, кто взял на пробу даже вебинар за $2 по акции, после этого берут что-нибудь посущественнее. А многие из моих клиентов покупают все курсы, что у меня есть: о том, как заработать деньги, стать увереннее, найти новых друзей. Я собрала разрозненную, хаотическую информацию из различной литературы, семинаров, тренингов и изложила ее структурированно, четко и понятно. И если до этого у человека было непонимание, что и как делать, то после курса есть ясность и силы на реализацию. За экономию своего времени, за мотивацию и энергию люди мне и платят.

Предложение на сайте Юрковской: курс денежного мышления за $1000 - на него записались уже 638 слушателей. Но некоторые вебинары по акции можно купить и за $2.

- Если вашу прибыль в $20 000 разделить на количество рабочих дней, выходит примерно $900 в день. Чтобы заработать эти деньги, среднестатистическому белорусу надо работать почти два месяца. Если взять для примера обычную женщину, которая работает с утра до вечера и которой вечно не хватает денег, и сравнить ее с вами - почему у вас все получилось, а у нее нет?

- Разница в том, что я приобретаю знания и умения, которые повышают мою ценность как профессионала. А эти женщины после института ничему не учатся, занимаются бесполезной рутиной и застыли в своем развитии. У меня и в Минске были предложения работы с зарплатой в 10 раз больше, чем у них. Это вопрос того, что одни люди приходят на работу перекладывать бумажки с одного конца стола на другой, сплетничать и пить кофе. А другой человек с нуля приходит в компанию обычным сотрудником, быстро становится начальником отдела, заместителем директора, директором, потом его переманивают в другую компанию. У меня в Минске очень много друзей среди топ-менеджеров, и я лично знаю людей, у которых в Минске были зарплаты по $20 000 в месяц плюс годовой бонус от $100 000 до полумиллиона долларов. И отличие этих людей от такой женщины в том, что они постоянно приобретают умения, которые полезны тому бизнесу, где они работают. А если человек каждый день, каждую неделю, каждый месяц не повышает свой уровень, если он вообще такими категориями не думает, меня удивляет не то, что ему мало платят, а то, что его до сих пор не уволили.

Три года назад "Комсомолка" писала о том, что Ольга перевела своих детей на домашнее обучение. А теперь ее дочери Катя и Настя учатся в США. Фото: личный архив.

«Одежду покупаю на скидочных сайтах»

- На что вы тратите деньги? Покупаете ли сумочки за $50 000? Ломятся ли полки в вашей гардеробной от брендовой одежды?

- У меня в гардеробной висят десятки брендовых платьев, но я не трачу на них много денег, потому что покупаю их на скидочном сайте. Это такое хобби типа собирательства - из тысяч вещей найти ту, на которую действует скидка 95%, и купить платье, которое стоит не $2000, а $100. Когда две мои дочери прилетают из США на каникулы и видят, что я купила, тут же начинается: «Мне нужно это платье!»

Основная часть моего дохода уходит на обучение детей в США. Путешествую я, естественно, бизнес-классом, живу в приличном отеле, когда еду на отдых. Здесь, в ОАЭ, я купила себе квартиру с окнами в пол и видом на океан. На что еще я трачу деньги? В первую очередь мне интересно развивать бизнес. А дорогие сумочки или машины, честно говоря, мне даже некому демонстрировать, потому что мой круг общения не считает эти понты чем-то разумным или ценным. Мои знакомые странно воспримут, если я куплю себе подобную сумочку. Скажут: «Хочешь, я тебе хорошего психиатра посоветую?»

Ольга с дочерями и сыном в своей квартире с видом на океан в ОАЭ. Фото: личный архив.

- Я знаю, что сейчас вы не замужем и не стремитесь к этому. А как реагируют мужчины, когда узнают, сколько вы зарабатываете?

- Я общаюсь с людьми, у которых примерно такой же уровень. Моих знакомых как раз отпугнет ничего не зарабатывающая женщина, потому что с ней явно что-то не так, она какая-то деградировавшая.

- Ольга, каждый ли человек может стать богаче? Продавец, врач, дворник?

