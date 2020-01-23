Александр Лукашенко в ответ на приглашение посмотреть белорусский электротранспорт: «Хорошо, я приеду на "Тесле", поставлю рядом»

Александр Лукашенко отдал должное напряженному труду ученых и подчеркнул, что требования к ним предъявляются серьезные:

- Просто так ученым ты не станешь, а если и станешь, то получить звание, защитить кандидатскую, докторскую диссертацию с каждым годом становится все сложнее. По многим причинам. По крайней мере за деньги, как это было много-много лет назад (я зацепил эти времена), вряд ли это возможно.

Разговор шел предметный, затронули и тему прогноза погоды.

- Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь, особенно к тем, кто прогнозирует погоду, - признался президент. - У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не могут на три дня предсказать погоду. Хотя во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут.

После того как на эту проблему обратил внимание президент, были проведены кадровые изменения в составе гидрометеорологической службы, и ситуация изменилась к лучшему, сообщает БелТА.

- Сейчас на три дня - 120% точности, - сказал Александр Лукашенко.

Глава Национальной академии наук Владимир Гусаков пригласил президента в научные институты, где ему готовы показать и электротранспорт, и другие разработки.

- Хорошо, я приеду на "Тесле", поставлю рядом, - принял приглашение президент. - Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора, потому что понимаю, что мы просто наших ученых не ориентируем. Они получают что-то из средств массовой информации, других каких-то источников. Раньше, в советские времена, все-таки было по-другому. Нам надо информировать не только трудовые коллективы - мы это делаем чаще, чем ученых. А что такое ученый? Ты его проинформировал - он завтра тысячи людей поведет за собой в идеологическом плане.

"Тесла" Лукашенко. Фото: БелТА.

В центре обсуждения были и проблемы образования. Президент заметил, что качество школьных учебников у него часто вызывает вопросы:

- Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, - беда. Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре - пять - семь лет - а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли - на этом уровне для врача и достаточно.

Президент призвал учителей не бояться возможного сокращения тем и не держаться за часы.

- Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить. Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование. Иногда лишь бы сломать, а замены нет. Так не спешите. Новое должно произрастать из старого. Что-то должно отмереть, оно так и в жизни бывает. Но не надо революционно: новый мир построим, но не знаем какой и не знаем как.