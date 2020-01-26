2020-01-27T00:35:23+03:00
Общество
КП Беларусь

«В магазины пускают после измерения температуры»: белорусский музыкант о жизни в Китае в разгар коронавируса

Группа ROSTANY, которая была специальной звездой в китайских клубах-тысячниках, прервала гастроли из-за коронавируса
Сергей ТРЕФИЛОВ
Поделиться:
Виктор Руденко из ROSTANY рассказал в соцсетях, как еле-еле достал маску в разгар эпидемии, а еще о том, что пришлось прервать гастроли группы. Фото: Личный архивВиктор Руденко из ROSTANY рассказал в соцсетях, как еле-еле достал маску в разгар эпидемии, а еще о том, что пришлось прервать гастроли группы. Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

ROSTANY исполняют альтернативную танцевальную музыку. До начала эпидемии коронавируса ребята успели отыграть около 20 концертов в китайских клубах. Побывали музыканты на острове Ханьнань, в Ченду, Чжанчжоу, Гуанчжоу, в Гонконге и многих других городах.

- А вот в Ухане, к счастью, не выступали. Когда начались все эти проблемы мы специально проверили, не случалось ли нам там быть. Но это, судя по карте, не так и далеко от Чжанчжоу, где мы теперь. Вообще, в плотном графике ты только и успеваешь узнавать, что сегодня летишь, а куда и откуда – не так и важно. Ведь наше турне и остановилось-то неожиданно: мы прилетели из Шеньженя в Чжанчжоу, и тут объявили об эпидемии, - рассказывает лидер группы Виктор Руденко.

Группа ROSTANY уже 5 лет успешно гастролирует по клубам Китая. Фото: Личный архив

Группа ROSTANY уже 5 лет успешно гастролирует по клубам Китая. Фото: Личный архив

Сначала, вспоминает он, была информация о некоем вирусе, а потом по соцсетям пошли посты, что чуть ли не мертвых на улицах подбирают. Тогда и заговорили об опасности в тусовке музыкантов и моделей, приехавших в Китай из постсоветского пространства. «У нас люди научены опытом СССР с традицией замалчивать реальные опасности», - говорит Виктор.

«Нам предложили пересидеть эпидемию в отеле»

На улицах, рассказывает белорус, практически все ходят в масках.

- У китайцев и прежде была такая традиция – это уже часть обыденной жизни. Частенько их надевали, к примеру, из-за загазованности. Или вовсе, чтобы быть на стиле. Потому они стали модным аксессуаром, с разными рисунками. Но теперь носят их поголовно – ни одного человека не видел на улице без маски. И это при всей их пофигистичности ко многим вещам. Возможно, это связано с рекомендациями правительства.

При этом, рассказывает музыкант, ситуация ажиотажная: масок давно нет в аптеках, исчезли они и в супермаркетах – сотрудники только разводят руками.

На днях Виктор столкнулся с недостатком масок в аптеках и супермаркетах Чжанджоу. Фото: Личный архив

На днях Виктор столкнулся с недостатком масок в аптеках и супермаркетах Чжанджоу. Фото: Личный архив

- Я взял последние в отдаленном супермаркете Чжанчжоу – наугад зашел в соответствующий отдел. Да и маски такие, скорее, для моды, чем для реальной защиты. Мне пишут друзья, к примеру, из Австралии, где тоже вовсю идет информация по коронавирусу. И там говорят, что эти маски – как мертвому припарка, ведь заражение может произойти, скажем, через слизистую глаза. Еще по официальным каналам рекомендуют лекарства. Я толком не знаю, что я принимаю, но сами китайцы мне сказали: правительство говорит пить это.

Еще Виктор видел, как на входе в супермаркет две женщины с ультрасовременными градусниками, которые моментально определяют температуру тела человека. И войти в магазин без такой проверки было нельзя.

Обычно ROSTANY выступают в клубах на несколько тысяч человек. Фото: Личный архив

Обычно ROSTANY выступают в клубах на несколько тысяч человек. Фото: Личный архив

- Такие моменты напоминают какой-нибудь американский фильм о зомби-апокалипсисе, - грустно смеется Виктор Руденко. – Конечно, сначала относишься к таким вещам по-славянски спокойно, с надеждой на авось, но за пару дней мы решили: тур туром, а жизнь – дороже, и приостановили гастроли. Да, нам предлагали пересидеть эпидемию в Китае, и некоторые выходцы из СНГ, работающие в Китае, так и делают. Говорят, что будут есть рис и только то, что не переносит болезнь. Но это ведь, что называется бой с тенью… И мы прикинули: для нас смысла просто сидеть в отеле нет. А клубы, где мы работаем, как и все общественные заведения, сейчас закрыты по всему Китаю. Говорят, на срок до месяца. В общем, вариант отдыха крайне сомнительный…

«В Ухань высокими зарплатами заманивают учителей и моделей: «Тарифы выросли люто»

ROSTANY еще предстоит ощутить на себе весь ажиотаж, ведь группе со дня на день предстоит выбираться из Китая и лететь в Беларусь.

Сейчас клубы, бары и большинство мест массового скопления людей из-за коронавируса закрыто. Фото: Личный архив

Сейчас клубы, бары и большинство мест массового скопления людей из-за коронавируса закрыто. Фото: Личный архив

- Говорят, вылететь теперь из Пекина, как мы планируем, – тот еще квест. Посмотрим, как справимся с этими приключениями. Пока ждем доставку наших вещей, которые оказались по всему Китаю из-за гастрольных планов – мы не путешествуем со всем багажом. Но, честно говоря, хочется поскорее вылететь домой.

