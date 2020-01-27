В Москве задержали белоруса с кило наркотиков: «Предложили за перевозку груза хорошие деньги»

В Москве на Ленинградском вокзале полицейские задержали перевозчика наркотиков. Им оказался безработный 37-летний гражданин Беларуси. У него нашли пакет с порошкообразным веществом.

- Согласно заключению экспертов, содержимым пакета оказалось наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около килограмма, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Российский интернет-портал МВД МЕДИА опубликовал видео, на котором белорус рассказывает о себе. По словам Александра, он приехал в Москву 5 января. Хотел устроиться работать водителем, но не получилось.

- Поддался, скажем так, влиянию быстрой наживы, быстрого заработка. Через интернет списался с работодателем, который предложил за перевозку некоего груза хорошие деньги.

- Большие деньги, если не секрет? - спрашивают у Александра.

- Порядка 50 - 60 тысяч рублей (около 800 - 950 долларов. - Ред.) в неделю. Я согласился для начального капитала сделать несколько рейсов.

Александру, если его вину докажут, грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или даже пожизненное заключение.