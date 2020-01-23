2020-01-23T18:03:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Поддался на легкие деньги»: вчерашним подросткам дали от 4 до 7 лет за закладки в Речице

Ребят судили уже после того, как парламент внес поправки и разрешил давать меньшие сроки
Павел МИЦКЕВИЧ
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Вчерашних подростков приговорили за закладки в РечицеВчерашних подростков приговорили за закладки в РечицеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Речице огласили приговор пятерым бывшим учащимся колледжа, которых обвинили по «наркотической статье». Их поймали с поличным в то время, как они делали закладки - прятали дозы наркотиков для покупателей интернет-магазина.

На то время почти все были несовершеннолетними. Одного подростка взяли в 16-летнем возрасте, троим было по 17 и только одному - 18 лет. Перед началом заседания они всматривались в зал - искали мам и пап, а в последнем слове почти все просили прощения у своих родителей - за слезы, боль, неприятности.

У всех парней почти детские лица, все родители, которые были в зале, - приличные люди. Как же случилось, что ребята разделили свою жизнь на до и после?

- Хотелось заработать денег, а как это сделать - не знал, - объяснил один из них в последнем слове. «Согласился, как маленький ребенок, на бесплатные конфеты», «не знал, во что ввязываюсь», «поддался на легкие деньги», - такие объяснения звучали в суде.

О задержании парней рассказывали в милиции: по официальной версии, их заметил житель райцентра в то время, как подростки рыли ямки под кустами и деревьями, чтобы спрятать наркотик. У одного из ребят нашли пакет с психотропным веществом альфа-PVP, которого хватило бы на 800 доз. А у всех вместе изъяли наркотик на тысячу доз.

Большинство свою вину признали - отрицать было бессмысленно. Только один парень, самый младший, утверждал, что не занимался грязным делом:

- У нас дома ничего не нашли, нет вообще никаких доказательств, кроме слов других обвиняемых! - утверждает мама 17-летнего Ильи.

Сам он в своем последнем слове тоже заявил о том, что его оговорили, а в милиции избивали, принуждая дать признательные показания. Однако суд в это не поверил и приговорил Илью к 7 годам заключения. К такому же сроку приговорили самого старшего, Никиту. Однако Илье 2 года сбросили по амнистии - осталось 5, которые он должен провести в воспитательной колонии. Никите по амнистии - минус 1 год.

Еще трое получили по 4 - 5 лет лишения свободы с применением амнистии. Это не так много, как давали раньше. Прошлым летом парламент принял поправки в «наркотическую статью», снизив нижний предел наказания на два года. Теперь судьи получили возможность давать меньшие сроки - чего и добивались общественные инициативы.

Кстати, главного организатора преступного бизнеса по закладкам в Речице - того, кто передавал вчерашним детям наркотики, - не нашли. Родители говорили, что это тот самый Батя, из-за которого судили и школьницу в Гомеле. Некоторые родители думают, что под этим псевдонимом скрываются оперативники, которые ловят на удочку подростков, желающих подзаработать.

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