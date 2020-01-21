Больше всего жилья в 2019 году построили в Минской области. В столице - провал: построили на треть меньше, чем годом ранее

Национальный статистический комитет подвел итоги жилищного строительства в Беларуси за прошлый год. В целом ситуация выглядит оптимистично - план строители пусть даже и немного, но перевыполнили. Построено 4,062 миллиона квадратов при запланированных 4 миллионах, итого прирост около 1,5%.

Важная деталь: перевыполнен на 9,9% план строительства жилья с господдержкой. Таких построено 1,165 миллиона кв. м (планировали 1,060 миллиона). В пересчете на квадратные метры совокупный ввод жилья в Беларуси вырос относительно 2018 года на 95,2 тысяч кв. м, а вот ввод жилья с господдержкой увеличился более существенно - на 165,9 тысяч кв. м. Следовательно, план строители выполнили за счет увеличения объемов льготного жилья при одновременном сокращении построенных рыночных метров.

В 2019 году в Минске построили почти на 30% меньше жилья, чем в 2018-м

Абсолютно во всех областях Беларуси в 2019 году жилья построили больше, чем годом ранее. Данные о введенных квадратных метрах и цифрах прироста следующие: в Гомельской области возвели 0,5 миллиона квадратных метров. Прирост к уровню 2018 года составил 10,5% - это республиканский рекорд минувшего года, если не брать в расчет Минскую область.

Несколько скромнее результат Витебской области, где построили 326 тысяч квадратов (+8,6% к уровню 2018 года). 685,8 тысячи квадратных метров - построили в Брестской области (+8,1%), в Гродненской - 444 тыс. (+3,6%).

В аутсайдерах по темпам роста депрессивная Могилевская область, где построили всего на 2,9% больше, чем годом ранее, введя в эксплуатацию 328,1 тысячи квадратов. К слову, эта область - единственная в стране, где не выполнен план по строительству (целью определяли строительство 355 тысяч квадратов).

Удивляет строительная статистика столицы и Минской области. Последняя - однозначный лидер среди всех регионов Беларуси. В 2019 году здесь построено максимальное количество жилья - 1,264 миллиона квадратных метров. Темпы прироста также составили рекорд - увеличение сразу на 13,5%.

Падение и крах года - Минск. Всего здесь построено 511,8 тысячи квадратных метров жилья - больше полумиллиона, однако этот показатель на 28,7% меньше, чем годом ранее.

Надо сказать, что темпы строительства в Минске последовательно снижаются уже на протяжении пяти лет, а вот количество возводимого в нескольких километрах от МКАД жилья растет год от года. Не стал исключением 2019 год: упрямые цифры однозначно указывают, что почти половина жилья, построенного в Минской области, приходится именно на Минский район.

Задача-2020: построим традиционные 4 миллиона квадратных метров жилья

Официальный план по вводу жилья на 2020 год в конечной цифре дублирует план предыдущего года: в Беларуси запланировано строительство 4 млн. кв. м.

Несколько изменяется региональный баланс. В Минске план на 2020 год относительно целей 2019-го уменьшен на 40 тысяч квадратов, в столице должны возвести 630 тыс. кв. м.

На 10 тысяч квадратов увеличены планы Витебской (335 тысяч кв. м), Гомельской (485 тысяч кв. м), Могилевской (365 тысяч кв. м) областей. На 5 тысяч квадратов больше построят в Гродненской (485 тысяч кв. м) и Минской (1,120 миллиона кв. м) областях. Без изменений остались планы Брестской области, здесь, как и в 2019 году, возведут 650 тысяч кв. м.