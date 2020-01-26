7 наивных вопросов о возврате самолета с белорусскими чиновниками

Эту историю обсуждают уже второй день. В пятницу, 24 января, рейс авиакомпании «Белавиа» из Минска в Мюнхен вылетел с большой задержкой. И в полете что-то пошло не так. Embraer уже практически долетел до границы с Германией, но под Вроцлавом самолет развернулся и полетел обратно. А вернувшись в белорусское воздушное пространство, он сел в ближайшем аэропорту – в Гродно.

По рассказам очевидцев, после посадки на борт поднялись пограничники, которые вывели из самолета двух белорусских чиновника высокого ранга со своими семьями – всего шесть человек, включая двух девочек-подростков. Всех остальных пассажиров через 20 минут тоже вывели и закрыли в автобусе. В это время самолет обыскал человек в черной маске. Потом пассажиров - кроме снятой шестерки - вернули обратно на борт. Пилоты по громкой связи объявили, что «технические проблемы устранены».

Маршрут самолета, который вернули в Гродно. Фото: flightradar24.

Самолет снова вылетел, и успешно долетел до Мюнхена. Обратно в Минск борт прилетел в 23:47, опоздав на шесть с половиной часов. На следующий день борт продолжил выполнять рейсы – самолет уже слетал в Калининград и Кишинев.

В авиакомпании «Белавиа» от комментариев отказались сразу. Ничего не сообщают пока также пограничные и таможенные службы, нет комментариев и от МВД, КГБ и СК. В отсутствии официальной информацией стала распространяться информация неофициальная. Появились имена чиновников, которых ввели из самолета: это директор «Могилевскогохимволокна» Петр Рудник и директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович.

Кто эти люди?

62-летний Петр Рудник возглавляет «Могилевскогохимволокно» уже шесть лет. С 2008 по 2014 год он являлся членом Совета Республики и работал председателем Могилевского облисполкома. В конце 2014 года Петр Рудник попал под критику президента. Мол, в регионе не удалось выработать системный подход подбора кадров:

- Стиль работы, вы сами это подтвердили, - никчемный, - констатировал Александр Лукашенко, обращаясь к Петру Руднику. - Мы в будущем году будем сдавать людям экзамен. А у вас люди зарплату не получают, а если и получают - мизерную, у вас порядка нет, все застыло в прошлом веке, нет движения, и я это говорю не потому, что придираюсь к вам. Могилев - худший город в стране из областных центров.

На исправление ошибок губернатору было отведено 15 дней. За такой короткий срок улучшить ситуацию не удалось, и Рудник был уволен. А вскоре назначен на самый проблемный в нефтехимической отрасли страны участок - гендиректором «Могилевхимволокна». Предприятие тогда называли проблемным.

Александр Лукашенко и Петр Рудник. Фото БЕЛТА.

63-летний Михаил Криштапович входит в Совет Республики нынешнего созыва. Уже 20 лет он работает директором Городейского сахарного комбината. До этого работал в льняной сфере: начинал учеником слесаря Воложинского льнозавода. Потом стал мастером контрольно-измерительных приборов и автоматики Крупского льнозавода, главным инженером Воложинского льнозавода, директором Несвижского льнозавода. Награжден медалью «За трудовые заслуги», почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, почетной грамотой Кабинета Министров Республики Беларусь.

63-летний Михаил Криштапович входит в Совет Республики нынешнего созыва. Фото: СТВ.

Городейский сахарный комбинат является одним из крупнейших производителей сахара в стране. Кроме сахара там выпускают овощную, фруктовую продукцию, а еще – соки.

Последний раз высокое начальство инспектировало комбинат в августе – туда приезжал премьер Сергей Румас. По слухам, в субботу на комбинате прошли обыски, кабинет директора опечатан, а сам директор «находится в запланированном отпуске».

