Увеличить штрафы для соседей и жестче наказывать водителей: что белорусы хотят изменить в КоАП

В середине декабря президент потребовал обновить административное законодательство. Лукашенко отметил, что нужно уходить от палочной системы работы милиции. За неполные пять лет в Беларуси зарегистрировали 16 млн нарушений, к ответственности привлекли 3,5 млн человек. Президент поставил задачу сделать главным критерием работы силовиков не количество штрафов, а профилактику и сокращение административных дел.

В работу включилась межведомственная комиссия, финальную версию кодекса об административных правонарушениях планируют подготовить к 1 июня.

Как рассказала журналистам «Беларусь 1» замглавы Администрации президента Ольга Чуприс, в обновленном кодексе будет уменьшена жесткость санкций, уже неактуальные наказания исключат. Возможно, кодекс станет меньше на 50 статей. Правонарушения разделят на менее тяжкие и более тяжкие, оформить и оплатить штраф станет проще.

На Правовом форуме Беларуси развернулись горячие споры. Пользователи активно обсуждали наказание за распитие спиртного в общественных местах, нарушение ПДД и правил содержания домашних животных.

«Милицию на шумных соседей приходится вызывать несколько раз за ночь, система не работает»

- Сделайте такие штрафы для собственников квартир, сдающих свои метры на сутки, часы, чтобы раз и навсегда отпало желание нарушать покой соседей. Штраф в 0,5 базовой просто смешной для тех, кто получает немалые доходы от сдачи квартиры. Надеюсь, кто-то услышит наш крик души, - пишет Ирина.

Предложений, похожих на это, довольно много. Пользователи обсуждают, что бороться с шумными соседями сейчас сложно, звонки в милицию помогают мало.

- Столкнулась с этой проблемой лично и могу сказать, что система, которая существует сейчас, не работает. Соседи ночью очень громко слушают музыку - мы вызываем милицию, те приезжают, но дверь им не открывают. Милиционеры пересылают документы по данному вызову в ЖЭУ. Над молоденькой мастером ЖЭУ наши соседи-правонарушители, в случае если соизволят открыть дверь, просто смеются, а могут еще и оскорбить. Документы они не подписывают, повестки не получают, привод тоже не исполняется, - эмоционально высказывается Юлия. - Тот подход, который существует сейчас, кроме как бюрократической волокитой назвать нельзя, он приносит одни убытки для государства, ведь иногда милицию приходится вызывать несколько раз за ночь.

«Нынешние размеры штрафов за нарушение ПДД смехотворные»

Одна из самых обсуждаемых тем на форуме касается водителей.

- Будем честными: нынешние размеры штрафов являются просто смехотворными. Из-за мелких размеров штрафа появляется принцип «плати копейки, смейся в лицо инспектору и нарушай себе дальше, сколько хочешь». После оплаты нарушителем в казну государства штрафа в размере, например, месячной зарплаты охота нарушать отобьется стойко и надолго.

Пользователи предлагают рассчитывать превышение скорости не в км/ч, а в процентах от разрешенной на этом участке дороге, увеличить штраф за незаконную парковку на месте для транспорта инвалидов.

Волнует белорусов и тема насилия в семье. На форуме предлагают исключить возможность примирения во время рассмотрения дела в суде.

- Ведь потерпевшая во время конфликта требует привлечь обидчика к ответственности. Очень большое количество людей, совершающих насилие в семье, избегают ответственности в суде, - убежден Дмитрий.

«Почему не разрешить оплату штрафа на месте без указания паспортных данных?»

Белорусы недовольны тем, что оплата штрафа часто превращается в волокиту. С этим согласна и контролер в общественном транспорте:

- 1% пассажиров имеет при себе документы, на остальных нам необходимо вызывать милицию для установления полных паспортных данных. В Минске 350 контролеров, представляете нагрузку на милицию? Почему не разрешить оплату штрафа на месте без указания данных пассажира? Не все пассажиры, оформляемые по ст.18.30 ч.1, - профессиональные зайцы. Любой может ошибиться. Но сегодня подход один - человек попадает в базу административных правонарушителей. А ведь для многих по месту работы начинаются такие неприятности, что штраф - просто мелочь. Поэтому и бегут, травмируют контролеров, дерутся, плачут. За один проступок люди наказываются дважды. Разве такой подход справедлив?