2020-01-27T18:25:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Продолжение истории о самолете, который развернули над Польшей

Официальной информации, о том, кого же сняли с борта, пока так и не появилось
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Борт авиакомпании "Белавиа" вернули, когда он уже почти долетел до границы с Германией. Фото: hetphotos.com.Борт авиакомпании "Белавиа" вернули, когда он уже почти долетел до границы с Германией. Фото: hetphotos.com.
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В минувшую субботу появилась информация, что самолет рейса «Минск-Мюнхен» сначала задержали на несколько часов в минском аэропорту, а потом и вовсе развернули над Польшей и посадили в Гродно. В салон зашли люди в форме и попросили выйти нескольких человек. По первоначальной информации одним из тех, кого сняли с рейса, был якобы генеральный директор «Могилевхимволокно» Петр Рудник. Мы позвонили на предприятие, чтобы уточнить, на месте ли генеральный директор.

- Он был в пятницу (на предприятии - Ред.) допоздна. В субботу он участвовал в видеосовещании с концерном «Белнефтехим». А в понедельник, 27 января, в 9 утра в обычном порядке у нас прошла планерка, объезд территории. С утра журналисты встречали его, поздоровались с ним, - рассказал «Комсомолке» замгенерального директора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам предприятия Виталий Зеньков. - Я вам больше скажу: ни у него, ни у супруги нет даже шенгенской визы.

Редакция газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии», которая в оперативной публикации о возвращении самолета написала о возможном задержании Петра Рудника, приносит извинения генеральному директору «Могилевхимволокно».

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