2020-01-21T16:42:00+03:00
Спорт
КП Беларусь

Грецкий все-таки накормил Гудачека настоящими белорусскими драниками

Чешскому вратарю понравилось [видео]
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Вячеслав Грецкий и Юлиус Гудачек: у нас тут своя атмосфера. Фото: КХЛВячеслав Грецкий и Юлиус Гудачек: у нас тут своя атмосфера. Фото: КХЛ
Изменить размер текста:

На выходных прошел Матч звезд КХЛ. Представитель минского «Динамо» нападающий Вячеслав Грецкий не только забросил шайбу, но отметился оригинальным подходом к делу.

Во время мастер-класса на лед он вышел в соломенной шляпе и вышиванке, а еще угостил вратаря Юлиуса Гудачека драниками. Или почти драниками.

- Основную мысль донесли, то что думали - выполнили, но вообще перед Беларусью хочется извиниться, это был ужас. Заказали драники в гостинице, где мы жили, а это оказались сырники картофельные. Очень неудобно, прям стыдно, придется Гудочека теперь кормить по приезде нормальными, - сказал Грецкий.

Сегодня, 21 января, «Динамо» на «Минск-Арене» играет с Юлиус Гудачек.

После утренней тренировки на «Минск-Арене» Грецкий угостил чеха настоящими белорусскими драниками. Судя по реакцию, ему понравилось.

Осталось дать Гудачеку прикурить. В переносном смысле.

Вячеслав Грецкий угощает драниками Юлиуса Гудачека.Источник: ХК Динамо-Минск | HC Dinamo-Minsk

Еще больше материалов по теме: «Хоккейный клуб "Динамо"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Минске 64-летний мужчина выпал из окна девятиэтажки
Уже в 2021 году должны запустить белорусско-российский спутник
МАРТ проводит встречу по проблемам такси
Мерседес и Автандил: самые редкие имена новорожденных белорусов в 2019 году
В Бресте умер 18-летний солдат-пограничник: врачи две недели боролись за его жизнь
Массовое ДТП на Калиновского: пострадала маршрутка, одна машина опрокинулась
В Барановичах сын обворовал спящего отца
Лукашенко: В России мы должны покупать только 30 - 40% необходимой нефти
Из-за теплой зимы на дороги высыпали в три раза меньше соли, чем в прошлом
Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта
Минздрав: Сделано все необходимое для идентификации вируса из Китая
«Оранжевый уровень опасности»: МЧС предупреждает о сильном ветре
Лукашенко поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа
Виктора Лукашенко засекли в Швейцарии
21 января в Минске до 5 тепла
Беларусь начала импорт нефти из Норвегии: первый танкер с 80 тысячами тонн прибудет в порт Литвы уже 22 января
Гродненец обокрал родную тетю и начал шикарную жизнь
Могилевчанка взяла для возлюбленного кредитов на $5000, а он ее бросил
Борисовчанин на велосипеде погиб, провалившись ночью в яму, выкопанную во дворе коммунальниками
Минчанин, изуродовавший памятник Пушкину, сам сдался в милицию
В Могилеве пьяный пассажир пытался выбить у таксиста деньги за поездку
Смертельное ДТП в Гродно: Водителя кроссовера ослепила встречная машина, и он сбил пешехода
Жительницу Лепеля, задушившую 2-летнего сына, приговорили к 13 годам колонии
В Старых Дорогах жена заявила на мужа, севшего пьяным за руль
Беларусь и Россия договорились о компенсации за грязную нефть
Минчанин обманул людей на 1 миллион долларов и подался в бега
Транзит российской нефти через Беларусь продолжается в штатном режиме