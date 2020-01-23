«Оторвало руку, обожгло тело»: в Гомеле петарда взорвалась прямо в руках мальчика

Эту историю сейчас обсуждают не только в Гомеле, но по всей стране. Разглашать подробности произошедшего родители не хотят. Нам удалось связаться только с двоюродной сестрой мальчика. О случившемся все узнали из ее поста, который она разместила в одной из социальных сетей, чтобы помочь семье в сборе средств для приобретения протеза ребенку.

- Он у нас просто боец, - рассказывает Татьяна (имя изменено по этическим соображениям – Ред). - Даже когда его везли в больницу, говорил маме: «Не плачь так сильно. Все будет хорошо, мне не очень больно». Даже сейчас, когда была у него в больнице, он попросил меня передать привет всем, кто сейчас желает ему скорейшего выздоровления и восстановления.

Подробности произошедшего и есть ли в случившемся виновные, установит следствие. Сейчас же о том, что произошло, мы можем узнать только из поста родственницы мальчика, который размещен в Инстаграме в открытом доступе.

Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности даже касательно легких пиротехнических изделий!

Как написала Татьяна, все случилось 7 января. В тот день 4-классник играл в частном секторе Монастырька (район Гомеля, в котором живет пострадавший мальчик и в котором случилось ЧП. - Ред.) со старшими соседскими ребятами. На улице ребята нашли петарду. По одной из версий, над 4-классником решили пошутить, сказав, что это дымовая шашка. По другой - они действительно были уверены, что так оно и есть.

А дальше петарду подожгли прямо у мальчика в руках. И она тут же сдетонировала…

Как написала девушка в соцсетях, при взрыве брату оторвало кисть правой руки. О том, чтобы ее восстановить или сохранить, речь не шла. Ее просто разорвало на месте. Более того, взрывной волной ему обожгло все тело. На нем сгорела одежда. Есть глубочайшие ожоги туловища и ног.

Мальчика экстренно доставили в учреждение здравоохранения, где у него диагностировали травматическую ампутацию кисти правой руки, ожоги роговицы обоих глаз, разрыв ушной барабанной перепонки.

Мальчик перенес операцию на руке. А когда она закончилась, выяснилось, что у него еще и внутренние разрывы кишечника. Экстренно медики провели еще одну операцию и удалили часть кишечника. Также мальчику предстоит операция на ухе, а потом долгая реабилитация.

На контакт с журналистами родители мальчика не выходят, поясняя это тем, что уже сейчас в интернете по поводу произошедшего появилось много недостоверной информации. По словам родственницы мальчика, петарду ребенок не покупал, а подобрал на улице…

Сбор средств в поддержку мальчика идет вовсю, и сам он, по словам родственницы, держится молодцом. А тем временем в интернете появилась петиция с требованием запретить продажу петард в Беларуси.

КОМПЕТЕНТНО

«Руку может оторвать даже, казалось бы, безобидная петарда»

- Руку может оторвать даже петардой с сертификатом, купленной в проверенном магазине, - рассказали нам хирурги Больницы скорой медицинской помощи. Фото: rajon.lv

Врачи об опасностях, которые таят в себе петарды, знают не понаслышке.

- Руку может оторвать даже петардой с сертификатом, купленной в проверенном магазине, - рассказали нам хирурги Больницы скорой медицинской помощи. - Все зависит от мощности порохового заряда петарды, обстоятельств произошедшего. И если меры безопасности при этом не были соблюдены, травмы могут быть самыми разными - от ожогов и оторванных пальцев до осколочных ранений, оторванных конечностей и летального исхода. У нас был такой случай: в Минске мужчина запускал фейерверк, который нужно было зажечь из положения стоя на земле. Он его поджег и отошел в сторону. Но тот не сработал. И мужчина пошел проверить почему. Как только он к этому фейерверку наклонился, тот взлетел. В результате мужчине пробило кости черепа, глазницу и травмировало мозг. Его долго оперировали нейрохирурги, но спасти его не удалось. Главная просьба: пожалуйста, будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности даже касательно легких пиротехнических изделий!

ОФИЦИАЛЬНО

«Покупать петарды разрешено с 16 лет»

В МЧС провели эксперимент: взорвали петарду в прочнейшей пожарной перчатке. И вот что от нее осталось. А теперь представьте, что может случиться, если петарда взорвется просто в руке. Фото: Минское городское управление МЧС.

- Петарды, фейерверки и пиротехнические изделия, которые белорусы чаще всего используют во время новогодних праздников, относятся к пиротехническим изделиям бытового назначения. Они относятся к изделиям I и II классов опасности. В Беларуси их разрешено продавать людям, достигшим 16 лет, в торговых точках - павильонах, киосках, торговых центрах и магазинах – у которых на это есть разрешение, - комментирует официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Земченок.

- Если купить петарды и фейерверки так просто, должны ли к ним прилагаться сертификаты качества?

- Покупая пиротехническое изделие, человек имеет полное право попросить у продавца документы, подтверждающие качество товара, а сам продавец обязан проинструктировать покупателя о правилах и технике безопасности использования пиротехнического изделия. При этом в обязательном порядке покупателю должны предоставить инструкцию к изделию на русском языке.

С 15 февраля 2012 года у нас действует техрегламент Таможенного союза, согласно которому пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям техрегламента в форме декларирования или сертификации.

Что касается использования петард, их надо запускать только на улице, поджигать и отбрасывать на безопасное расстояние - 5 метров. Важно, чтобы рядом не находились люди, животные или способные загореться предметы. Носить петарды в карманах россыпью и без упаковки запрещено.