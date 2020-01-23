Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин: Не исключаю предложения отправить белорусского космонавта на российском космическом корабле

На днях в Минске гостил гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Тему высоких полетов обсуждали как на уровне СНГ, так и в плане белорусско-российского сотрудничества.

Вначале Рогозин обсудил космос с Александром Лукашенко, проговорили три часа. Президент говорил, что космос - дорогостоящая вещь, но его развитие - один из приоритетов.

- Строительство атомной станции, IT-парк, космос - это будущее, это высокие технологии. Поэтому речь шла о развитии совместно с крупнейшей космической державой контактов по ракетно-космическому сотрудничеству. Наши многие предприятия уже ориентированы на это. Нам очень важен не только российский рынок, но и контакты в научно-промышленной сфере.

Дмитрий Рогозин подарил Александру Лукашенко перчатку космонавта, недавно побывавшего в космосе. Но имя его не назвал.

- Это у меня первый такой легендарный подарок, - цитирует президента БелТА.

На космос в нашей стране работают более 20 научных и производственных организаций. После встречи с президентом Рогозин посетил одно из них - «Пеленг». Это предприятие занимается оптико-электронным приборостроением.

- Конечно, у России есть большие крупные центры. То, что я увидел в Минске, намного скромнее, но очень хорошего качества, - отметил Рогозин. - Ведется компактная и очень добротная работа, которая должна быть использована в совместных проектах. Мы сейчас находимся на важном этапе перехода от старой, рожденной в СССР техники к новой технике. И на этом переходе важно учесть все то, что сделано в Беларуси.

А позже глава «Роскосмоса» подписал соглашение о сотрудничестве с белорусской Академией наук, которое уже давно идет полным ходом.

- Академия наук подключается в полный рост к тем исследованиям, которые сегодня спланировали «Роскосмос» и его белорусские партнеры в части изучения дальнего космоса, - сказал Рогозин. - И лунная программа, и изучение планет Солнечной системы предполагают, прежде всего, совершенно иную систему поддержания жизнедеятельности человека на борту космической станции или космического корабля.

Белорусский космический аппарат (БКА) с 2012 года успешно летает в группировке с российским «Конопусом-В». Его ресурс продлен до конца 2021 года. А к июню уже планируют утвердить эскизный проект российско-белорусского спутника, который запустят, предположительно, не раньше 2024 года.

Глава Академии наук Владимир Гусаков сообщил, что если у БКА разрешение снимков два метра, то у нового будет 0,35 метра. Он будет работать в группировке еще с шестью российскими спутниками, и тогда раз в сутки, а иногда несколько раз в сутки, можно будет получать оперативную информацию высокого разрешения.

- Белорусский космонавт когда-нибудь полетит на российском корабле? Такие предложения были? - спросили мы у Дмитрия Рогозина.

- Не было. Я не исключаю, что они появятся завтра. Мы сейчас переформатируем работу по отряду космонавтов. Если мы раньше набирали в основном летчиков: суперменов и суперженщин, уникальных, смелых летунов, то сейчас выбор будет другой. Мы будем отбирать специалистов. Нам нужны инженеры, биологи, врачи, IT-специалисты… А потом мы уже их научим летать. Я по себе знаю, что это не так сложно. Пять лет назад закончил летную школу. Я пилотирую вертолет. Так что сейчас космонавту главное иметь профессию, быть спецом высшего уровня. И когда мы будем знакомиться с белорусской научной культурой, институтами и специалистами, мы откроем в том числе и возможность для молодых белорусских специалистов сделать свой выбор в пользу того, чтобы стать членом отряда космонавтов.

На сайте «Роскосмоса» размещено объявление о наборе в отряд космонавтов. Там действительно большой список специальностей. Ищут подходящих специалистов до 35 лет, ростом 150 - 190 см, весом 50 - 90 кг и чтобы размер ноги был не больше 46-го. Но принимают только граждан России.

- Есть шанс, что мы отправим белорусского гражданина в полет на российском корабле?

- Мы готовы организовать, если кто-то даст деньги. Россияне готовят космонавтов на средства из своего бюджета, а нам надо найти из своего, - ответил нам академик НАН Петр Витязь.

Кстати, десять лет назад туристов на российских кораблях отправляли в космос за 30 млн долларов.