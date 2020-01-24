«Директор приехал смотреть на мое поражение, а я - волю в кулак!»: наши читатели делятся историями исполнения желаний

«Ночами читаю, плачу, учу наизусть, а утром на экскурсии обкатываю найденный материал»

«Моя мечта исполнилась в 60-летнем возрасте. Когда мне было 55 лет, наш населенный пункт (поселок Красный Берег Жлобинского района) выбрал академик архитектуры Л.М. Левин для реализации своего проекта - строительства мемориала «Детям - жертвам войны». В 90-х годах началось строительство. Мой дом находился недалеко от этого места. Однажды одна соседка сказала: «Вот увидите - я на этом мемориале буду работать экскурсоводом!» А я тут же подумала: «А может, это буду я»…

Шли годы, строительство заглохло из-за недостатка финансирования. Но я верила, что мемориал все равно построят. И это время наступило. В 2004 году строительство возобновили, а в 2006 году все работы были выполнены.

Наступила зима, приближался Новый год. Я в Минск в гости к детям приехала. Вдруг раздается звонок. Оказывается, муж ездил устраиваться на работу сторожем на мемориал, но условия его не удовлетворили. Узнав, что нужны экскурсоводы, он предложил мою кандидатуру. Даже заявление написал за меня, так как это нужно было сделать срочно.

На 26 декабря уже была запланирована экскурсия для ветеранов и узников войны. Мне срочно пришлось прервать затянувшийся отдых (5 лет на пенсии) и в 60 лет осваивать новую работу.

24 декабря я дома. Звонок из краеведческого музея: готова ли я к проведению экскурсии? А у меня ничего нет. Первой помощи - интернета - еще нет. Где найти описание памятника? Музей отказал - мол, ничего нет. Я в панике. Выручила знакомая - она дала мне две газетные публикации и описание памятника.

И вот с этими материалами, прочитанными накануне, я встречаю автобус, из него выходят люди, пережившие войну. Ноги дрожат. В горле пересыхает. Даже холод не берет - а было - 20 градусов! Краем глаза вижу еще несколько человек на мемориале. Это директор музея и научные сотрудники. Приехали посмотреть на мое поражение. Волю в кулак…

Экскурсия длилась около часа. Я ее содержание до мелочей помню и сейчас, спустя 13 лет. После экскурсии директор музея посмотрела на мою папку, на материалы к ней и сказала: «Учитесь, как надо работать». И эта похвала так меня тронула, что ни одной минуты у меня не было свободной. Из всех библиотек в округе я извлекла книги о детях войны. Читала, делала выписки, собирала публикации из газет… Работала не покладая рук. Вечерами, ночами читаю, выписываю, плачу, учу наизусть, а утром на экскурсии обкатываю найденный материал. А экскурсии пошли. До открытия мемориала я провела 100 экскурсий. Равнодушных не было ни среди взрослых, ни среди детей.

Проработала я на мемориале больше пяти лет. Так исполнилась моя мечта».

Людмила МЕЛАЩЕНКО, г.п. Красный Берег.

***

«Включила актрису - и убедила маму купить собаку»

«С детства мечтала о собаке - и вот мечта осуществилась. Мы шли с родителями по рынку, на выходе заметили картонную коробку, в которой копошились два пушистых щенка: серый и белый, мальчик и девочка. А поскольку я давно мечтала о собаке, включила хорошую актрису. Посмотрела на маму такими умоляющими глазками, что отказать уже она была не в силах. На все убеждения, что за собакой нужен уход, что это ежедневные прогулки по несколько раз в день, что мы в ответе за тех, кого приручили и т. д., я уже не реагировала и со щенячьим видом тихонько скулила в мольбе. И вот моему четвероногому другу Вегасу уже пошел пятый год. Он лохматый, смешной и очень добрый, порода называется китайская хохлатая пуховая. Но главное - стал полноправным членом семьи, всеобщим любимчиком. Теперь я уверенно могу сказать, что мечты сбываются. Только надо набраться немножечко терпения».

Со слов Ольги Р. записала Елена РАЗУМОВСКАЯ, Солигорск, Минская обл.

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