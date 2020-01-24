«Она увидела, как ее муж целуется с другой!»: доярка из ревности облила кипятком 25-летнюю соперницу

- Все из-за того случилось, что она увидела, как ее муж целуется с молодой. Просто поймала их! У нее это машинально получилось... Обе эти женщины доярки, и мужчина их на той же ферме работает - дойку включает, - рассказала нам жительница агрогородка Городокского района. - Если бы я такое увидела, я бы тоже что-то сделала...

Конфликт произошел еще в декабре в Городокском районе. В помещении молочной лаборатории фермы разыгрались настоящие страсти! 31-летняя доярка увидела, как ее мужчина нежно общается с другой дояркой. И не смогла сдержать свои эмоции.

- В порыве ревности она схватила первое попавшееся на глаза ведро с водой и пошла к парочке, - сообщает УВД Витебского облисполкома. - Мужчина к этому времени ушел, а соперница, оставшаяся к моменту прихода разгневанной дамы, была облита водой.

Вот только оказалось, что в ведре был кипяток для мытья агрегатов, который поставили остывать. В итоге 25-летняя соперница получила серьезные ожоги плеч и рук.

- Нас позвала ее мама, и мы вызвали скорую помощь. Она была госпитализирована в больницу, - рассказали "Комсомолке" в местной амбулатории.

На больничном девушка провела почти месяц. Местные говорят, что доярка со своим благоверным недавно переехала в их агрогородок.

На самом предприятии, где все произошло, не очень хотят обсуждать этот конфликт:

- Сейчас идет следствие по этому случаю.

О том, что девушка получила ожоги, милиция узнала от медиков. Следователи провели проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело по статье 155 УК РБ «Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности».