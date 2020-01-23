2020-01-23T16:42:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Дал мобильный в руки незнакомцу – потерял 100 рублей: в Беларуси мошенники придумали новую схему

В МАРТ рассказали о новом виде мошенничества и посоветовали, как его избежать
Виктор ПАЖИТОК
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Ловкость рук и за пару секунд под видом совершения звонка мошенник подключается к v-кошельку и переводит 100 кредитных рублей на свой счетЛовкость рук и за пару секунд под видом совершения звонка мошенник подключается к v-кошельку и переводит 100 кредитных рублей на свой счетФото: Павел МАРТИНЧИК
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Абоненты одного из мобильных операторов уже почти три года, как пользуются таким финансовым инструментом, как v-banking (v-кошелек). Он позволяет взять в долг у мобильного оператора до 100 рублей в месяц на оплату товаров и услуг с помощью смартфона. Этот популярный инструмент, как предупреждает Министерство антимонопольного регулирования, в последнее время стал привлекать внимание не чистых на руку мошенников.

Схема их действий проста и банальна, но, как выясняется, эффективна.

- Извините, не могли бы вы дать мне мобильный, сделать один звонок, мой телефон разрядился, - подходит к вам на улице человек с обычной просьбой.

Согласитесь, ничего криминального, большинство из нас не откажет. Дальше - ловкость рук: за считаные секунды под видом совершения звонка мошенник подключается к вашему v-кошельку и переводит 100 кредитных рублей на свой счет. С благодарностью он возвращает телефон владельцу и ретируется. Деньги - на счете мошенника, а выплатить в следующем месяце 100 рублей кредита обязаны, само собой, вы.

Специалисты МАРТ настоятельно рекомендуют: если на улице у вас под благовидным предлогом просят телефон для короткого звонка или отправки эсэмэски, в помощи, конечно, не отказывайте, но действуйте предусмотрительно и не передавайте мобильник в чужие руки. Наберите номер телефона лично и только после этого передайте трубку: если человек действительно попал в непростую ситуацию, он примет эту помощь, а мошенник не сможет запустить руку в чужой карман и повесить на вас мобильный кредит.

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