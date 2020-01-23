МАЗ о «Дакаре-2020»: «Кондиционером в Саудовской Аравии не пользовались»

На «Дакаре-2020» экипаж Сергея Вязовича занял 3-е место в зачете грузовиков. Это второй случай, когда команда «МАЗ-СПОРТавто» поднялась на подиум престижного ралли-рейда. В 2018-м все тот же Вязович был вторым (в гонке наши участвуют с 2012 года).

В среду вечером команду встречали в Национальном аэропорту «Минск».

"МАЗ-СПОРТавто" встречали хлебом и солью.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Долгожданная встреча после марафона.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ТАК БОЛЕЛ ЗА СЫНА! ЧУТЬ КОМПЬЮТЕР НЕ ВЫБРОСИЛ!»

- Ой, как мы болели! - говорит отец Сергея Вязовича Николай Михайлович. - Чуть компьютер не выбросил в окно. Сергей шел среди лидеров, а интернет-трансляция зависает. Жена посмотрела на меня и сказала: «Сейчас точно выбросишь». Мы переживали в пять раз больше, чем пилоты, механики, штурманы. Хотя Сергей всегда успокаивал, говорил, что все хорошо. Но на самом деле все намного тяжелее. Они в первый раз поехали по пескам Саудовской Аравии. Там были не такие трассы, как раньше.

Отец Сергея Вязовича Николай Михайлович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы направили Сергея в автоспорт?

- Я занимался велоспортом, становился мастером спорта, и Сергея туда отдал. Он становился чемпионом страны среди юношей. Как-то поехали на гонку Могилев - Мозырь. Там он тоже лидировал, но пробил колесо, стал искать техперсонал, чтобы помогли заменить. Никого не нашел, пришел в гостиницу, а там все (организаторы и техперсонал. - Ред.) сидят под этим самым… (пьяные. - Ред.). Он сказал: «Вот вам, пожалуйста, велосипед, больше я тут не покажусь». Тренер ходил, уговаривал, но он не вернулся. Потом начались ночные гонки. У меня была машина «Жигули» шестерка. Он на ней и гонял, выигрывал. Дальше он попал на Автозавод начальником автоколонны. Стал замначальника транспортного цеха. Когда появилась спортивная команда, он вошел в ее состав. Его немного прижимали, но он молодец - с характером, своего добился.

А когда он был малышом, то садил его на коленки, давал руль, когда ехали по проселочной дороге в деревню к родителям. Сейчас внуки просятся так поездить.

- Довольны, что есть еще одна награда?

- Конечно. Правда, когда он ехал туда, то рассчитывал на большее. Хотел победить. Но у «КАМАЗа» больше экипажей, состав ровный. Ему удалось двоих отцепить. Хотя и у Сергея были трудные моменты, в песок провалился, как в болото. Две машины едва его вытащили. На этом потерял 30 минут, возможно, это стоило второго места. Машиной он доволен, будут еще ее дорабатывать.

Гендиректор МАЗа Валерий Иванкович поздравляет команду.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ОНИ НАПРЯГЛИСЬ, КОГДА МЫ СТАЛИ НАСТУПАТЬ НА ПЯТКИ»

После торжественного приветствия пилоты отвечали на вопросы.

- Первый день марафонского этапа подергал нервишки. Но благодаря слаженной командной работе, самопожертвованию ребят (мы перебрасывали запчасти с других машин на нашу) мы практически не потеряли время, не потеряли место в тройке генеральной классификации. Нам противостоит сильный соперник («КАМАЗ-мастер». - Ред.) с ровным составом из четырех пилотов. Я принимаю участие в «Дакаре» с 2013 года, за это время лишь восемь человек становились призерами: два пилота из «Ивеко», я и пять пилотов «КАМАЗа». Вы понимаете, какая конкуренция, какая вероятность попадания на подиум. Трудно сказать, что будет в следующем году. В этом году мы правильно выбрали стратегию, разделили экипажи «КАМАЗа» на две части (по времени прохождения этапов. - Ред.). Тем самым мы гарантировали себе одно из мест на подиуме. Считаю, что тактически мы переиграли своего соперника. Дальнейшая борьба проходила против двух экипажей, а не четырех, что было легче. При том составе, который выставлял «КАМАЗ», это безусловный успех. Немногим в мире удавалось разбить эту четверку, - сказал Сергей Вязович.

Он также добавил, что увидел, как соперники начали нервничать, когда им стали наступать на пятки.

- Соперники наши поднапряглись, хотя внешне это не показывали. Очень удивительно начинают себя вести люди, когда начинаешь им наступать на пятки. Но ничего не поделаешь. Мы собираемся это делать постоянно. Придется к этому привыкать. Нравится это кому-то или нет. Нам нравится. В целом, как я уже говорил, чем сложнее трасса, тем лучше для МАЗа. Более простые участки все идут более-менее ровно, когда начинаются сложные, бездорожье - все становится на свои места. Да, мы не единственные законодатели темпа. Но мы на верном пути. И не остановимся, пока не покорим еще одну оставшуюся ступень пьедестала, - сказал Вязович.

