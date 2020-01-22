2020-01-22T16:29:51+03:00
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КП Беларусь

Александр Тиханович бы одобрил: в Минске пройдет благотворительная акция «Любовь в подарок»

26 января в ТЦ Dana Mall и гипермаркете Green City с 12-00 до 19-00 будут дежурить волонтеры, которые примут еду и средства личной гигиены для нуждающихся
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Александр Тиханович делал много добра малоимущим - но очень редко об этом рассказывал.Александр Тиханович делал много добра малоимущим - но очень редко об этом рассказывал.Фото: Сергей ГАПОН
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Незаметно пролетели три года, как с нами нет народного артиста Беларуси Александра Тихановича. Родные и близкие решили, что лучшей памятью об артисте, помимо его песен, станет благотворительная акция «Любовь в подарок». Она логически продолжает большое и важное дело, начатое самим артистом в помощь нуждающимся. Некоторые его добрые дела стали известны лишь после его смерти, потому что сам Александр Григорьевич рассказывать о том, как много жертвует и помогает малоимущим не любил.

Организаторами акции являются продюсерский центр народных артистов Беларуси Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, а также благотворительный фонд «Спирос». На протяжении последних лет самые разные люди принимали участие в акции, в рамках которой собрали необходимые продукты для помощи бездомным на базе социальной столовой Минска по ул. Матусевича, а также вещи для нескольких сотен жильцов психоневрологических домов-интернатов страны.

В память о народном артисте Беларуси Александре Тихановиче благотворительная акция проходит уже в третий раз. Фото: ТАСС/ Василий МАЛАШЕНКОВ

В память о народном артисте Беларуси Александре Тихановиче благотворительная акция проходит уже в третий раз. Фото: ТАСС/ Василий МАЛАШЕНКОВ

Как стать участником благотворительной акции? Это просто - 26 января в ТЦ «Дана Молл» и гипермаркете «Грин» с 12-00 до 19-00 будут дежурить волонтеры, которые могут предоставить вам список необходимых продуктов и предметов гигиены для ухода за пациентами – крем для рук, мыло, гель для бритья, туалетную бумагу, зубную пасту и щетки – словом, ничего дорогостоящего там нет. Но помощь, которую вы можете оказать, будет очень важна.

Нынешняя акция, третья по счету, направлена на оказание целевой помощи пациентам хосписов социально-благотворительного учреждения «Центр Помощи Жизни» в Минске и Гродно, а также пожилым жителям психоневрологических домов-интернатов Минской области.

Принять участие в акции может абсолютно каждый. Всю информацию об акции и участии в ней можно уточнить по тел. +375 (17) 224-65-03 (с 12-00 до 17-00), по электронному адресу profiart2017@mail.ru, а также написав в директ инстаграм-аккаунта @profiart.concert.

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