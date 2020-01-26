«Они бы и рады убирать, но нечего! Сидят без зарплаты»: кому плохо, а кому хорошо от теплой зимы в Беларуси

ХОРОШО

Автомобилисты ликуют: солярка не замерзает, расход топлива меньше, снег чистить не надо

Сильные морозы - головная боль любого автовладельца. Больше всего страдают владельцы дизельных машин. Во-первых, к аккумуляторам таких машин более жесткие требования, ведь дизельный двигатель сложнее прокрутить на старте. В результате, в сильные морозы утром во дворах наблюдаем картину с открытыми капотами и соседями, которые «прикуривают» друг друга. Вторая проблема - замерзающая солярка. Не все автолюбители успевают перейти на зимнее топливо и потом испытывают трудности - машина на морозе попросту глохнет. С такой погодой, как в этом году, зима машинам не страшна. Водителям меньше времени нужно тратить на прогрев машины, а это экономия топлива. К тому же не надо чистить парковочное место и каждый раз очищать машину от снега, а это экономия времени.

С такой погодой, как в этом году, зима машинам не страшна.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На дорогах нет соли и ям

Нет снега и гололеда - нет смысла посыпать дороги солью. В те несколько дней, которые выдались снежными, без песка и соли на дорогах, конечно, не обошлось, но цифры отличаются от прошлогодних в три раза. Так, в Минске в этом сезоне под колеса машин и ноги пешеходов было высыпано 7,8 тысячи тонн песчано-соляных смесей и 10 тысяч тонн соли. А за аналогичный период прошлого года «Горремавтодор Мингорисполкома» израсходовал 30,7 тонны песчано-соляных смесей и 29 тысяч тонн соли.

Также уменьшилось проблем с ямами.

- Из-за перепада температур образовываются микротрещины, которые потом под воздействием переходов из минуса в плюс увеличиваются, и образовывается так называемая критическая ямочность. Сейчас тепло, поэтому пока текущие ремонты мы проводим в меньшем объеме, - рассказал заместитель гендиректора «Горремавтодора Мингорисполкома» Олег Лукашенко.

Стало меньше ДТП

Да, аварии, связанные с потерей управления, все равно случаются. В ГАИ говорят, что водителям расслабляться не стоит. Но если посмотреть на статистику первых трех недель нынешнего года и аналогичный период прошлого, то, например, по данным предприятия «Минскавтодор-Центр», в этом году на республиканских дорогах Минской области произошло 13 ДТП, а за те же три недели в снежный и морозный прошлогодний январь - 20.

Если посмотреть на статистику первых трех недель нынешнего года и аналогичный период прошлого, стало меньше ДТП.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уменьшилось число пожаров из-за неисправных печей

- Примерно третье место в топе занимают пожары, связанные с неисправными печами. Таких случаев из-за теплой погоды действительно стало меньше, - говорит официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Рыбаки не уходят под лед

- Как правило, под лед проваливаются или рыбаки, или те, кто играет на льду или пытается перейти на другой берег, - рассказал «Комсомолке» ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах Олег Борозна. - Сейчас практически на всей территории Беларуси на водоемах нет льда. А это значит, что гибель людей, провалившихся под лед, сейчас сведена к минимуму. Но остаются случаи падения людей в воду по неосторожности.

Количество уличных травм резко упало

- Тут очень многое зависит от погоды. Всплеск травматизма был до Нового года, когда из-за гололеда за сутки привезли больше сотни пациентов, - рассказал «Комсомолке» заведующий приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Сергей Казаев. - Тогда операции растянулись на много дней. Сейчас, когда температура положительная и ночью и днем, количество травм резко снизилось.

Сейчас, когда температура положительная и ночью и днем, количество травм резко снизилось.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Травмированных лыжников и сноубордистов стало меньше

- Из-за того что белорусские горнолыжные центры работают в полсилы, снизилось количество травмированных оттуда, - продолжает Сергей Казаев. - Зато по-прежнему много людей поступает после горнолыжного отдыха за границей - из Буковеля, Италии, Австрии. Там травмированным, конечно, оказывают первую помощь, но проведение операции там стоит очень дорого, поэтому все по приезде обращаются к нам. Но в целом говорить, что эта зима стала менее травмоопасной, пока рано: погода может измениться в любой момент, и статистика сразу изменится.

ПЛОХО

Без клиентов простаивают горнолыжные центры

Горнолыжный сезон в Беларуси формально открыли еще 24 ноября - первым традиционно запустился «Логойск», 29 ноября подтянулись и «Силичи». Теперь в обоих курортах работают по несколько трасс (правда, некоторые трассы временно закрывались из-за плохой погоды). А вот другие белорусские горнолыжные центры - «Солнечная долина» в Минске, «Олимп» в Гродно, «Печерск» в Могилеве, «Веста» под Дзержинском, «Мозырь» оснежить свои склоны не успели - не хватило морозов. В результате все они стоят без клиентов и терпят убытки.

Горнолыжные центры стоят без клиентов и терпят убытки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Без денег остались организации, убирающие снег

Казалось бы, отсутствие снега на наших улицах только на руку коммунальникам - меньше работы, меньше жалоб, меньше проблем.

- На самом деле организации, которые занимались уборкой снега - спецавтобазы и различные автопарки, которые убирают снег - не могут освоить средства, выделяемые на уборку. Они бы и рады убирать, но убирать нечего. Поэтому сидят без денег и без зарплаты, - рассказал «Комсомолке» источник в одной из спецавтобаз.