"Дакар-2020". Бронзовый Бедуин МАЗа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дороги Саудовской Аравии удивили.

- По Саудовской Аравии чуть не совпали наши ожидания. Думали, что будут пески, а было много бездорожья и камней. Участки нельзя назвать раллийными, было много каменного бездорожья, такого мы нигде не видели. По дороге домой мы обсуждали гонку и говорили, что сейчас темп лидеров грузового зачета вырос настолько, что мы идем на максимальной скорости, несмотря на то, какое покрытие. Раньше считалось, что тот, кто не сломался, тот и выиграл «Дакар». Сейчас надо не только не сломаться, но и ехать очень быстро.

Пилоты "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский, Сергей Вязович, Александр Василевский и Валерий Иванкович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О ПСИХОЛОГИИ

Вязович сравнил «Дакар-2020» с 2018 годом:

- На «Дакаре» нет слова проще. Когда мы первый раз попали на подиум, это было неожиданностью. Сейчас мы ехали с целью попасть на пьедестал. С точки зрения психологии это давление, с которым надо было справиться. Когда ты в группе лидеров, едешь без поломок в хорошем темпе, тогда легче. Когда на марафонском этапе сталкиваешься с проблемами и до четырех утра ремонтируешь автомобиль, то тут и проявляется дух, характер, сплоченность команды.

С ДВИГАТЕЛЕМ ВСЕ ХОРОШО

После этапов пилоты МАЗов порой жаловались, что не хватает мощности двигателя.

- Когда на спецучастке чуть отстаешь – эмоции переполняют. На финише в интервью мы жаловались на мощность двигателя. Но с ним все было в порядке. Мы не в первый год шли по пути меньшей мощности и большей надежности двигателя. Такая мощность была выбрана намеренно. Она была больше, чем у других, но ниже, чем у одной команды, - прояснил ситуацию Вязович.

Сергей Вязович с сыном.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, что в автодоме, где жили члены команды, включали не кондиционер, а подогрев.

- В Саудовской Аравии рано темнеет - в 5 - 6 вечера. Организаторы старались старты делать рано утром, чтобы финишировать в 3 - 4 часа дня. Если не возникало проблем, было время отдохнуть, поесть, лечь отдыхать. В этом помогал автодом. Кстати, там ни разу не включили кондиционер, потому что по ночам было прохладно, - сказал пилот Алексей Вишневский.

Бронзовый экипаж «МАЗ-СПОРТ-авто» с призами: пилот Сергей Вязович (слева), штурман Павел Гаранин (в центре), механик Антон Запорощенко (справа).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КАПОТНИК СЕБЯ ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ

МАЗ впервые показал новый капотный грузовик, который до этого обкатали на других ралли.

- И в предыдущий бескапотный автомобиль был влюблен. А в этом души не чаю, получаю удовольствие. В этом и есть наш секрет. С автоматической коробкой намного легче - сосредоточен на трассе. Не всегда она работает корректно, есть над чем работать, но она экономит физические силы, - сказал Сергей Вязович.

Алексей Вишневский сообщил, что к апрелю должны собрать еще один капотник, который планируют опробовать в апреле на ралли в Марокко.

По ходу общения гендиректор МАЗа Валерий Иванкович предлагает побыстрее закругляться с вопросами, мол, пилоты хотят к семьям. Сергея Вязовича после нескольких селфи под руку уводит дочка: «Ближайший год ни на какой «Дакар» тебя не отпущу».

Сергей Вязович с наградой "Дакара" - Бедуином.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

Состав команды «МАЗ-СПОРТавто» на «Дакар-2020»:

№503 - Сергей Вязович / Павел Гаранин / Антон Запорощенко,

№508 – Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Виталий Мурылев,

№528 – Алексей Вишневский / Максим Новиков / Андрей Неверович.

Итоговая классификация «Дакар-2020» в разделе грузовики:

1. Андрей Каргинов (КАМАЗ) - 46:33.36

2. Антон Шибалов (КАМАЗ) - +42.26

3. Сергей Вязович (МАЗ) - +2:04.42

4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) - +2:55.28

5. Мартин Мацик (Iveco) - +3:28.08

6. Янус ван Кастерен (Iveco) - +4:26.57

7. Алеш Лопрайс (Praga) -+5:16.57

8. Алексей Вишневский (МАЗ) -+5:24.30

9. Патрис Гаррус (Tatra) -+6:07.53

10. Терухито Сугавара (Hino) -+6:18.39

11. Мартин Солтыш (Tatra) -+6:44.39

12. Александр Василевский (МАЗ) -+6:52.48.

МАЗ-СПОРТавто на 8 этапе ралли ДАКАР-2020: как всей командой вытягивали капотник Сергея Вязовича из песков. Источник: mazbelarus

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