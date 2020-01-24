Дневник белорусско-канадского школьника, часть 3: «Мои одноклассники ходят в школу в пижаме, уже работают и не должны делать домашку»

Белорусско-канадский школьник Леша продолжает рассказ о том, как три года назад, в 15 лет переехал с родителями в Канаду и пошел в местную школу после минской.

Первую часть можно прочитать тут.

Вторую часть можно прочитать тут.

«Из всех впечатлений самым сильным оказалась школа»

А это наша школа.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Отдельно хочу рассказать о канадской школе.

На вторую неделю после прибытия меня записали в местную школу. И сразу после короткой проверки моего английского отправили в обычный класс. В первый день мне выдали локер (собственный шкафчик для вещей с замком), «номер студента» для доступа к школьным компьютерам и вай-фаю, а после просто отвели на урок математики. Так я начал учиться в канадской школе.

Локеры – шкафчики в школе.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Наверное, из всех впечатлений школа оказалась самым сильным. Она реально очень отличается от белорусской. После минской гимназии у меня долго было ощущение, что в Канаде не учатся! В классах ученики чувствуют себя совершенно свободно. Можно есть, ходить, разговаривать. Домашнее задание либо не дается, либо не проверяется.

Идет урок!Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Дресс-код состоит из фразы «Мы не хотим видеть ваши подмышки и нижнее белье», в остальном стиль одежды очень свободный. Хотя если в средней школе рваные спортивные штаны и шлепки никого не удивят, то в старшей школе многие ребята следят за модными тенденциями.

Типичный класс в школе. Смарт-доска - обязательный элемент. Ведь большая часть информации от учителя - наглядная.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Тут всегда найдется несколько человек в одинаковой одежде из новой коллекции популярных брендов. Хотя ближе к концу 12-го класса многие сдаются и могут прийти в пижаме.

«В старших классах школа начинает напоминать белорусскую»

Школьники в Канаде более самостоятельные, чем в Беларуси. С 14 лет они получают ученические водительские права, открывают свой банковский счет, многие начинают работать. К шестнадцати у большинства уже есть полноценные водительские права, несложная работа (в пекарне, магазине, библиотеке и т. д.) и немного денег на банковской карточке. На 16-летие принято дарить ребенку первую машину, ну или помочь с ее покупкой. Некоторые родители могут отпустить подростков одних на самостоятельную поездку в Калифорнию или в горы на лыжи. А ночевки дома у друзей - это обыденная вещь.

Школьные коридоры.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Школы очень большие - параллель легко может состоять из 800 учеников. Очень много студентов по обмену, которые стараются держаться вместе и говорить между собой на родном языке. У меня в школе, например, очень много азиатов, и китайский язык в коридорах школы я слышу достаточно часто. Русскоязычные школьники обычно шифруются и даже между собой говорят по-английски, чтобы не исключать из разговора остальных друзей. А так особых национальных или культурных барьеров в школах обычно нет.

Школьная библиотека.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Классная работа до 10-го класса до смешного простая, наглядная и интересная. На уроке литературы для погружения в японскую литературу мы рисовали аниме-портреты, складывали традиционное оригами и делали суши, а на уроке науки (три в одном: биология, химия и физика) при изучении ДНК и генов для наглядности играли в «Давай поженимся» для драконов…

С 10-го класса ученики переходят в старшую школу, и уже там начинается серьезная подготовка к университету и взрослой жизни. С непривычки регулярное домашнее задание и огромное количество тестов кажутся невероятно сложными, но в ритм влиться не так и сложно. Школа начинает принимать привычный для белорусского школьника вид: лекции, контрольные работы, классные и домашние задания. Конечно, не так наглядно и увлекательно, как вся учеба до этого, но стресс по поводу поступления в универ не дает об этом задуматься - важны только оценки.

Школьный автобус можно встретить даже на самых отдаленных дорогах в горах.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

«Предметы и уровень сложности ученик может выбирать сам»

В канадских школах у каждого свой список предметов и свое расписание - ученикам дается возможность выбирать, какие предметы они хотят изучать. Постепенно, начиная с 5-го класса, у тебя появляется все больше предметов на выбор. К старшей школе обязательными остаются только английский и математика. И еще десятки разных вариантов на твой выбор: от физики и химии до косметологии и технического театра. Поэтому если считаешь, что биология тебе никогда в жизни не пригодится, то ее курс можно просто не брать. Кроме того, классы предлагаются на нескольких уровнях сложности - простые, обычные или усиленные. В усиленных курсах - обычно дети иммигрантов, для которых оценка даже в 95% - это катастрофа. В простых классах - те, кто в университет поступать не собирается.

Хэллоуин в школе брата Тимы. Его учительницы на фото – тоже в костюмах. В Канаде нельзя фотографировать детей без разрешения родителей, поэтому лица детей мы закрыли.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

Иногда я скучаю по простой и понятной системе белорусской школы, где за тебя все решили, ты не ломаешь голову, что тебе больше понадобится для поступления и классы какого уровня дадут тебе лучшую оценку.

Не могу не написать про школьные спортивные секции. Хотя называть их так язык не поворачивается - это скорее полноценная спортивная команда! В каждой школе есть команды на любой вкус - от рестлинга до баскетбола. Самые популярные, на мой взгляд, волейбол и баскетбол. Чтобы попасть в них, нужно пройти через многодневный отбор - берут только лучших из лучших. Если тебя зачислили в команду, то будь готов к ежедневным изнурительным тренировкам.

Это не спорт ради спорта, самое главное тут - это соревнования. За игровой сезон команда может сыграть до 40 игр. Каждая школа мечтает о звании чемпиона города для своей команды. Кроме того, параллельно проводятся турниры в других городах провинции, где соревнуются лучшие команды из разных уголков Канады.

Так в Канаде наступает зима.Фото: Алексей ПЕРКОВСКИЙ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ:

Каждому атлету выдают полный комплект формы - от носков до рюкзака.

На матчи приходит физиотерапевт, чтобы следить за твоей физической формой и травмами. А на домашние игры, особенно матчи плей-офф, приходят фанаты (родители и школьники), чтобы поддержать свою команду. На игры сильных школ приходят тренера-рекрутеры из университетских команд и ищут будущих звезд спорта.

И последнее мое наблюдение, о котором я хочу написать: чем больше я тут живу, чем больше Канада мне напоминает Беларусь. Например, здесь сейчас кризис - и люди очень из-за этого переживают. Очень многие недовольны результатами выборов. Есть большая страна-соседка, на фоне которой Канада, как и Беларусь, тихая и аграрная, а канадцы миролюбивые и толерантные. В общем, многое, как у нас.