«Сколько накопил - столько и получишь»: в очередную пенсионную ловушку попали 20 тысяч белорусов

Указ президента №15, подписанный 17 января, касается работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Таких в стране около 350 тысяч. Более 150 тысяч из них - это медики и педагоги, также в этот список входят трактористы (34 тысячи), доярки и животноводы (30 тысяч), водители городского и пассажирского транспорта (более 10 тысяч), стюардессы, шахтеры и другие категории работников с особыми условиями труда. Они выходят на пенсию досрочно, имея определенный стаж работы в особых условиях труда. Если работники отработали более половины вредного стажа после 1 января 2009 года, то они имеют право только на пенсию по закону «О профессиональном пенсионном страховании». Профессиональное пенсионное страхование ввели в 2009 году, чтобы снизить нагрузку на пенсионную систему. Средства на досрочную пенсию стали накапливаться не в общем Фонде социальной защиты населения, а на счете каждого работника.

- Поскольку до 2009 года досрочное пенсионирование осуществлялось из общей пенсионной системы, с учетом увеличения количества пенсионеров и нагрузки на пенсионную систему было предложено выйти на другой, самостоятельный источник финансирования. Это накопительная система: сколько накопил - столько и получишь, - объяснила в интервью программе «Главный эфир» на канале «Беларусь -1» министр труда Ирина Костевич.

Почему проблему разглядели только сейчас?

С тем, что эта накопительная система оказалась несправедливой, работники столкнулись в прошлом году, когда за пенсиями пришли водители и трактористы, имея стаж работы в особых условиях труда 20 - 30 лет. Оказалось, что профессиональные накопленные пенсии в десять раз меньше обычных трудовых - в среднем 40 - 60 рублей. Именно такую сумму работники должны будут получать до наступления общепринятого пенсионного возраста.

- С момента нововведения прошло слишком мало времени, отчисления нанимателями, а следовательно, и размеры пенсионных накоплений получились небольшими. Поэтому накопительная досрочная пенсия оказалась в 10 раз меньше, чем обычная трудовая, - пояснила зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

В такую «пенсионную ловушку» попало около 20 тысяч белорусов, по подсчетам Федерации профсоюзов. В итоге в профсоюзы стали массово поступать обращения - целые трудовые коллективы просили разобраться в ситуации.

- Сложно сказать спустя 10 лет, почему были установлены именно такие тарифы взносов, которые не позволили за этот период накопить работнику хотя бы в размере минимальной пенсию по возрасту, - говорит замначальника главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Елена Хлус. - Конечно, предварительные расчеты досрочных пенсий проводились и наверняка при расчетах учитывался полный период накопления. При этом ставка делалась на более длительную занятость работника, соответственно больший период накопления позволил бы сформировать больший размер пенсии. Возможно, дело в том, что при изменении источника финансирования досрочных пенсий (когда их стали накапливать на отдельном счету работников. - Ред.) не в полной мере был учтен установленной законодательством длительный переход на новую систему.

Что изменил указ?

Федерация профсоюзов Беларуси еще в июле прошлого года сообщила о согласовании проекта указа, который предусматривает право на назначение досрочной пенсии в размере около 380 - 400 рублей работникам с длительным стажем работы в неблагоприятных условиях труда.

В подписанном указе четкие суммы досрочных пенсий не оговариваются, но работникам с «вредным стажем» предоставляется выбор - те, кто отработал до 1 января 2009 года не менее половины требуемого льготного стажа, смогут выбирать, какую пенсию они хотят получать - профессиональную (досрочную или дополнительную) или обычную трудовую.

Если такие работники до 1 января 2009 года отработали менее половины льготного стажа (для разных категорий работников - свое количество лет) либо вообще его не имели, им предоставляется право выбрать профессиональную пенсию (досрочную или дополнительную) либо доплату к заработной плате в размере установленного взноса.

Так, например, они могут сформировать профессиональную пенсию за счет специальных взносов работодателя (кстати, начиная с 2021 года они вырастут для некоторых категорий работников).

Второй вариант - выбрать вместо досрочной профессиональной дополнительную профессиональную пенсию. Это такая надбавка в размере бюджета прожиточного минимума (около 230 рублей) в придачу к пенсии по возрасту, но не более накопленной на индивидуальном счете работника суммы). Ее назначат по достижении общеустановленного пенсионного возраста.

Третий вариант - получать ежемесячную доплату к зарплате вместо указанных пенсий. То есть взносы работодателя (их сумма рассчитана законодательством) вместо уплаты в ФСЗН будут выплачиваться самому работнику.

В Минтруда отмечают, что указ не отменяет систему профессионального пенсионного страхования, а лишь расширяет переходный период. Поэтому попавшим в «ловушку» пенсии пересчитают, а для всех последующих пенсионеров будут действовать новые подсчеты, но пенсии увеличат за счет более высоких взносов нанимателей. К примеру, за учителей наниматель будет платить взносы в размере не 1,5% от зарплаты, как ранее, а 4%.