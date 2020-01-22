Рецепты красоты белорусок 150 лет назад: конопля для белой кожи, шкура ужа для густых волос, а икра лягушек – против веснушек

- Конечно, говорить об индустрии красоты тогда - преувеличение. Но это не означает отсутствия заботы о своей внешности, - говорят ученые из Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси - доктор филологических наук, завотделом фольклористики и культуры славянских народов Татьяна Володина и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Сергей Грунтов.

- Так кто считался идеалом красоты среди мужчин и женщин?

- Понимание мужской и женской красоты у белорусских крестьян в XIX веке, с одной стороны, наследовало европейские стандарты прежних эпох, а с другой - связывалось с физическим здоровьем. По мужчине и женщине должны были видеть, что они способны к зачатию, рождению детей и к тяжелому физическому труду. Для крестьян, скажем, ширина женских бедер была связана с возможностью успешного деторождения, что в то время было делом частым и опасным. То же можно сказать и о женской груди. Ее размер не только определял сексуальную привлекательность, но свидетельствовал о возможностях вскармливания потомства.

Что касается черт лица, здесь сложно выделить общие правила. Конечно, красивой считали женщину с симметричными яркими чертами лица, без изъянов. В песнях были такие стандарты: стройная, хорошо сложенная, но не толстая, с длинной косой, с белой кожей, здоровым румянцем, сочными губами, черными бровями и ясными глазами, синими или темными, но не черными. Если лицо было с уродством, увечьями, рябью, как и чересчур красивое - женщину подозревали в отношении к потустороннему и «пазначанасці бесам». Вспомните средневековые подозрения красавиц в общении с дьяволом!

Нельзя сказать, что стандарты красоты были единообразны. Например, в отношении восточного Полесья есть свидетельства, что самым красивым женихом считался высокий парень с тонкими чертами лица и бледной кожей - собственно, идеал эпохи романтизма. Иначе говоря, красивый крестьянин должен был внешне быть похож на «шляхцюка».

Мужчины остригали бороду и по праздникам одевали все лучшее, а женщины по таким случаям могли накрасить щеки свеклой или, наоборот, выбелить истолченной коноплей. Фото: Архив Сергея ГРУНТОВА; Книга «Белорусы в фотоснимках Исаака Сербова»

ДЛЯ КРАСОТЫ ЛИЦА - ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА

- Как заботились о своей внешности белоруски? Был ли некий аналог современной косметики?

- Деревенские женщины точно не обращались к покупным средствам. Их уход за лицом обычно сводился к умыванию. Причем по утрам оно кроме гигиены выполняло и функции символического очищения от покровов ночи со всеми ее смыслами. В будничной жизни предпочитали естественный цвет лица - тем более физический труд и свежий воздух обеспечивали здоровый румянец. Но встречаются нечастые упоминания о чернении бровей углем и натирании щек свеклой. А белили лицо истолченными семенами конопли, терли его огурцами или водкой, настоянной на мелко покрошенных огурцах. Еще этнограф Михаил Федоровский писал: девки для белизны лица использовали мыльнянку лекарственную - так называемое собачье мыло.

Особенно заботились белоруски о свежести лица и румянце в праздники - считалось, что в это время можно магически обеспечить красоту на целый год. Например, на Пасху умывались водой, в которой лежали красные яйца, и даже катали их по лицу, «каб быць красненькімі». Еще умывались первым снегом, молозивом коровы-первястки, а первыми градинками промывали глаза, чтобы они были ясными. А недавно в деревне женщина советовала: «Каб мыла толькі венікам ліцо ў бані. Ніякім там мылам, нічога. Венічкам. Ніколі болькі не будзець ніякай!»

Против выпадения волос использовали свиную желчь или пепел из сожженной заячьей головы с медом и медвежьим салом. Лечебники XVII - XVIII веков гласили: «Волосься у бабъ должны быть густыя». А если они растут редкими или секутся, советовали мазать голову керосином. Если это не помогало, делали мазь из голубиного помета с мукой и уксусом. А в записях этнографа Михаила Федоровского есть такие народные рецепты против выпадения волос: несколько раз в год обмывать голову кобыльим молоком («то i косы будуць густыя i доўгія, як кабылячы хвост») или сброшенной при линьке шкурой ужа. Для хорошего роста волос матери советовали дочкам съесть «свінскія косы» - селезенки заколотого кабана.

