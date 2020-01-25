В январе зимы не дождемся: почитали прогнозы и расспросили климатолога, что будет с погодой до весны

- В предстоящие выходные 25 и 26 января сохранится оттепельная, сырая погода, - рассказали "Комсомолке" в Белгидромете. - В субботу, 25 января, во многих районах страны пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ожидается местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха днем от +1 до +6 градусов. В воскресенье, 26 января, в отдельных районах страны возможен дождь и мокрый снег. Днем столбик термометра покажет от 0 до +5.

В предстоящий понедельник погода будет такой же. Местами по стране выпадут кратковременные осадки - дождь и мокрый снег.

Кстати, за прошедшие дни января температурный фон в среднем на 4 - 6 градусов был выше климатической нормы. И, как говорят синоптики, до конца месяца на приход матушки-зимы нам рассчитывать не стоит.