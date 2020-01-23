2020-01-23T16:17:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в разных городах России нашлись неудачные клоны минской скульптуры «Незнакомка»

Об этом рассказала "Комсомолке" дочь известного скульптора Владимира Жбанова [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Минская "Незнакомка" слева, в центре девушка из Кисловодска, а справа - из Белореченска.Минская "Незнакомка" слева, в центре девушка из Кисловодска, а справа - из Белореченска.
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Минская «Незнакомка» появилась в Михайловском сквере еще в 1998 году и стала первой установленной у нас городской скульптурой Владимира Жбанова. Очень быстро «Незнакомка» стала своего рода визитной карточкой белорусской столицы. Но это совершенно не останавливает любителей плагиата.

Минская "Незнакомка". Фото: UNINVITED_ALEX

Минская "Незнакомка". Фото: UNINVITED_ALEX

Дочери скульптора Дарье Жбановой написала в интернете неравнодушная жительница Кисловодска. Она рассказала, что в их городе у входа в клуб Военного санатория установили очень похожую на «Незнакомку» скульптуру девушки на скамейке - вот только сделана она топорно.

Кисловодская "Незнакомка" во многом повторяет свою белорусскую сестру - только выполнена менее талантливо. Фото: группа в vk "типичный Кисловодск".

Кисловодская "Незнакомка" во многом повторяет свою белорусскую сестру - только выполнена менее талантливо. Фото: группа в vk "типичный Кисловодск".

Выяснилось, что это не единственный случай плагиата в Кисловодске - есть также неудачные копии городских скульптур из Челябинска и Екатеринбурга. Это «Влюбленные» автора Софии Грековой-Прохоренко и «Нищий» Максима Саламасова.

Дарья Жбанова говорит, что пока не решила, как относиться к плагиату:

- Скульптуры похожи не один-в-один, но очевидно, что за отправную точку взяли работу моего отца, а дальше ваяли, насколько таланта хватило. Думаю, что судиться с создателями кисловодской скульптуры - только время тратить, тем более что она безымянная. Узнать, кто ее изваял, нам пока не удалось. 26 января папе исполнилось бы 66 лет (напомним, Владимир Жбанов умер в 2012 году - авт.). Мы сейчас больше заняты тем, чтобы сохранять память о нем.

"Незнакомке" из Белореченска до белорусского оригинала далеко. Фото: avito

"Незнакомке" из Белореченска до белорусского оригинала далеко. Фото: avito

Кстати, это не единственная попытка скопировать «Незнакомку». Мне как-то присылали фото из мастерской Белореченска Краснодарского края, где по частному заказу изготавливают скульптуры, до боли напоминающие «Незнакомку». Причем по желанию заказчика для еще большей красоты к скульптуре можно добавить зонтик, сумочку, а также собачку или кошечку.

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