- Что можно сказать об уходе за волосами?

- Чтобы волосы росли быстро и их было много, старались стричься от молодой луны до полнолуния. А вот в «міжыкалядь» (между первой и третьей кутьей на Коляды) это запрещалось, как и на праздники. Особенно 11 сентября - на Ивана Головосека, день усекновения головы Иоанна Предтечи. На Рождество не расчесывались, чтобы все Коляды не страдать от головной боли. Кстати, женщине запрещалось показывать волосы из-под головного убора, чтобы к ним не подкралась нечистая сила. Вообще, по народным поверьям, у девушки были большие косы до того времени, пока она непорочна. Считалось, что коса уберегает девушку от всякого зла. Хотя говорили и так: «У кожнай дзеўкi ў касе злосць сядзiць». Девушке нельзя причесываться и мыться вечером, иначе она выйдет замуж за пастуха.

Волосы нельзя было бросать куда угодно. Если птица или мышка заберут их в гнездо, у человека будет сильно болеть голова или даже заведется колтун.

- Наверняка много нюансов связано с ногтями...

- Это очень архаичный пласт представлений. В легендах бытует устойчивый мотив роговой оболочки, покрывавшей тело прародителей до грехопадения, - она защищала от холода. Поэтому в народе читали: ногти напоминают об утерянном первоначальном облике человека. Так, разбрасывать остриженные ногти строго воспрещалось - считалось, они понадобятся человеку после смерти. У восточных славян, особенно у старообрядцев, было принято собирать ногти в специальный мешочек (иногда в перстень), а после смерти класть в гроб. Считалось, что так проще взобраться на тот свет по высокой стеклянной или железной горе. Легче будет тому, у кого при себе окажутся ногти, что снова прирастут к пальцам.

Обрезанные ногти запрещалось разбрасывать, иначе после смерти душа не сможет попасть ни в рай, ни в ад - силы неба и ада заставят их собирать. Согласно западно-белорусской легенде, по воле Бога душа человека, разбрасывавшего при жизни ногти, ходит в виде аиста, пока не соберет их, а когда соберет, когда «яго пакута скончылася», вновь обращается в человека и идет в небо.

Целебные для красоты и здоровья травы хранились и в домах обычных крестьян, и у травников. Кстати, Дом травника, где и сделано фото, возродили в Ивановском районе. Фото: Татьяна ВОЛОДИНА

У ЗЕРКАЛА ПОСЛЕ СНА ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

- Какие косметические процедуры были самыми популярными у крестьянок?

- Наверное, избавление от веснушек - наши прабабушки считали их нежелательными, приравнивая к болезни. Появление веснушек связывали с причинением вреда яйцам ласточек - пестрым, рябым (кстати, отсюда и слова «рабацінне», «рабіны», «шэркі», «рудзенне», «ластаўкі», «ластавінне», «ластовыцы»). Потому и говорили: «Не бярыця яец ластачкіных: будзя плесьня на насу і ўсюдах», «Няможна зачапаць ластаўчыных дзяцей маленькіх з гнязда, бо той пылок, што на іх ёсць, пабярэцца за рукі, а потым, як даткнуцца рукамі да твару, то нападзе ластаўчына рабацінне і да смерці ўжо, як толькі павясняе, то і выступіць на твар». Виновной могла стать даже мать ребенка, если беременной сбрасывала ласточкины гнезда.

К прилету первой ласточки приурочивались различные способы избавления от веснушек - например, умывание песком или землей из-под своих ног. А потом горсть перекидывали через голову назад, говоря: «Касатка, касатка! Вазьмі сваю рабіну - падай маю бяліну!» Из более радикальных методов - умывание отваром из ласточкиного гнезда. Для избавления от веснушек использовали лягушачью икру, как в XVII или XIX веках, так и сейчас: «Ад вяснушак мыліся ікрой лягушкінай, каб шэрым не быць». Считалось, что у этой икры обеззараживающее и очищающее воздействие - в народном сознании лягушку представляли как хладнокровное существо и соотносили с холодом, успокоением, снятием красноты и воспаления.

