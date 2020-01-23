2020-01-23T16:40:50+03:00
Минск
КП Беларусь

Интерактивный «Музей человека» в Минске: прилипаем к вертикальной стенке-липучке, изучаем анатомию человека, участвуем в археологических раскопках

Приходите во Дворец республики всей семьей, вам понравится! Будет интересно и познавательно и детям, и взрослым [фото]
Оксана ОСПИЩЕВА
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Дети с удовольствием изучают анатомию человека.Дети с удовольствием изучают анатомию человека.Фото: Павел МАРТИНЧИК

23 января в цокольном этаже Дворца Республики открылся новый интерактивный Музей человека. Всего здесь более 70 экспонатов и семь зон - «Возможности тела», «Технологии и VR», «Органы чувств», «Развитие организма», «Анатомия человека», «Животные и микроорганизмы», «Мастер-классы».

В минске открылся Музей человека. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минске открылся Музей человека.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В музее будет интересно и взрослым и малышам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В музее будет интересно и взрослым и малышам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще одна установка позволит услышать ритм сердца: если приложить палец к специальным датчикам, они измерят пульс человека и визуализируют с помощью барабана.

В музее представлено более 70 экспанатов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В музее представлено более 70 экспанатов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно поучаствовать в археологических раскопках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно поучаствовать в археологических раскопках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но больше всего детей - а они главные посетители - толпится у аттракционов с научным подтекстом. Например, у стены-липучки. Надел спецкостюм с клейкими лентами, подпрыгнул - и прилип к вертикальной поверхности.

Стена-липучка - излюбленный аттракцион детей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стена-липучка - излюбленный аттракцион детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В музее можно изучить анатомию человека, проверить пульс, рост и вес. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В музее можно изучить анатомию человека, проверить пульс, рост и вес.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заодно можно будет подсчитать свой вес в пингвинах, голубях, енотах, зубрах и летучих мышах. Еще в музее покажут, как сердце гоняет кровь по сосудам. В Музее человека также заработает кинект-зона, где предложат сыграть в боулинг, баскетбол, теннис или лыжные гонки .

Музей человека. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Музей человека.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В музее покажут, как сердце гоняет кровь по сосудам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В музее покажут, как сердце гоняет кровь по сосудам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приглашают сюда семьи с детьми от 5 лет. Время работы - с 10.00 до 21.00. Билеты: 12-13 руб. в будни и 14-16 руб. в выходные.

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