Грецкий все-таки накормил Гудачека настоящими белорусскими драниками

На выходных прошел Матч звезд КХЛ. Представитель минского «Динамо» нападающий Вячеслав Грецкий не только забросил шайбу, но отметился оригинальным подходом к делу.

Во время мастер-класса на лед он вышел в соломенной шляпе и вышиванке, а еще угостил вратаря Юлиуса Гудачека драниками. Или почти драниками.

- Основную мысль донесли, то что думали - выполнили, но вообще перед Беларусью хочется извиниться, это был ужас. Заказали драники в гостинице, где мы жили, а это оказались сырники картофельные. Очень неудобно, прям стыдно, придется Гудочека теперь кормить по приезде нормальными, - сказал Грецкий.

Сегодня, 21 января, «Динамо» на «Минск-Арене» играет с Юлиус Гудачек.

После утренней тренировки на «Минск-Арене» Грецкий угостил чеха настоящими белорусскими драниками. Судя по реакцию, ему понравилось.

Осталось дать Гудачеку прикурить. В переносном смысле.