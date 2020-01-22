2020-01-22T15:52:55+03:00
Звезды
КП Беларусь

Каждый второй уже выбыл: на «Евровидение» от Беларуси рвутся участники «Голоса», «Вечернего Урганта» и даже Britain's Got Talent

Из поданных 95 заявок осталось 49. За путевку на конкурс сразятся, например, Саша Захарик, Габриель Купатадзе, Ян Ярош, Виталий Воронко, Виталий Артист из «Без Билета»
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Виталий Воронко запомнился песней Potato aka Бульба, которую подавал в прошлом году.Виталий Воронко запомнился песней Potato aka Бульба, которую подавал в прошлом году.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В этом году жюри решило основательно почистить список желающих поехать на «Евровидение» от Беларуси еще на этапе предпрослушивания. Заявок было подано 95, а осталось почти вдвое меньше - 49. Скорее всего, в этом году решили дать от ворот поворот всем фрикам. Дело в том, что онлайн-трансляцию отбора может смотреть любой желающий на сайте tvr.by. Многие делали подборки смешных моментов, которые вирусно распространялись в интернете. А у людей, далеких от шоу-бизнеса, создавалось ощущение, что весь белорусский отбор - парад фриков.

Саша Захарик участвовала в «Новой волне» и «Голосе- 7». Фото: личный архив

Саша Захарик участвовала в «Новой волне» и «Голосе- 7». Фото: личный архив

Да еще и легионерам из других стран в этом году выставили знак «стоп». Так что прослушивание 27 января в студии «600 метров» на Макаёнка, 9 пройдет чинно и благородно. В списке сразу же бросаются в глаза имена участников отборов прошлых лет: человек-баян, участник «Дома 2», «Голоса» и Britain's Got Talent Виталий Воронко с песней Listen to your Heart, Alen Hit (песня #1 Problem), обладательница премии «за духовное возрождение Беларуси» певица Aura (песня «Барані сваё»), Анжелика Пушнова, которая сейчас блистает в качестве репортера ОНТ с песней True Love, певица Napoli (она участвует в отборе уже восьмой раз! Наряду с Гюнешь (в этом году она пропускает отбор), это абсолютный рекорд.).

Ольга Шиманская (Napoli) - стала рекордсменкой участия в нацотборах "Евровидения". Фото: личный архив

Ольга Шиманская (Napoli) - стала рекордсменкой участия в нацотборах "Евровидения". Фото: личный архив

Napoli исполнит композицию Dоn't let me down. Есть в списке артист, который уже ездил на «Евровидение» - Артем Михаленко (песня Move) - правда, в составе группы «3+2», зато с песней самого Макса Фадеева. Участвовали уже в отборах Жанет (споет песню Flying) и дуэт «PROвокация» (в этом году будут петь Suddenly).

Ивана Здонюка вы могли запомнить по участию в конкурсе молодых артистов "Славянского базара" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ивана Здонюка вы могли запомнить по участию в конкурсе молодых артистов "Славянского базара"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Теперь новобранцы отбора, которых вы можете помнить по другим проектам. Это участники конкурса молодых артистов «Славянского базара - 2019» Иван Здонюк с песней Shake it up, а также Лера Грибусова (сейчас в тандеме VAL с Владиславом Пашкевичем) - песня «Да вiдна». Участники российского «Голоса» Саша Захарик (песня Rocky Road), Габриель Купатадзе (песня Silver), Ян Ярош с композицией Fire.

Близняшки Катя и Волга в "Камеди клабе". Кадр видео

Близняшки Катя и Волга в "Камеди клабе". Кадр видео

Стоит обратить внимание также на дуэт близняшек Кати и Волги Король - они некоторое время даже были постоянными участницами «Вечернего Урганта», а сейчас актрисы, певицы и довольно известные в российском шоу-бизнесе персонажи, которые сохранили белорусские паспорта. Исполнять девушки будут песню «Ной». Довольно заметна сейчас певица КейСи - она представит песню Chili Pepper. Ну и, наконец, самый известный участник нацотбора - Виталий Артист, с нового года распустивший свою группу «Без Билета» и решивший завершить гештальт - податься на «Евровидение» с песней «Одним Солнцем».

Виталий Артист давно хотел попасть на «Евровидение», но решился подать заявку впервые. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Виталий Артист давно хотел попасть на «Евровидение», но решился подать заявку впервые.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Скорее всего, упомянутые артисты и составят список из 12 участников, которые пройдут в финал национального отбора. Он пройдет не позднее 6 марта, традиционно его покажут на «Беларусь 1». Победителя будут определять по итогам голосования профессионального жюри и зрителей (в этом году зрительское голосование снова вернули).

Габриель Купатадзе в "Голосе". Кадр видео

Габриель Купатадзе в "Голосе". Кадр видео

КСТАТИ

Юбилейный, 65-й конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал - 16-го.

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