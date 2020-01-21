Американские СМИ: Трамп собирается запретить белорусам поездки или иммиграцию в США

Американский журнал Politico опубликовал интересную статью, касающуюся Беларуси. В ней говорится о том, что Дональд Трамп собирается расширить список стран, с серьезными ограничениями на въезд или иммиграцию в США.

- Список стран еще не окончательный и может быть изменен, а пока он включает Беларусь, Мьянму (также известную как Бирма), Эритрею, Кыргызстан, Нигерию, Судан и Танзанию, - сообщает издание. - Проект, рассматриваемый администрацией Трампа, наложит иммиграционные ограничения еще на семь стран, но не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты. Тем не менее, любые новые ограничения могут обострить связи с этими странами, некоторые из которых помогают США в таких вопросах, как борьба с терроризмом, а с некоторыми Вашингтон пытается наладить отношения по стратегическим причинам.

Издание напоминает, что впервые такие списки появились 27 января 2017 года – всего через неделю президентства Трампа. Изначально в список попали семь стран «с преобладающим мусульманским населением» - Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, Венесуэла и Северная Корея. Была еще восьмая страна – Чад - но после ряда судебных разбирательств эта страна из списка была исключена.

Издание обращает внимание, что многие страны из нынешнего списка имеют неплохие отношения с США. Например, Нигерия является партнером США по борьбе с терроризмом, и в Соединенных Штатах существует большое сообщество нигерийских диаспор. В то же время, Трамп в прошлом называл африканские страны «дерьмовыми» странами.

- Мьянма - еще один интригующий случай, - пишет издание. - Последние десять лет США пытаясь улучшить отношения со страной, которая приняла частичное гражданское правление после многих лет жизни под военной диктатурой. США все еще хотят вывести Мьянму с орбиты Китая, несмотря на массовое убийство военными Мьянмы мусульман-рохинджа. Официальные лица США также стремились улучшить отношения с Беларусью, страной, которая долгое время находилась под властью России. Госсекретарь Майк Помпео планировал посетить Беларусь всего несколько недель назад, но был вынужден отменить поездку, чтобы ответить на рост напряженности в отношениях с Ираном.

Такой же пример и с Суданом – страна долго имела плохие отношения с США. Но недавно там произошла революция, в результате которой давний лидер Омар аль-Башир был свергнут. Новое руководство Судана пытается улучшить свое положение в Вашингтоне. Добавление к запрету на поездки может подорвать положение нового правительства.

Каким образом с список стран попала Беларусь, непонятно. По данным издания, официально новый список могут опубликовать в понедельник, 27 января.

ЕСТЬ ВОПРОС

Запрет касается туристических поездок или иммиграции?

Тоже не до конца не ясно. В одной части текста течь идет об «иммиграционных ограничениях», в других – об «ограничениях на поездки» и даже «запрете на поездки».

Еще один влиятельный американский журнал - The Wall Street Journal уточняет:

- Представители администрации заявили, что страны из списка не будут сталкиваться с общими запретами на поездки в США, но могут иметь ограничения, накладываемые на определенные типы виз, такие как деловые или гостевые визы.

ОФИЦИАЛЬНО

- Трамп подтвердил во вторник в интервью The Wall Street Journal из Давоса, что он пытается добавить дополнительные страны к запрету на поездки, но отказался перечислить страны, - сообщает издание. - Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отказался подтвердить какие-либо подробности о планах по расширению запрета на поездки. Министерство внутренней безопасности США и Государственный департамент пока не ответили на запросы издания.