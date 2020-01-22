2020-01-22T15:52:55+03:00
Звезды
КП Беларусь

«На их концерт в Витебск уже ездила, теперь на очереди Могилев!»: белорусы признались, кто из родных музыкантов им нравится

На днях наградили лауреатов "Песни года Беларуси" - и, конечно же, у многих слушателей есть альтернативное мнение о героях и мелодиях
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Какие песни вам запомнились в последнее время?Какие песни вам запомнились в последнее время?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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На прошедшей "Песне года" награда за лучшую песню досталась Ане Шаркуновой, и она увезла ее в США, а Солодуха приехал на лошади. А еще мы собрали самые яркие образы с главного музыкального события года и обсудили со стилистом Марией Тишкевич.

Как водится, после награждения осталось много недовольных, мол, наградили не так и не тех. Поэтому мы спросили у самых разных людей: а какие белорусские музыканты и песни вам запомнились в последнее время?

Руслан СТАРИКОВСКИЙ, продюсер:

- Мне нравится, что «Песня года» начала какие-то имена пропускать из реальной жизни, а не награждать из года в год одних и тех же артистов. Поэтому обрадовался за Nizkiz. И, как бы мы ни относились к Тиме Белорусских, он действительно певец года. Что касается моих личных предпочтений, то, надеюсь, что все получится у проекта lovestory. Безумно радуюсь успехам Molchat doma и «Петли пристрастия» и наслаждаюсь новым Михалком в Drezden.

Любовь ЧЕРКАШИНА, олимпийская призерка в художественной гимнастике:

- Анна Шаркунова, Искуи Абалян, Алексей Хлестов, Саша Немо, «Тяни-Толкай», Тео и Ольга Рыжикова, NaviBand - их знаю и часто вижу, поэтому сразу вспомнила, возможно, кого-то упустила. Думаю, они оставляют костяк нашей эстрады в последние годы.

Виталь СУПРАНОВИЧ, организатор концертов:

- Не интересуюсь «Песней года Беларуси», так как там практически не поют песни на белорусском языке. Я бы отметил три песни, которые мало известны публике: это песня Skrali группы Atesta, песня Fake группы Zanzibar, песня «Гарэлачка» группы Pawa.

Анастасия КУШНЕРЕВИЧ, модельер:

- Ходила на «Песню года Беларуси» ради Тимы Белорусских. Он современный, в музыке интересные запоминающиеся биты, темы актуальны для большинства молодых людей. За что дали премию многим исполнителям - не понятно, давно их не слышала. Только если за выслугу лет… Из наших музыкантов в последнее время еще запомнились Макс Корж (его песни «Шантаж», «Два типа людей»), Бакей, «J:Морс», «Без Билета».

Лариса ТРЕУЦКАЯ, редактор научного издательства:

- За последнее время только дважды покупала билеты на концерты белорусских исполнителей. Это был концерт Лявона Вольского, на который я ходила сама. И предстоящий в апреле концерт группы ЛСП, которую обожает дочь-подросток, и на который я ей подарила билет.

Светлана ВАРУК, врач-офтальмолог:

- Пожалуй, Тима Белорусских с его «Мокрыми кроссами», которого слушают дети. Запомнился потому, что сыновья включили его послушать папе - поклоннику Леонарда Коэна и Джони Митчелл. Забавно было, когда муж негодовал: «Чтоб из моих колонок, с их отменным звуком и вкусом, доносилось ТАКОЕ!». Но, как говорят: новое время - новые кумиры.

Виталий ВАСЕХА, замдиректора Института плодоводства:

- Я бы отметил группу Nizkiz. Смотрел их клипы в YouTube и с удовольствием сходил бы на концерт. Еще видел новый проект Сергея Михалка «Эдельвейс», но все-таки это не мой формат.

Ника ИВАНОВА, архитектор:

- Стараюсь не пропускать концерты группы Akute. Прошлой весной ради того, чтобы в числе первых слушателей оценить треки из нового альбома V, специально съездила на клубный концерт в Витебск, где ребята сделали презентацию программы. Звучание коллектива серьезно изменилось, на минских концертах я окончательно все расслушала и влюбилась в новый альбом. Теперь планирую поездку в их родной Могилев - интересно посмотреть, как Стас и Рома выступают дома.

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