7 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ «КП»

1. А так вообще можно было? Специалисты в области авиации говорят, что да. Командир воздушного судна имеет право принять решение вернуться. Например, при возникновении неисправности. Правда, свой маневр нужно согласовать с диспетчером страны, в воздушном пространстве находится самолет, в нашем случае – с польским диспетчером.

2. Экипаж объявил о том, что самолет вернулся по техническим причинам. Если неисправность действительно была, почему нельзя было сесть в ближайшем аэропорту? Правда, у этой версии есть минус: устранение неисправности и обслуживание самолета всегда дешевле и проще в «аэропорту приписки» - в нашем случае в Минске. Но пассажиры, которые наблюдали за обыском самолета и дозаправкой в Гродно, не заметили, чтобы самолет подвергся какому-либо техническому обслуживанию.

3. В чем провинились чиновники, что потребовалось возвращать самолет из воздушного пространства другой страны? Надеемся, в скором времени будут официальные заявления. Судя по отсутствию спецназа и группы захвата – они точно не террористы.

4. Это был побег? Если да - то почему чиновники не улетали из Москвы? На побег это мало похоже. Действительно, проще было на машине доехать в Москву и вылететь оттуда. Или же воспользоваться любой иностранной авиакомпанией – тогда самолет из воздушного пространства другой страны вернуть таким образом было бы невозможно. К тому же, по некоторым данным, отпуск Михаила Криштаповича был запланированным, и на предприятии об этом знали.

5. А почему их нельзя было остановить еще в аэропорту вылета? По слухам, были заминки во взаимодействии белорусских спецслужб. Либо, команда могла поступить уже после того, как самолет вылетел.

6. Кто компенсирует неудобства пассажирам рейса – прямого или обратного? В Европе существует специальный регламент, который защищает права пассажиров, рейсы которых были задержаны. Правда, касается он либо авиакомпаний из ЕС, либо рейсов, вылетающих из ЕС (рейс «Мюнхен-Минск» как раз подпадает под последнее условие). В зависимости от ситуации, можно получить компенсацию от 250 до 600 евро. Правда, часть этих денег (как правило, от 20 до 30%) оставит себе компания-посредник, который будет заниматься бумажной работой и переговорами с вашей авиакомпанией. Таких сервисов много, например, CompensAir или AirHelp. С рейсом из Минска в Мюнхен все гораздо сложнее – тут все зависит только от «Белавиа».

7. Кто компенсирует самой авиакомпании расходы по возврату самолета? Абсолютно точно, что «Белавиа» понесла финансовые (да и репутационные) потери, связанные с возвратом самолета. Кто за это окажется в ответе - мы, скорее всего, даже не узнаем.

БУДЬ В КУРСЕ

Все это похоже на историю с самолета «Белавиа», который развернули в Украине?

Многие вспомнили: похожая история была с самолета «Белавиа» в 2016 году. Сразу после вылета из Киева украинский диспетчер приказал пилотам вернуться. Сразу причин не объясняли, а в случае невыполнения пообещали поднять в воздух боевую авиацию. Согласно авиационным правилам, белорусские пилоты подчинились, и самолет вернулся в Киев. Оказалось, что самолет вернули по требованию Службы безопасности Украины. В самолете находился Армен Мартиросян, к которому у силовиков были вопросы. Его сняли с борта, самолет снова вылетел в Минск, добрался без происшествий. Мартиросяна допросили, обыскали и отпустили. Через некоторое время скандал угас. В «Белавиа» пообещали добиться компенсации от украинской стороны за возврат рейса. Но позже руководство авиакомпании заявило «Комсомолке», что конфликт в итоге был исчерпан, правда, не сообщило подробностей о стоимости компенсации.

Но в той ситуации были и отличия. Во-первых, причина возврата стала известна практически сразу. Во-вторых, сама ситуация была иной: на востоке Украины фактически шла война, украинские спецслужбы заявляли, что Мартиросян был задействован в российском плане «Шатун» - по дестабилизации ситуации в Украине. В-третьих, самолет развернули сразу после вылета, в своем воздушном пространстве.