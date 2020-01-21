12-летняя модель из Беларуси снялась в фотосессии с полуобнаженными футболистами итальянского «Наполи»

Футбольный клуб «Наполи» к 2020 году сделал необычный календарь. По задумке со слоганом «One City, One Club, One World» (Один город, один клуб, один мир) он пропагандирует толерантность и неприязнь к расизму.

Фотосессия для календаря 2020 "Наполи". Фото: twitter.com/sscnapoli

- Мы выражаем тему, что мы одни во всем мире. Идея всего календаря – расовая интеграция. Когда мы создавали календарь, мы поняли, что у нас есть болельщики не только в Неаполе, но во Франции, Сенегале, Польше, Мексике. Иностранные футболисты в нашем клубе – все одна семья. Футбол отличный инструмент интеграции, в котором можно подсветить резонансную тему. Мы нестандартно подошли к деликатной теме, – объяснил задумку операционный директор клуба Алессандро Формизано.

Футболисты и модели изображали разные пластические постановки. Фото: стоп-кадр видео

Задумки реализовывали так. Футболисты в легких голубых накидках и набедренных повязках – угадываются отсылки к Античности. Модели олицетворяли муз. Они держали флаги стран, которые представляют игроки «Наполи». Все вместе они изображали разные постановки. Среди моделей оказалась 12-летняя Дарья Шелковская из Беларуси и агентства Сергея Нагорного, 12-летняя Ульяна Шкуркина из Калининграда, Элиза Габеллини из Италии.

У Даши Шелковской в 12 лет рост в 162 см. Фото: nagornymodels.com

Даша Шелковская. Фото: nagornymodels.com

Из футболистов в съемках приняли участие испанцы Хосе Кальехон, Фабиан Руис, баск Фернандо Льоренте, бразилец Аллан Маркес Лоурейро, итальянец Лоренцо Инсинье, албанец Эльсеид Хюсай, бельгиец Дрис Мертенс и другие.

В целом календарь получил положительные отклики. Хотя в комментариях в соцсетях встречались мнения, что на некоторых футболистах как будто не набедренные повязки, а подгузники, а сам ролик похож на рекламу косметики или сайтов для взрослых.

Калиду Кулибали во время съемок. Фото: стоп-кадр видео

Футболисты "Наполи" с календарем 2020. Фото: Barcroft Media

«Наполи» - футбольный клуб из Неаполя, двукратный чемпион Италии. В марте 2020 года в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной».

Модель из Беларуси приняла участие в фотосессии для календаря футбольного клуба "Наполи". Источник: SSCNapoli

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