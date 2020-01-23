«Аня приехала из Китая, температура поднялась до 38,5»: мама девушки, которая лежит в минской больнице с подозрением на коронавирус

В четверг, 23 января, в СМИ появилась новость о том, что в минской больнице с подозрением на опасный коронавирус находится девушка. Об этом сообщил в ВКонтакте ее друг Арман: «Она вернулась из Китая пару днями ранее. Врачи на данный момент оказали срочную помощь, но недостаточную, дабы выяснить скорее диагноз и приступить к лечению. До сих пор не взяли экспресс-анализы». Как выяснилось, девушке 20 лет, ее зовут Анна.

- Аня была в Китае на молодежном фестивале, жила в Шанхае. В Беларусь она прилетела в понедельник, а в среду, 22 января, мы вызвали ей "скорую". Я описала ситуацию и ее увезли в инфекционку. Температура у нее была 38,5, - рассказывает Татьяна, мама Ани. - Сейчас температура у дочки держится. Вчера ее продержали в приемном покое полтора часа и хотели положить в общую палату. В 7 часов вечера мне сказали, что врача у них нет. Я объяснила медсестре ситуацию, и тогда появился дежурный врач. Когда я ей сказала, что есть такой вирус, ее положили в отдельную палату.

По словам Татьяны, Аня сейчас находится в боксе. Ей сделали анализы, флюорографию.

- Сказали, что флюорография хорошая, - говорит Татьяна. - В Китае Аня ходила только в маске. Но когда ей нужно было улетать в Беларусь, в аптеке маски разобрали. Она летела без нее. И возможность (заразиться. - Ред.) есть. Друг Ани прилетел в Россию позже - его сразу положили в отдельный бокс. В капсуле его отвезли в Боткинскую больницу, сразу сделали тест на коронавирус. Насколько я знаю, у нас такого теста нет. Хочется верить, что это просто акклиматизация, адаптация.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, началась в Китае. Первый случай зарегистрирован в городе Ухань. В Беларуси ввели усиленный санитарный контроль в пунктах пропуска.

Минздрав уже высказался про подозрение на коронавирус у минчанки: «Предварительный диагноз у девушки, вернувшейся из Китая - грипп В».

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