- Наверняка особое значение имели и предметы, связанные с красотой, например, зеркало или расческа...

- Среди прочих значений зеркала считалось, что в нем концентрируются части души человека. Отсюда и страх перед разбитым зеркалом, предписание смотреться в него в состоянии дискомфорта и при возвращении назад перед дорогой. Но нельзя было задерживаться у него после ночного сна, когда душа, считалось, улетала от тела.

А гребень был символической заменой ее владелицы в определенных ситуациях. Например, на Коляды каждая девушка клала свой гребешок в корыто, которое затем сильно трясли. Чей выпадал первым, та девушка и должна была первой пойти замуж. А в ночь перед «Шчодрым вечарам» (нынешний старый Новый год) девушки расчесывались и клали гребень под подушку со словами: «Грабянец, грабянец, чашы косы пад вянец, дай знаці, з кім у пары стаці». А в будни гребень старались не класть на стол, чтобы не болела голова.

Белорусские красавицы опасались часто заглядывать в зеркало - особенно по утрам, когда душа после сна, считалось, еще не вернулась к телу. Фото: Юзеф ШИМАНЧИК (из группы "Беларусь на старых здымках" в Фейсбуке)

БЕЛОРУСЫ НЕ ЗАПРАВЛЯЛИ БОРОДУ ЗА ПОЯС

- А как проявлялся уход за внешностью у мужчин?

- Волосы носили сравнительно длинные - сегодня это назвали бы прической горшок, обрезали их только по длине, которая сзади заканчивалась примерно вровень с шеей. Но нередко были и длиннее, особенно у людей постарше. Вообще, мужская прическа считалась консервативной. Разнообразие в ее стандарты вносили долгое пребывание на воинской службе или на заработках. Усы в зрелом возрасте часто не сбривали. А ношение бород было сильно связано с локальными традициями. Даже на Полесье соседние микрорегионы могли быть «бородатыми» или «безбородыми». Длина растительности на лице могла быть разной в зависимости от возраста и региона. Но за пояс ее точно не заправляли.

Вообще, внешняя красота мужчины-крестьянина связывалась с его физическим развитием, выносливостью. Но интересно, что, по свидетельствам этнографов XIX века, в деревнях женщины работали куда больше, чем мужчины. На их плечах было не только хозяйство - скотина, огород, работа в поле, но и все домашние дела, включая уход за многочисленными детьми. Получается, что у мужчин времени для поддержания стандарта своей внешности было больше. И если они чем-то пренебрегали, например, регулярной стрижкой ногтей, то не из-за нехватки времени. Стоит хотя бы вспомнить о том, что в крестьянском быту XIX века практически не было зеркал, а если они и появлялись, то небольшого размера. Иначе говоря, белорус просто не мог увидеть себя самого в полный рост. А сами дома были настолько темными, что многие детали облика оказывались мало различимы.

- Был ли возраст, когда забота о своей красоте считались излишней?

- В любом возрасте человек должен был выглядеть в соответствии со своим социальным статусом аккуратно и ухоженно: волосы расчесаны, лицо умыто, одежда чиста. Особенно, когда показывался на люди, в праздничные дни. Разумеется, первостепенное значение это имело для неженатых молодых людей. С замужеством излишнее внимание к внешности не одобрялось, говорят этнографические источники. Но и в зрелости старались выглядеть презентабельно. По одежде и внешнему виду судили о благополучии всей семьи, включая взрослеющих детей, ведь их рассматривали как будущих женихов и невест. Обращать внимание на внешний вид переставали только в глубокой старости, когда человек оказывался почти полностью исключен из общественного пространства - условно говоря, доживал век «на печи». Кстати, такое состояние наступало в XIX веке заметно раньше, чем сейчас: в метриках нередки записи, что человек умер «от старости» в 50 лет или раньше...

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