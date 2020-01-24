Дима Колдун: Купил квартиру в Ждановичах, чтобы у детей были отдельные комнаты. У нас с Жорой такого не было

Скоро у Дмитрия Колдуна большой концерт - 7 марта он выступит в к/з «Минск». А сейчас мы встретились с певцом, чтобы узнать у Дмитрия, почему он не приехал поддержать брата на «X-Фактор» в Украину, действительно ли там его корни, куда делась его коллекция ящериц и как ему живется в Ждановичах рядом с заказником «Лебяжий».

Дмитрий Колдун в редакции белорусской "Комсомолки"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дима, твой брат Георгий стремительно набирает популярность в Украине благодаря телепроекту «X-Фактор», в котором он занял второе место. Говорят, вы ревниво относитесь к успехам друг друга - и в Украине он тебя явно обошел.

- Да нет у нас никакой конкуренции совершенно! Я всегда абсолютно искренне поддерживаю Жору и переживаю за него. И с его стороны точно такое же отношение. Мне кажется, люди, которые говорят о конкуренции, проецируют ситуацию на себя и то, как они сами себя ведут в жизни. С Жорой мы выросли вместе, зачем мне конкурировать, мы же братья!

Георгий и Дмитрий Колдуны изредка выступают вместе.

В Украину не пускают из-за поездки в Крым

- Когда я спросил у его наставницы по проекту Ольги Поляковой, почему в «Х-Фактор», представляя Георгия, не озвучивали, что вы братья, она сказала: «А зачем, оба Колдуна в Украине неизвестны».

- Это не так. Я не выступаю в Украине по другим причинам. После посещения Крыма меня как нарушителя пограничного режима внесли в списки украинского сайта «Миротворец». Меня приглашали на съемки «X-Фактора» поддержать Георгия, но запрет на въезд в Украину стал проблемой. Вероятно, обычные люди могут ездить в Крым как хотят, против них не применяют санкции - а известные артисты представляют опасность для Украины.

- У вас же с Георгием есть и украинские корни?

- Да, наш дед Павел Калинович Колдун из Запорожья.

- Не планировали с Георгием дуэт?

- Мы исполняли песню «Быть может» вдвоем - правда, это было давно. Мы часто встречаемся, слушаем песни друг друга. Все время спорим о чем-то, можем подкалывать друг друга. Но до дуэта дело пока не дошло. Кстати, Георгий у себя дома оборудовал студию. А у меня студия раньше была в «Олимпийском» в Москве, но когда там начали реконструкцию, все наше оборудование попросили забрать. Его было много, что пришлось перевезти на «газели» в Минск. Сначала думали делать студию здесь, но вообще это бизнес так себе. Она должна работать постоянно, чтобы окупалась. Даже в Москве выживают только те студии, которые занимаются музыкальным оформлением телепроектов. Часть моей аппаратуры так и лежит у мамы дома. Но вообще сейчас все музыканты записывают свои партии и даже вокал дома - техника позволяет. Даже Билли Айлиш с братом записали свой альбом в спальне - что уж нам…

- В прошлом году ты говорил, что выпустишь альбом «Вертолеты». Сингл вышел, а альбома так и нет.

- Нет такого альбома и не будет. Планирую выпустить весной EP (мини-альбом. - Авт.) из пяти песен. Даже планирую использовать рэп в одной из них. Просто мне скучно в жанре, в котором существовал до сих пор. Может, когда-то и вернусь к року, но пока он мертв, буду заниматься тем, что мне интересно.

- Покажешь новые песни на минском концерте в марте?

- Обязательно, и не одну. С совершенно нехарактерным для меня звучанием.

"Минск в Ждановичах мне напоминает Москву"

- Ты недавно построил квартиру в Ждановичах. С соседями познакомился уже?

- Уже полгода там живу. С соседями пока не общался, только слышу их постоянно - что-то сверлят. Я купил эту квартиру, чтобы у моих детей, Яна и Алисы, были отдельные комнаты. У нас с Жорой такой роскоши в детстве не было.

- Слышал о скандале с рестораном «Лебяжий» по соседству с тобой, который построили на территории заказника?

- Да, слышал. Так и жилые дома стоят на территории заказника. С точки зрения защиты природы это, быть может, и ненормально. Но так происходит с любым мегаполисом в мире - процесс его расширения неизбежен.

- Тебе вообще нравится эта часть города? В Ждановичах вырос целый футуристичный район, Минск будущего.

- Да, мне там нравится. Может, потому, что подолгу бываю в Москве - а Минск там мне ее напоминает. Жилье в Москве у меня с 2007 года, и я уже несколько раз его менял. Мне необходима квартира там, поскольку я провожу в российской столице практически половину своего времени. А снимать квартиру или гостиницу не вариант - просто мне в любой момент могут позвонить, пригласить по работе - и я поеду.

Дмитрий Колдун с мамой Татьяной Борисовной. Фото: личный архив

"Клип «Пес бродячий» сняли спонтанно во Франции"

- Твой клип «Пес бродячий» за два месяца набрал более 2,5 млн просмотров. Это очень хороший результат!

