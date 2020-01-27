Продолжение истории о самолете, который развернули над Польшей

В минувшую субботу появилась информация, что самолет рейса «Минск-Мюнхен» сначала задержали на несколько часов в минском аэропорту, а потом и вовсе развернули над Польшей и посадили в Гродно. В салон зашли люди в форме и попросили выйти нескольких человек. По первоначальной информации одним из тех, кого сняли с рейса, был якобы генеральный директор «Могилевхимволокно» Петр Рудник. Мы позвонили на предприятие, чтобы уточнить, на месте ли генеральный директор.

- Он был в пятницу (на предприятии - Ред.) допоздна. В субботу он участвовал в видеосовещании с концерном «Белнефтехим». А в понедельник, 27 января, в 9 утра в обычном порядке у нас прошла планерка, объезд территории. С утра журналисты встречали его, поздоровались с ним, - рассказал «Комсомолке» замгенерального директора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам предприятия Виталий Зеньков. - Я вам больше скажу: ни у него, ни у супруги нет даже шенгенской визы.

Редакция газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии», которая в оперативной публикации о возвращении самолета написала о возможном задержании Петра Рудника, приносит извинения генеральному директору «Могилевхимволокно».