По сравнению с прошлым годом коммунальникам досталось меньше работы, меньше жалоб, меньше проблем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Озимые на полях могут погибнуть

Злую шутку такая погода может сыграть и с озимыми. Снег на полях прячет семена от мороза и выветривания. По последним данным Белгидромета, сейчас озимым ничто не угрожает. Но если резко похолодает, мы рискуем потерять посевы. И еще неизвестно, будет ли урожай летом.

- Это только бабушки так говорят, что если теплая зима, то будет теплое лето. На деле может получиться, что зимой у нас +10, а летом будет +12. Такая погода до добра не доведет, - рассказал «Комсомолке» доктор сельскохозяйственных наук Эрома Урбан.

Лютуют вирусы и микробы

- Теплая зима не лучшим образом сказывается на здоровье человека, - говорит врач-терапевт, заведующая лечебно-диагностическим отделением «Аква-Минск-Клиника» Юлия Морозова. - Сейчас за окном влажно и тепло, именно такая среда благоприятна для развития вирусов и микробов. Поэтому в последнее время люди стали чаще болеть ОРВИ. К тому же из-за обманчивого тепла мы легко одеваемся, чем только повышаем риски слечь с температурой.

Чередование похолодания и потепления сопровождается перепадами атмосферного давления. А они сказываются на перепадах артериального. Следовательно, сосуды начинают работать не в нормальном режиме, а в экстремальном: резко сужаются либо расширяются. От этого особенно страдают пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но есть и люди, которые только рады европейской зиме. Например, у астматиков на холоде происходит спазм дыхательных путей. Холодовая аллергия обостряется на морозе и сопровождается отеками, зудом, высыпаниями. А у людей с псориазом на морозе состояние усугубляется из-за спазма сосудов и нервного напряжения.

Теплая зима не лучшим образом сказывается на здоровье человека.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нынешняя погода больше похожа не на зимнюю, а на осеннюю. Поэтому и настроение у людей соответствующее. Из-за долгого отсутствия солнца наш иммунитет недополучает витамин D, что приводит к плохому настроению и депрессиям.

Продавцы сезонных товаров остались без заработка

Шубы, зимние крутки, зимняя обувь, санки, лыжи, горнолыжные костюмы, коньки - весь этот традиционный зимний ассортимент висит на вешалках и лежит на полках мертвым грузом. С другой стороны, гардероб можно не обновлять, обойтись осенним или весенним. Экономия! Не рады ей только продавцы сезонных товаров.

- Да, мы в этом сезоне фиксируем падение спроса на такие товары, как горные лыжи, сноуборды, горнолыжные и сноубордические костюмы, - рассказали «Комсомолке» в одном из крупных спортивных магазинов. - Но это не значит, что сейчас люди не покупают такие товары вообще. Многие, кто запланировал горнолыжный отдых за границей, все равно приходят к нам за обновками. Но на ценах низкий спрос, признаться, пока не отражается. На прошлогодние модели, мы, конечно, делаем какие-то скидки, но так происходит каждый год.

Продавцы шуб на популярной выставке «Мехомания» не теряют оптимизма.

- Поток людей, естественно, стал меньше, но все равно есть интересующиеся. Тем более, что у нас есть шубы из овчины, которые подходят под нынешнюю погоду: в них не жарко и они не боятся сырости. Они все равно продаются, но, конечно, не так активно, как в холодную зиму. Пока выводы делать рано, ведь еще, может быть, мороз придет в конце февраля-марте и мы наверстаем продажи, - рассуждает Дарья, администратор «Мехомании».

Зайцы и летучие мыши страдают без морозов и снега

С одной стороны, зверям теплая бесснежная зима на руку - не надо добывать пропитание через снег, они не мерзнут.

- Да, зима - самое тяжелое время года для многих животных, потому что им затруднительно передвигаться по снежному покрову и добывать себе корм, - говорит Павел Велигуров, научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. - Из-за отсутствия снега страдают лишь те звери, которые залегают в спячку и меняют окрас вне зависимости от погоды. Например, медведи, енотовидные собаки и барсуки сейчас не могут полноценно уснуть. Они чутко реагируют на изменения температуры: как только теплеет - просыпаются и начинают бродить в поисках еды. Но хуже всего приходится летучим мышам.

Многим животным в снежную зиму затруднительно добывать пропитание через снег.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам специалиста, перед наступлением зимы они нагуливают подкожный жир, устраиваются во влажном и относительно теплом месте (от +1 до +10 градусов) и спят до весны. Но из-за аномального потепления летучие мыши пробуждаются, на что уходит очень много энергии. Восполнить затраты им нечем: насекомые еще не вывелись. Поэтому животные могут 2-3 раза за спячку проснуться, а к весне - уже нет.

- Нелегко приходится и зайцу-беляку, горностаю: они уже сменили шубки на белые и стали заметнее для хищников. Представьте себе белых зверьков, которые скачут по черному полю, - резюмирует ученый.

ЕСТЬ ВОПРОС

Весной и летом будет больше комаров и клещей?

Есть народная примета: теплая зима - жди комаров и клещей летом. Специалисты говорят, что на самом деле это не так.

- Это не совсем так, и на сегодняшний день спрогнозировать количество комаров или клещей очень сложно, - рассказал «Комсомолке» заведующий лабораторией наземных беспозвоночных животных Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Олег Прищепчик. - Пока неизвестно, как закончится зима, какой будет весна, вернутся ли морозы. Есть много нюансов. Например, если весна будет затяжной - комары будут развиваться медленно. Если весна будет ранней - активность клещей и гнуса может сдвинуться на несколько недель вперед. Если начало лета будет дождливым - будет больше насекомых.