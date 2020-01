Каждый второй уже выбыл: на «Евровидение» от Беларуси рвутся участники «Голоса», «Вечернего Урганта» и даже Britain's Got Talent

В этом году жюри решило основательно почистить список желающих поехать на «Евровидение» от Беларуси еще на этапе предпрослушивания. Заявок было подано 95, а осталось почти вдвое меньше - 49. Скорее всего, в этом году решили дать от ворот поворот всем фрикам. Дело в том, что онлайн-трансляцию отбора может смотреть любой желающий на сайте tvr.by. Многие делали подборки смешных моментов, которые вирусно распространялись в интернете. А у людей, далеких от шоу-бизнеса, создавалось ощущение, что весь белорусский отбор - парад фриков.

Саша Захарик участвовала в «Новой волне» и «Голосе- 7». Фото: личный архив

Да еще и легионерам из других стран в этом году выставили знак «стоп». Так что прослушивание 27 января в студии «600 метров» на Макаёнка, 9 пройдет чинно и благородно. В списке сразу же бросаются в глаза имена участников отборов прошлых лет: человек-баян, участник «Дома 2», «Голоса» и Britain's Got Talent Виталий Воронко с песней Listen to your Heart, Alen Hit (песня #1 Problem), обладательница премии «за духовное возрождение Беларуси» певица Aura (песня «Барані сваё»), Анжелика Пушнова, которая сейчас блистает в качестве репортера ОНТ с песней True Love, певица Napoli (она участвует в отборе уже восьмой раз! Наряду с Гюнешь (в этом году она пропускает отбор), это абсолютный рекорд.).

Ольга Шиманская (Napoli) - стала рекордсменкой участия в нацотборах "Евровидения". Фото: личный архив

Napoli исполнит композицию Dоn't let me down. Есть в списке артист, который уже ездил на «Евровидение» - Артем Михаленко (песня Move) - правда, в составе группы «3+2», зато с песней самого Макса Фадеева. Участвовали уже в отборах Жанет (споет песню Flying) и дуэт «PROвокация» (в этом году будут петь Suddenly).

Ивана Здонюка вы могли запомнить по участию в конкурсе молодых артистов "Славянского базара"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Теперь новобранцы отбора, которых вы можете помнить по другим проектам. Это участники конкурса молодых артистов «Славянского базара - 2019» Иван Здонюк с песней Shake it up, а также Лера Грибусова (сейчас в тандеме VAL с Владиславом Пашкевичем) - песня «Да вiдна». Участники российского «Голоса» Саша Захарик (песня Rocky Road), Габриель Купатадзе (песня Silver), Ян Ярош с композицией Fire.

Близняшки Катя и Волга в "Камеди клабе". Кадр видео

Стоит обратить внимание также на дуэт близняшек Кати и Волги Король - они некоторое время даже были постоянными участницами «Вечернего Урганта», а сейчас актрисы, певицы и довольно известные в российском шоу-бизнесе персонажи, которые сохранили белорусские паспорта. Исполнять девушки будут песню «Ной». Довольно заметна сейчас певица КейСи - она представит песню Chili Pepper. Ну и, наконец, самый известный участник нацотбора - Виталий Артист, с нового года распустивший свою группу «Без Билета» и решивший завершить гештальт - податься на «Евровидение» с песней «Одним Солнцем».

Виталий Артист давно хотел попасть на «Евровидение», но решился подать заявку впервые.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Скорее всего, упомянутые артисты и составят список из 12 участников, которые пройдут в финал национального отбора. Он пройдет не позднее 6 марта, традиционно его покажут на «Беларусь 1». Победителя будут определять по итогам голосования профессионального жюри и зрителей (в этом году зрительское голосование снова вернули).

Габриель Купатадзе в "Голосе". Кадр видео

КСТАТИ

Юбилейный, 65-й конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал - 16-го.