Похоронили Пана из "Ляписа Трубецкого". Сергей Михалок прислал три корзины с цветами и деньги

Во вторник 21 января гитариста группы «Ляпис Трубецкой» (а с 2014 года участника группы Trubetskoy) отпели и похоронили в деревне Обчак недалеко от Минска.

Отпевали Руслана в церкви Николая Чудотворца в поселке ПривольныйФото: Виктор ДРАЧЕВ

Отпевали Руслана в церкви Николая Чудотворца в поселке ПривольныйФото: Виктор ДРАЧЕВ

Похоронили Пана на деревенском кладбище недалеко от МинскаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Музыканту было всего 45 лет. На печальной церемонии было множество коллег Руслана (в группе за ним закрепилось прозвище Пан) – как из «Ляписа Трубецкого» (Павел Булатников, Павел Кузюкович, Алексей Зайцев, продюсер группы Евгений Колмыков), так и коллеги – Пит Павлов, Александр Помидоров, художник Алексей Хацкевич и многие другие.

Пит Павлов на похоронах коллеги-музыкантаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Руслан Владыко прожил 45 лет.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лидер легендарного «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок с утра написал в своем инстаграме пост «Мой Друг Пан. Царствие Небесное. Вечная Память Большому Человеку. Мы продолжим Наше Общее Дело! Покойся с Миром, Русланик». Стало известно, что он также прислал на похороны три корзины с цветами от трех своих проектов «Ляпис 98», Brutto и Drezden, а также деньги.

Корзина с цветами от Сергея МихалкаФото: Виктор ДРАЧЕВ

«Руслан был светлый человек, всегда позитивный, добрый и совершенно неконфликтный. Он был очень талантливым гитаристом. Ушла целая эпоха, для нас это большая потеря» - сказал Павел Булатников.

Павел Булатников лидер группы Trubetskoy, в которой играл Руслан Владыко до трагедииФото: Виктор ДРАЧЕВ

Продюсер Евгений Колмыков называл Руслана человеком-индейцем: «Он был высоких моральных ценностей, никогда в жизни не слышал от него ни сплетен, ни разговоров про деньги - его интересовала музыка, гитары и самолеты. И он так жил – красиво».

Продюсер группы "Ляпис Трубецкой" Евгений Колмыков.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Проститься с Русланом пришло много друзей музыкантов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Напомним, трагедия произошла еще в начале июня прошлого года – Руслана избили и ограбили после выхода из бара. Травм были тяжелые: закрытая ЧМТ, переломы костей черепа. Все это время Руслан находился в коме, из которой не вышел. Ему сделали несколько операций – но увы, спасти его не удалось. В гробу музыканта невозможно было узнать – настолько он похудел. Фактически от него остались кожа да кости.

Родные музыканта Руслана Владыко.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По факту избиения, а теперь уже и убийства, проходит суд. Возможно, дело будет переквалифицировано в разбой. В нем фигурируют четверо – но один из них находится в бегах, в июле он пересек границу и уехал в Львов. Обвиняемый 37-летний Сергея Ш, был неоднократно судим ранее за хулиганство, грабеж, избиения.