- Мы сняли клип во Франции за четыре дня, а появился он случайно! Как-то в пятницу сидели на кухне с друзьями, и после очередного тоста мне захотелось поехать в Дюнкерк на машине. Этому нет логического объяснения - наверное, просто вспомнился фильм «Дюнкерк», и я решил увидеть своими глазами пляж, где в начале Второй мировой войны взяли в осаду английских солдат. Мы собрались и поехали туда с друзьями. И уже перед выездом решили, что стоит снять клип. Купили билеты съемочной группе, которая работала над моим предыдущим клипом «Чувства без тепла», и они туда прилетели. Режиссер Егор Воронин рулил сценарий прямо на месте. Например, когда снимали дубли на заправке, я наяривал круги, делая вид, что заправляюсь. Когда нас заметили охранники и спросили, что это мы тут делаем, сказали, что мы студенты. И нам сказали: а, ну снимайте дальше. Даже предоставили еще и туалет для съемок одной из сцен.

Дмитрий Колдун - Пёс бродячий. Премьера клипа.

- Погоди, но создается ощущение, что все было тщательно подготовлено: одежда, машина, актриса, в конце концов!

- Мы же приехали на моей машине, ее и снимали. Одежду взяли из Москвы, бутафорский пистолет тоже. Девушку Полину Крикунову привезли из Пятигорска, ей 17 лет, так что папа специально прилетал, чтобы дать доверенность на ее выезд за границу. Особняк предоставил мой знакомый в провинции Коньяк, большое ему спасибо за это. Материала мы отсняли очень много, причем никто тогда не понимал, какая должна быть концовка. Изначально мы смонтировали более длинный вариант на 7 минут, потом сократили. Может быть, когда-нибудь его тоже выложим в сеть.

В клипе "Пес бродячий", который был снят экспромтом. Фото: личный архив

- Когда я слышу в твоих песнях рифмы «ты так красива - в голове вилы», «пес бродячий - костюм «Версаче», мне кажется, ты специально подыгрываешь слушательницам старшего школьного возраста.

- Много моих знакомых, когда услышали про костюм «Версаче», тоже сказали: «Дима, ну что за пошлость!» А у меня в голове нарисовался образ человека, который в материальном плане может позволить себе все что угодно, но, по сути, он все равно пес бродячий. Это аллегория, художественный оборот. Мне так захотелось. Мы во Франции даже нашли аналог этого термина - clébard. Так что слушательницам я не подыгрываю и не ставлю перед собой цель воспитать кого-то своим творчеством.

"В одежде нравится монохромный стиль"

- Чем закончилась история с твоей именной курткой, которую кто-то продавал на интернет-аукционе Avito?

- Я написал продавцам, но они так и не вышли на связь. Мне кажется, это вообще какой-то фейк, нет у них никакой куртки.

- Ты вообще покупал когда-нибудь вещи на барахолках?

- Наверное, нет.

- А антикварных ящериц? Ты же их коллекционировал.

- Ни одну не купил - все были подарены. Что-то ящериц со временем стало так много в моей жизни, что я решил от них избавляться. Тем более после того, как закрылась моя студия звукозаписи «Ящерица». Часть раздал, часть сложил в ящик как память об определенном периоде жизни. Там были и антикварные ящерицы, даже одна из венецианской бронзы с алмазами. Сейчас уже ничего не собираю - разве что игрушки с пола, которые разбрасывают мои дети.

- Кто подбирает твой гардероб?

- Я не из тех артистов, которые сильно меняют свой стиль. Для телепроектов могу выбрать что-то яркое, но в жизни мне комфортно в монохромной одежде.

Дмитрий Колдун с женой Викой в Милане. Фото: личный архив

- Жена критикует твой стиль?

- Когда собираюсь, она может сказать, если, по ее мнению, что-то не так. Но вообще нет, не критикует. Смешная была недавно ситуация: останавливает меня инспектор ГАИ и предлагает пройти в свою машину. А на мне вот эта куртка (черная с белыми, будто вытертыми пятнами. - Авт.). Инспектор на нее косится и спрашивает: покраской занимаешься? Отвечаю: ну да, случается. Он снова: машину не испачкаешь мне? Я отвечаю на полном серьезе: да вроде не должен (смеется. - Авт.).

Та самая куртка, в которой Диму приняли за маляра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Почему вас с Георгием нет среди участников белорусской «Песни года - 2019»? Выходили хиты, вам грех жаловаться на радиоротации.

- Не знаю. Если раньше меня бы это задевало, то сейчас мало заботит. Вроде приглашали, но потом так и не перезвонили. Если бы стояла цель туда попасть, обратился бы на ОНТ с просьбой. Думаю, мне бы не отказали.

- А просил когда-нибудь?

- Нет. У меня достаточно выступлений в Беларуси. Вряд ли мое появление в «Песне года» ощутимо повлияло бы на количество концертов. С другой стороны, я рад, что в Беларуси много артистов, достойных этой премии.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт Дмитрия Колдуна, к/з «Минск», 7 марта, 19.00

Билеты: 30 - 89 руб. Тел. (44) 725-05-74

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