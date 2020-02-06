Можно ли взять отпуск по уходу за 90-летней бабушкой?

Моей бабушке 90 лет. Можно ли взять отпуск за свой счет на 3-4 месяца на основании справки "временно ухаживающий за родственником"? Куда для этого надо обратиться?

Яна Хупченко.

Трудовым кодексом не предусмотрен специальный отпуск по уходу за престарелым родственником. Но вы можете взять социальный отпуск по семейно-бытовым и другим уважительным причинам (статья 190 Трудового кодекса). Его продолжительность в течение календарного года - не более 30 календарных дней, если иное не предусмотрено коллективным договором или соглашением. Также решение об увеличении отпуска может принять и сам наниматель - если он не против, то может вас отпустить не только на 30 дней, но и на 3 - 4 месяца (для этого достаточно приказа). Но уважительность причины оценивает именно он, и он может отказать, если сочтет ее несущественной.

Если же вы ухаживаете за больным членом семьи в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья, то вам обязаны предоставить отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 14 календарных дней (часть 4 статья 189 Трудового кодекса). А справку может выдать больница, поликлиника.

Как вариант, вы также можете взять трудовой отпуск, если за текущий рабочий год он не использован. Трудовой отпуск за второй и последующие рабочие годы предоставляются в любое время рабочего года. Поэтому, если рабочий год начинается, например, 1 марта 2020 года, то уже 1 марта вы имеете право на новый отпуск.

Если в вашей организации есть коллективный договор, возможно, в нем предусмотрены какие-то гарантии и для вашего случая.

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