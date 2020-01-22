«Если это правда, то по недомыслию администрации Трампа»: эксперт - об идее властей США закрыть страну для белорусов

Информация о том, что Дональд Трамп планирует запретить белорусам въезд в США, наделала много шума и породила массу слухов. По данным журнала Politico, Беларусь попала в список стран, для которых въезд или иммиграция в Америку могут быть серьезно ограничены. Кроме нас в этом списке оказались Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания. На фоне того, что в 2019 году белорусско-американские отношения заметно потеплели, такое решение подобно грому среди ясного неба.

- Какие сейчас отношения между странами? Могло ли что-то указывать на такие решения?

- Пока нет официальной информации, очень сложно что-то сказать. Ведь прошлый год был во многом прорывной - и снятие ограничений на количество дипломатических работников посольств, и визиты высокого уровня, и рост интереса. А тут такое! – комментирует Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог». - Если это правда, а не чьи-то выдумки или ошибка, то решение совершенно выбивается из общей тенденции. Скорее всего, мы если и оказались в этом списке, то по недомыслию администрации Трампа. На фоне демонстрации борьбы с нелегальными мигрантами мы попали под раздачу по старой памяти. Госдепартамент таких решений не принял бы, но в Администрации в новых реалиях нашего региона разбираются хуже, медленнее улавливают тенденции.

В посольстве США в Беларуси сказали, что не будут комментировать ситуацию. От комментариев отказался и МИД Беларуси:

- Пока мы не получали официальных уведомлений от американской стороны, - сказал «Комсомолке» заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Визит госсекретаря США Майкла Помпео запланирован на 1 февраля

Планировалось, что высокопоставленный американский чиновник посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр с 3 по 7 января. В Минске госсекретарь намеревался обсудить с Александром Лукашенко «продолжающуюся нормализацию двусторонних отношений и обмен послами».

Но 1 января стало известно, что визит переносится из-за ситуации в Ираке. Госдепартамента сообщал, что «поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, он с нетерпением ожидает этого визита».

6 января Майкл Помпео побеседовал по телефону с Владимиром Макеем и "подтвердил твердую приверженность" США суверенитету и территориальной целостности Беларуси, цитирует Белапан. Новый визит планируется на 1 февраля.