2020-01-25T18:58:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Самолет «Белавиа», летевший в Мюнхен, приземлился в Гродно. Что случилось?

По некоторым данным, с борта пограничники сняли шесть человек
Геннадий МОЖЕЙКО
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По некоторым данным, с борта самолета "Белавиа" пограничники сняли шесть человек.По некоторым данным, с борта самолета "Белавиа" пограничники сняли шесть человек.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В пятницу, 24 января, рейс авиакомпании «Белавиа» из Минска в Мюнхен вылетел с большой задержкой. По расписанию самолет должен был вылететь в 12:30, фактически же вылетел только в 15:43. Но в полете что-то пошло не так. Embraer уже практически долетел до границы с Германией, но под Вроцлавом самолет развернулся и полетел обратно. А вернувшись в белорусского воздушное пространство, он сел в ближайшем аэропорту – в Гродно.

Схема полета самолета. Фото: Flightradar24.

Схема полета самолета. Фото: Flightradar24.

По некоторым данным, после посадки на борт поднялись пограничники и таможенник, которые вывели из самолета шесть человек.

По данным авиационного сервиса Flightradar24 через два часа самолет снова вылетел, и успешно долетел до Мюнхена. Обратно в Минск самолет прилетел в 23:47, опоздав на пять с половиной часов. На следующий день борт продолжил выполнять рейсы – самолет уже слетал в Калининград и Кишинев.

В авиакомпании «Белавиа» от комментариев отказались. Ничего не сообщают пока также пограничные и таможенные службы, нет комментария и от МВД.

Тот самый борт, с которого пограничники сняли шесть человек. Фото: jetphotos.com.

Тот самый борт, с которого пограничники сняли шесть человек. Фото: jetphotos.com.

Рейс авиакомпании «Белавиа» «Минск – Мюнхен» осуществляется четыре раза в неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресениям.

Это самолет уже попадал в сводки авиационных происшествий

Это первый Embraer во флоте «Белавиа» - авиакомпания получила его новым в сентябре 2012 года.

7 апреля 2014 года он приземлился в Петербурге с неисправной стойкой шасси. Основной версией случившегося называли отказ программного обеспечения, следственный комитет России даже проводил проверку.

6 мая 2015 года этот же борт выполнял рейс B2-953 «Минск – Москва (Домодедово)». На борту находился 51 пассажир и 4 члена экипажа. После взлета на высоте 8000 футов самолет прекратил набор высоты, экипаж сообщил о неисправности, после чего самолет вернулся в Минск. Пассажиров пересадили на другой Embraer, в результате задержка рейса составила 80 минут.

10 декабря 2018 года в киевском аэропорту «Борисполь» у этого самолета возникли технические проблемы. Авиакомпания объяснила, что пилот заметил ошибку в бортовом компьютере и решил вернуться

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В декабре 2016 года из-за обледенения полосы самолет «Белавиа» съехал с полосы в аэропорту Киева. Из-за инцидента временно приостанавливали прием и отправку рейсов.

21 сентября 2015 года самолет Embraer авиакомпании «Белавиа» взлетел из национального аэропорта «Минск» ровно по расписанию. Набрав высоту, борт взял курс на Рим. Однако долетел самолет только до Столбцов. Подробности читайте в материале Из-за сигнала о разгерметизации новенький самолет «Белавиа» аварийно сел в Минске.

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21 сентября 2015 года самолет Embraer авиакомпании «Белавиа» взлетел из национального аэропорта «Минск» ровно по расписанию. Набрав высоту, борт взял курс на Рим. Однако долетел самолет только до Столбцов. Подробности читайте в материале Из-за сигнала о разгерметизации новенький самолет «Белавиа» аварийно сел в Минске.

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