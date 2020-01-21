2020-01-21T18:49:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Похоронили Пана из "Ляписа Трубецкого". Сергей Михалок прислал три корзины с цветами и деньги

Музыканта, отыгравшего в группе «Ляпис Трубецкой» от первого до последнего дня Руслана Владыко похоронили в деревне Обчак под Минском
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Многие пришедшие на похороны с трудом узнавали Руслана в гробу - так сильно он похудел за 8 месяцев в коме.Многие пришедшие на похороны с трудом узнавали Руслана в гробу - так сильно он похудел за 8 месяцев в коме.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Во вторник 21 января гитариста группы «Ляпис Трубецкой» (а с 2014 года участника группы Trubetskoy) отпели и похоронили в деревне Обчак недалеко от Минска.

Отпевали Руслана в церкви Николая Чудотворца в поселке Привольный Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Отпевали Руслана в церкви Николая Чудотворца в поселке ПривольныйФото: Виктор ДРАЧЕВ

Отпевали Руслана в церкви Николая Чудотворца в поселке Привольный Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Отпевали Руслана в церкви Николая Чудотворца в поселке ПривольныйФото: Виктор ДРАЧЕВ

Похоронили Пана на деревенском кладбище недалеко от Минска Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Похоронили Пана на деревенском кладбище недалеко от МинскаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Музыканту было всего 45 лет. На печальной церемонии было множество коллег Руслана (в группе за ним закрепилось прозвище Пан) – как из «Ляписа Трубецкого» (Павел Булатников, Павел Кузюкович, Алексей Зайцев, продюсер группы Евгений Колмыков), так и коллеги – Пит Павлов, Александр Помидоров, художник Алексей Хацкевич и многие другие.

Пит Павлов на похоронах коллеги-музыканта Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пит Павлов на похоронах коллеги-музыкантаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Руслан Владыко прожил 45 лет. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Руслан Владыко прожил 45 лет.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лидер легендарного «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок с утра написал в своем инстаграме пост «Мой Друг Пан. Царствие Небесное. Вечная Память Большому Человеку. Мы продолжим Наше Общее Дело! Покойся с Миром, Русланик». Стало известно, что он также прислал на похороны три корзины с цветами от трех своих проектов «Ляпис 98», Brutto и Drezden, а также деньги.

Корзина с цветами от Сергея Михалка Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Корзина с цветами от Сергея МихалкаФото: Виктор ДРАЧЕВ

«Руслан был светлый человек, всегда позитивный, добрый и совершенно неконфликтный. Он был очень талантливым гитаристом. Ушла целая эпоха, для нас это большая потеря» - сказал Павел Булатников.

Павел Булатников лидер группы Trubetskoy, в которой играл Руслан Владыко до трагедии Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Павел Булатников лидер группы Trubetskoy, в которой играл Руслан Владыко до трагедииФото: Виктор ДРАЧЕВ

Продюсер Евгений Колмыков называл Руслана человеком-индейцем: «Он был высоких моральных ценностей, никогда в жизни не слышал от него ни сплетен, ни разговоров про деньги - его интересовала музыка, гитары и самолеты. И он так жил – красиво».

Продюсер группы "Ляпис Трубецкой" Евгений Колмыков. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Продюсер группы "Ляпис Трубецкой" Евгений Колмыков.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Проститься с Русланом пришло много друзей музыкантов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Проститься с Русланом пришло много друзей музыкантов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Напомним, трагедия произошла еще в начале июня прошлого года – Руслана избили и ограбили после выхода из бара. Травм были тяжелые: закрытая ЧМТ, переломы костей черепа. Все это время Руслан находился в коме, из которой не вышел. Ему сделали несколько операций – но увы, спасти его не удалось. В гробу музыканта невозможно было узнать – настолько он похудел. Фактически от него остались кожа да кости.

Родные музыканта Руслана Владыко. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Родные музыканта Руслана Владыко.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По факту избиения, а теперь уже и убийства, проходит суд. Возможно, дело будет переквалифицировано в разбой. В нем фигурируют четверо – но один из них находится в бегах, в июле он пересек границу и уехал в Львов. Обвиняемый 37-летний Сергея Ш, был неоднократно судим ранее за хулиганство, грабеж, избиения.

Похоронили Руслана на кладбище деревни Обчак недалеко от Минска Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Похоронили Руслана на кладбище деревни Обчак недалеко от МинскаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Многие туристы питаются вне отеля - что там за еда, неизвестно»: специалисты об отдыхе в Египте, где за 3 месяца умерли 5 белорусов
От туров отказываются единицы, но печальные новости настораживают. Мы попытались разобраться, стоит ли откладывать запланированный отдых
«В зале аплодировали, у меня все оборвалось внутри»: рассказ сестры братьев Костиных, приговоренных к смертной казни в Белоруссии
Анна рассказала правозащитникам, почему их семью признавали неблагополучной, как она и дети дети переживали расследование и где они сейчас
«Поднимите мне веки!», или За что еще можно получить призы на радио «Легенды FM»
Звуки петард отгремели, остатки оливье давно съедены, елочные украшения убраны в коробку, а значит, пришла пора подводить итоги большого розыгрыша «Новогодний эспрессо», который проходил на «Легенды FM»
Новости 24
В Минске 64-летний мужчина выпал из окна девятиэтажки
Уже в 2021 году должны запустить белорусско-российский спутник
МАРТ проводит встречу по проблемам такси
Мерседес и Автандил: самые редкие имена новорожденных белорусов в 2019 году
В Бресте умер 18-летний солдат-пограничник: врачи две недели боролись за его жизнь
Массовое ДТП на Калиновского: пострадала маршрутка, одна машина опрокинулась
В Барановичах сын обворовал спящего отца
Лукашенко: В России мы должны покупать только 30 - 40% необходимой нефти
Из-за теплой зимы на дороги высыпали в три раза меньше соли, чем в прошлом
Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта
Минздрав: Сделано все необходимое для идентификации вируса из Китая
«Оранжевый уровень опасности»: МЧС предупреждает о сильном ветре
Лукашенко поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа
Виктора Лукашенко засекли в Швейцарии
21 января в Минске до 5 тепла
Беларусь начала импорт нефти из Норвегии: первый танкер с 80 тысячами тонн прибудет в порт Литвы уже 22 января
Гродненец обокрал родную тетю и начал шикарную жизнь
Могилевчанка взяла для возлюбленного кредитов на $5000, а он ее бросил
Борисовчанин на велосипеде погиб, провалившись ночью в яму, выкопанную во дворе коммунальниками
Минчанин, изуродовавший памятник Пушкину, сам сдался в милицию
В Могилеве пьяный пассажир пытался выбить у таксиста деньги за поездку
Смертельное ДТП в Гродно: Водителя кроссовера ослепила встречная машина, и он сбил пешехода
Жительницу Лепеля, задушившую 2-летнего сына, приговорили к 13 годам колонии
В Старых Дорогах жена заявила на мужа, севшего пьяным за руль
Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть
Минчанин обманул людей на 1 миллион долларов и подался в бега
Транзит российской нефти через Беларусь продолжается в штатном режиме