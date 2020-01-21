«Цены будут еще ниже»: в Беларусь приходит «убийца Убера»?

21 января в Министерстве антимонопольного регулирования прошла встреча чиновников с представителями минских служб такси. Поводом стало открытое письмо группы анонимных столичных таксистов было опубликовано вчера. Они требуют от служб, агрегаторов и сервисов повышения тарифов на 5 копеек за километр (напомним, сейчас средний тариф по Минску – 55 копеек). В противном случае угрожают забастовкой, которую они собираются начать 31 января и проводить каждое утро – с 7:00 до 12:00.

Среди прочего на встрече стало известно о том, что в Беларуси скоро появится еще один сервис такси – китайский. Об это сообщил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович:

- Таким образом, тарифы могут еще больше упасть, потому что появится еще один конкурент на рынке, - уитирует Алексея Ляхновича belta.by.

Вероятно. речь идет о AliExpress – вернее, стартапе Didi Chuxing, который купила эта торговая платформа.

Alibaba Group запустила сервис по онлайн-заказу такси Didi Chuxing ещё в 2012 году, и всё это время компания развивалась исключительно внутри Китая. За 8 лет китайцам удалось добиться серьезных успехов - сейчас DiDi - крупнейший местный сервис каршеринга и заказа такси. В 2016 году DiDi «убил» в Китае Uber, а в 2019 году в сервис пришли первые серьёзные инвестиции - японский автогигант Toyota вложил 600 млн долларов и помог DiDi создать центр разработки систем, основанных на искусственном интеллекте и нейросетях. Сейчас сервис готовится запуститься в России и, судя по всему, в Беларуси.

А теперь коротко о том, как работает DiDi в Китае. Выдавить Uber с китайского рынка, во многом, удалось благодаря двум ключевым инструментам - демпингу и времени подачи автомобиля. И если второе обстоятельство можно просчитать простейшим математическим способом, исходя из количества китайских водителей на квадратный километр, то демпинговать в России и ещё сильнее снижать цены для китайцев может быть опасно. Почему? Да хотя бы потому, что российские водители, подключённые к системе «Яндекс.Такси», и так постоянно жалуются на низкие тарифы, за счёт которых «Яндекс.Такси» успешно конкурирует с другими компаниями, в том числе и в Беларуси. Вполне вероятно, что демпинг со стороны китайской компании в условиях конкуренции с «Яндекс.Такси» станет только сильнее.