- Продавец может работать за две копейки там, где его не уважают и оскорбляют, а может в бутике эксклюзивных ювелирных изделий на проценте от продаж. То же самое касается врачей: есть те, кто выписывает аспирин от всех болезней, а есть те, к кому в крутой медцентр запись за месяц вперед, потому что они лучшие в городе врачи. Это касается абсолютно любой профессии. Повысить заработок на 10 - 20% человек может в любом случае. А дальше встает вопрос - в этой профессии есть предел заработка? Устраивает ли он вас и как его добиться? И почему вы еще не в топе лучших специалистов вашего города в этой профессии? Что с вами не так?

- Какой совет вы бы дали людям, которые хотят зарабатывать больше?

- Сделайте простое упражнение: посмотрите и запишите, какой результат дает каждое из ваших действий в течение дня. И откажитесь от тех занятий, которые не дают результата, замените их профессиональным обучением, спортом, массажем - тем, что будет нести пользу либо для здоровья, либо для профессии. Если отказаться от того, что не приносит результатов и не доставляет качественного удовольствия, то у вас высвободится масса времени, которое можно направить на формирование лучшего будущего. Человек может либо развиваться, либо деградировать - большинство, увы, выбирает последнее.

Одним из секретов успеха Ольга считает умение отказаться от бесполезных занятий и заменить их обучением, спортом или массажем. Фото: личный архив.

«Вместо вечного белорусского недовольства - состояние благодарности»

- На своей страничке в Фейсбуке вы не церемонитесь с теми, кто пишет вам негативные комментарии, называя их «наглыми токсичными тварями». Такой подход позволяет привлекать внимание людей?

- Это называется «поляризация аудитории», деление на «мы умные» и «они тупые». Задача человека, который хочет продавать обучение, - разделить аудиторию на своих и чужих и оттолкнуть чужих. Если вы сумеете сделать это, свои начнут платить. Чисто технический прием. К сожалению, на постсоветском пространстве громче всех в соцсетях кричат тупые, никем в реальности не уважаемые люди. Они пытаются возвыситься, оскорбляя других людей. Жаль, но Советский Союз уничтожил воспитание, которое было в дореволюционной России, где за не так сказанное слово вызывали на дуэль и убивали.

- Что больше всего впечатлило вас в ОАЭ после жизни в Беларуси?

- То, что люди живут в идеальном для психики состоянии благодарности настоящему и доверия к будущему. Неважно, насколько человек тут бедный или богатый, у него отношение к настоящему такое: спасибо высшим силам за то, что я жив-здоров и мне есть где жить и что есть. Здесь вместо вечного белорусского недовольства и нытья - состояние благодарности, и это в речи людей постоянно звучит. Я была удивлена, как на меня подействовала эта страна. Если раньше я привыкла, что надо ждать подвоха, нападок, агрессии, все контролировать и куда-то бежать, то здесь я смогла расслабиться и осознать, что у меня все хорошо, а завтра будет еще лучше.

- У вас есть планы и амбиции зарабатывать еще больше денег?

- Планы и амбиции есть, но работать больше мне лень. При мысли о том, что надо больше поработать, я думаю, что мне и так всего хватает.

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Юрковская - психолог, консультант по управлению бизнесом, автор нескольких книг и десятков курсов. Родилась в Минске, сейчас живет в ОАЭ. В 19 лет благодаря бизнесу купила трехкомнатную квартиру и машину в Минске. Имеет несколько высших образований: экономическое, юридическое, психологическое и степень MBA «Магистр бизнес администрирования». Воспитывает троих детей. Не замужем.

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В 2017 году Ольга Юрковская рассказывала "Комсомолке" о плюсах и минусах домашнего обучения детей:

- Нет справок, объяснений за пропуски, за несделанное домашнее задание. Ты можешь не выслушивать, кто и как себя вел. Это свобода не вести ребенка в школу, вставая в несусветную рань. Хоумскулеры (с англ. – те, кто обучается дома. – Ред.), судя по моим знакомым, болеют меньше. (Читайте дальше здесь...)