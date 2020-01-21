Минское «Динамо» дома обыграло московский «Спартак». Китаров забросил в меньшинстве

Минское «Динамо» имело пару дней, чтобы перевести дух от поражений. Последние три матча «зубры» проигрывали с одинаковым счетом – 1:5 («Спартаку», «Витязю», ЦСКА). Вот уж где стабильность не признак класса.

В выходные прошел Матч звезд КХЛ, где зажигал 23-летний нападающий «Динамо» Вячеслав Грецкий: забросил свою первую шайбу в КХЛ, показал высокую скорость, накормил вратаря Юлиуса Гудачека недодраниками.

Сегодня, 21 января, «зубры» снова принимали московский «Спартак». Перед игрой Грецкий, как и обещал, накормил Гудачека нормальными белорусскими драниками.

Если «Спартак» борется за высокое место в плей-офф, то «Динамо» доигрывает сезон с абстрактной/идеалистической целью – побеждать в каждом матче.

Игра получилась, как на качелях. «Зубры» сначала вели в счете, потом догоняли. Но смогли вырвать победу. Причем, четвертую шайбу Александр Китаров забросил в меньшинстве (сделал счет 4:2).

В концовке подопечные Крэйга Вудкртфта пропустили и несколько раз удалились, благо отстояли победный счет – 4:3.

«Динамо» Минск – «Спартак» (Москва) – 4:3

Шайбы у «Динамо»: Мартынов (6 минута, ассистенты Морроу, Спунер), Принс (31, Граньяни, Спунер), Дадонов (37, Дроздов, Знахаренко), Китаров (42).

Шайбы у «Спартака: Зубов (16, Вишневский, Федоров), Ганзл (21, Федоров, Никонцев), Даугвиньш (53, Федоров, Зубов).

25 января «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с «Северсталью».

Знарок Олег тренер ХК "Спартак".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Радость болельщика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