ROSTANY прервали свой тур в Китае после двух десятков концертов. Фото: Личный архив

ROSTANY прервали свой тур в Китае после двух десятков концертов. Фото: Личный архив

А пока Виктор с коллегами следят за тем, как коронавирус обрастает мемами в социальных сетях. Например, из Австралии ему прислали афишу в духе старых американских фильмов к пока несуществующей киноленте «Последний самолет из Уханя». А еще он видел плакат, где человек в костюме химзащиты откликается на призыв ехать учителем в Ухань.

- Ведь в Ухане жизнь не прекратилась, и дефицит специалистов там появился. Даже на моделей! И тарифы там люто взлетели. Но это же надо быть фатальным авантюристом, чтобы туда ехать зарабатывать… - резюмирует Виктор.

Такие мемы теперь можно встретить в соцсетях восточного полушария. Фото: Личный архив

Такие мемы теперь можно встретить в соцсетях восточного полушария. Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

Группа ROSTANY гастролирует в Китае с 2015 года. Как правило, это туры на 2-3 месяца по крупным клубам больших городов всей Поднебесной – залы на несколько тысяч человек и даже больше. «Огромные ангары, где даже не видишь противоположную стену – настолько он огромен», - уточняет Виктор Руденко. Белорусы выступают там в качестве специально приглашенных звезд. Возит их артистическое агентство – соответственно, на нем была реклама, контракты с клубами, перелеты, жилье.

Свежее выступление группы Rostany с музыкой, которую они играют в Китае. Видео: Belsat Music Live.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайцы больше никуда не поедут: из-за коронавируса им запретили путешествия за рубеж

Такого еще не было: гражданам Поднебесной закрыли продажи всех туров, в том числе и внутри страны. Закрыта Великая Китайская стена, Запретный город в Пекине, “Диснейленды” в Шанхае и Гонконге (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Китайцы больше никуда не поедут: из-за коронавируса им запретили путешествия за рубеж
Такого еще не было: гражданам Поднебесной закрыли продажи всех туров, в том числе и внутри страны. Закрыта Великая Китайская стена, Запретный город в Пекине, “Диснейленды” в Шанхае и Гонконге
«Сказать, что это высший уровень, не сказать ничего. Внимательный персонал, чистота в номерах, еда изумительно вкусная, бассейн не пахнет хлоркой»: что говорят о белорусских санаториях
Хотите узнать, о каких? Посмотрите, может и вам стоит там побывать: отличный отдых и лечение вам обеспечены
«Зимой дети чаще травятся взрослыми каплями от насморка»: мы подежурили с транспортной реанимацией и увидели, как спасают детей от 0 до 18
Корреспондент «КП» выехала с бригадой детской больницы Минска и увидела, как это страшно, когда дорога каждая минута, а водители медлят
«Люксембург в грибной сезон - «мая Беларушчына»: оперная дива Мария Гулегина о доносах, бегстве из Минска 30 лет назад и покорении Ла Скала
Перед первым за 30 лет концертом в Минске расспросили Марию о причинах бегства из СССР, травле со стороны коллег, выздоровлении дочери после чернобыльской аварии и жертвах ради ролей [фото]
Новости 24
Погода на понедельник: желтый уровень опасности
ДТП в столице: легковушка столкнулась с автобусом
В Городокском районе легковушка, в которой находились четыре человека, вылетела в кювет
В четвертый раз с начала года и на традиционную копейку: 26 января в Беларуси подорожало топливо
Первая пошла: норвежская нефть поступила на «Нафтан»
В Кобринском районе Fiat съехал с дороги и врезался в дерево
Посольство Беларуси в Китае поможет белорусам выехать из провинции Хубэй, где распространяется коронавирус
В Щучинском районе застолье закончилось поножовщиной
Сотрудники ГАИ нашли тушу косули в багажнике джипа
Наталья Кочанова и глава Минска Анатолий Сивак прогулялись по Грушевскому скверу и сказали остановить вырубку деревьев
Лукашенко на малой родине: президент заготовил дрова и посетил могилы мамы и тещи
В Гродно пропала мать двух детей: женщина не вернулась с работы домой
Свято-Успенскому Жировичскому монастырю исполнится 500 лет
В Минске подросток перебегал дорогу и его сбило авто
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем рождения. Президенту Украины исполнилось 42 года
Александр Лукашенко: «Нас раком поставили по углеводородам, а мы боимся страну защитить!»
В Жабинке милиционер гнался за вором, укравшим рога и бутылку коньяка
«Посадил на электричку от греха подальше»: Пропавшую в Сморгони школьницу нашли в Дзержинске
Пока брестчанка играла клоуна на детском утреннике, коллега украла у нее деньги с карты
На М1 лось выбежал под Audi A6: пассажир и водитель в больнице, сохатый погиб
В Горках мошенники за 150 рублей продавали пенсионерам газовое оборудование стоимостью 35 рублей
Белстат: В декабре в Беларуси средняя зарплата составила почти 1239 рублей
Погода в Беларуси на выходных 25-26 января: дождь и до +6
С 1 февраля в Беларуси дорожают сигареты
«Мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны». Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность»
В Гродно за занятия проституцией задержали девушку-подростка
США, Саудовская Аравия, ОАЭ: Лукашенко рассказал, с какими странами договаривается о поставках нефти