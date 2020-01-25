Минское «Динамо» уступило «Северстали», хотя вело по ходу игры

«Зубры» провели очередной матч КХЛ. На «Минск-Арене» подопечные Крэйга Вудкрофта и его тренерского штаба принимали «Северсталь» из Череповца. Напомним, «Динамо» сохраняет лишь теоретическое шансы на плей-офф, скорее речь идет о том, что достойно завершить сезон. Гендиректор Дмитрий Басков даже говорил, что многим игрокам надо постараться, что сохранить место в команде на следующий сезон.

Во втором периоде минчане четыре раза играли в большинстве, но не смогли забросить. А вот "Северсталь" дважды отличилась. Гости развили преимущества в завершающей 20-минутке и в итоге добились победы со счетом 3:1.

Динамо Минск – Северсталь – 1:3

1:0 – 18 Еременко (Спунер, Граньяни)

1:1 – 25 Кинрэйд (Марковин, Кодола)

1:2 – 35 Провольнев (Алексеев, Сизов)

1:3 – 51 Петунин.

Следующий матч "Динамо" проведет в гостях с питерским СКА 28 января.

ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Магазин атрибутики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск) - ХК "Северсталь" (Череповец).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Северсталь" (Череповец).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№10 Евгений Бодров. ХК "Северсталь" (Череповец).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер "Северстали" спорит с арбитрами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