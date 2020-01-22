2020-01-22T20:31:53+03:00
Спорт
КП Беларусь

МАЗ о соперничестве с КАМАЗом на «Дакаре»: «Они напряглись, когда стали наступать на пятки. Нам это нравится»

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» вернулась из Саудовской Аравии с бронзовым Бедуином [фото]
Владимир КРИУЛИН
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Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" с наградой за третье место на "Дакар-2020" - бронзовым Бедуином.Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" с наградой за третье место на "Дакар-2020" - бронзовым Бедуином.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На «Дакаре-2020» экипаж Сергея Вязовича занял третье место в зачете грузовиков. Это второй случай, когда команда «МАЗ-СПОРТавто» поднялась на подиум престижного ралли-рейда. В 2018-м все тот же Вязович был вторым (заводская команда минского завода в «Дакаре» участвует с 2012 года).

В аэропорту мазовцев встречали самые близкие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В аэропорту мазовцев встречали самые близкие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 22 января, вечером команду встречали в национальном аэропорту «Минск». Болельщики, родные и близкие пилотов, механиков, штурманов плотно заполнили холл на выходе из гейта. Здесь же каравай, шарики, фото- и видеокамеры. Пассажиры других рейсов, когда видели такую картинку, изумленно округляли глаза. Те, кто посмелее, пользовались случаем и делали селфи, мол, смотрите, как меня встречают в Беларуси – вот уж где гостеприимная страна. Руководство завода обсуждало ралли: были уверены если, что займут место на подиуме.

После торжественного приветствия пилоты отвечали на вопросы.

- Первый день марафонского этапа подергал нервишки. Но благодаря слаженной командной работе, самопожертвованию ребят (мы перебрасывали запчасти с других машин на нашу) мы практически не потеряли время, не потеряли место в тройке генеральной классификации. Нам противостоит сильный соперник («КАМАЗ»-мастер – Ред.) с ровным составом из четырех человек (пилотов – Ред.). Я принимаю участие в «Дакаре» с 2013 года, за это время лишь 8 человек становились призерами: два пилота из «Ивеко», я, и пять пилотом «КАМАЗа». Вы понимаете, какая конкуренция, какая вероятность попадания на подиум. Трудно сказать, что будет в следующем году. В этом году мы правильно выбрали стратегию, разделили «КАМАЗ» на две части (по времени прохождения этапов – Ред.). Тем самым мы гарантировали себе одно из мест на подиуме. Какое по силам – то место и заняли, - сказал Сергей Вязович.

Он также добавил, что увидел, как соперники начали нервничать, когда им стали наступать на пятки.

- Соперники наши подняпряглись, хотя видом это не показывали. Очень удивительно начинают себя вести люди, когда начинаешь им наступать на пятки. Но ничего не поделаешь. Мы собираемся это делать постоянно. Придется к этому привыкать. Нравится это кому-то или не нравится. Нам нравится. В целом, как я уже говорил, чем сложнее трасса, тем лучше для МАЗа. Более простые участки все идут более-менее ровно, когда начинаются сложные, бездорожье – все становится на свои места. Да, мы не единственные законодатели темпа. Но мы на верном пути. И не остановимся, пока не покорим еще одну оставшуюся ступень пьедестала, - сказал Вязович.

Сергей Вязович обещает КАМАЗ продолжение борьбы за первые места. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Вязович обещает КАМАЗ продолжение борьбы за первые места.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гендиректор МАЗа Валерий Иванкович предлагает побыстрее закругляться с вопросами, мол, пилоты хотят к семьям. Сергея Вязовича после нескольких селфи под руку уводит дочка: «Ближайший год ни на какой «Дакар» тебя не отпущу».

(Будет дополнено)

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