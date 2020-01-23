2020-01-23T12:23:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав про подозрение на коронавирус у минчанки: «Предварительный диагноз у девушки, вернувшейся из Китая, - грипп В»

Ранее россиянин в соцсетях сообщил, что его подруга из Минска по прилете из Китая попала в больницу с подозрением на вирус
Оксана БРОВАЧ
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Вернувшиеся из Китая туристы - под особым контролем санитарных служб.Вернувшиеся из Китая туристы - под особым контролем санитарных служб.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Министерство здравоохранения Республики Беларусь подтверждает, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована пациентка с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5°С, кашлем. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция, - комментирует «Комсомолке» пресс-служба Минздрава.

Девушка 20 января вернулась из Шанхая. Сегодня она, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, находится в отдельном боксе. У нее взяты анализы на респираторную группу вирусов, уточняют в Минздраве.

В инфекционной больнице Минска провели консилиум с участием главврача Николая Юровского, замглавврача по медчасти Святослава Вельгина и профессора, завкафедры инфекционных болезней Белорусского государственого медицинского университета Игоря Карпова. Диагноз «грипп В средней степени тяжести» подтвержден лабораторными исследованиями. Дополнительные анализы назначены для исключения наслоения коронавируса.

В четверг в соцсетях появилось сообщение россиянина о том, что в Минске с похожими симптомами и подозрением на коронавирус госпитализирована его подруга. Она, как и мужчина, накануне вернулась из Китая.

- Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране, - говорится в сообщении Минздрава.

В Беларуси ввели усиленный санитарный контроль в пунктах пропуска. В аэропортах пассажиров, которые прилетают из Китая, проверяют тепловизором. Тех, кто собирается выезжать за границу, в том числе в Китай, предупреждают о мерах профилактики.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, началась в Китае. Первый случай зарегистрирован в городе Ухань в конце декабря. С тех пор умерло 17 человек. В Китае почти 5 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением после контактов с инфицированными. Заболевшие выявлены в Корее, США, Таиланде и Японии.

Болезнь начинается с высокой температуры. Инкубационный период коронавируса может составлять до 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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