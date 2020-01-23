Очень длинные тоннели и траволаторы: смотрите, как соединят станции метро «Вокзальная», «Площадь Ленина» и сам вокзал

Строительство перехода на "Площади Ленина" уже начинается: там недавно поставили специальные ограждения, которые позволят вести работы без остановки движения на станции.

Прямо на станции «Площадь Ленина» будут вырубать бетон для того, чтобы создать проход в тоннель, который пройдет под путями и соединит первую и третью линии. Всего с "Площади Ленина" на "Вокзальную" будут идти два тоннеля: один на выход из станции, другой на вход.

Два тоннеля соединят станции метро "Вокзальная" и "Площадь Ленина"

Их сделали непривычно длинными для Минска: длина одного - 297 метров, другого - 420 метров. Для удобства пассажиров их оборудовали траволаторами - движущимися дорожками. С "Вокзальной" один из тоннелей выйдет в вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны дворика БГУ, а другой - прямо на платформу станции "Площадь Ленина".

Для удобства пассажиров тоннели оборудуют траволаторами

«Вокзальную» вместе с другими тремя станциями первой очереди Зеленолужской линии планируют запустить 3 июля. Она находится на финальном этапе готовности, здесь идут чистовые отделочные работы.

Попасть в тоннели с "Вокзальной" можно будет с помощью эскалаторов