2020-01-26T21:17:50+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я мечтала об этом 20 лет, а потом все сошлось - и исполнилось за месяц»: наши читатели делятся историями исполнения желаний

Присылайте ваши истории на конкурс «Мечты сбываются» - и выигрывайте призы!
Ирина КАЛИНИНА
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Фото: pixabay.com / носит иллюстративный характерФото: pixabay.com / носит иллюстративный характер
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Мы пригласили наших читателей присылать нам истории о сбывшихся мечтах. Сегодня публикуем еще две из них:

«Мечты исполнились все разом, в один год»

«В ушедшем году исполнилась моя мечта длиною в 20 лет. И не она одна. Если существуют на свете чудеса, то они произошли со мной все разом…

Я с детства писала стихи, этому пристрастию уже более 26 лет. Творческий путь мой активный, начиная со школьных лет. Это публикации в районной, областной и республиканской периодике, победы в конкурсах и фестивалях, участие в международных литературных проектах, вступление в Союз писателей, создание своего творческого клуба и многое другое. Конечно, я мечтала о своей первой книге. Но на протяжении многих лет обстоятельства и финансовые возможности не позволяли исполнить эту романтическую и, казалось бы, далекую мечту.

В 2019 году в моей жизни произошли кардинальные перемены. Могу сказать, что она поменялась полностью. Пройдя несколько тренингов и вступив в городской клуб, я познакомилась с уникальными людьми, которые перевернули мое восприятие жизни и помогли мне стать счастливой не когда-то, а прямо сейчас. Я поменяла работу, мысли, образ жизни.

В один прекрасный момент я сказала себе: ты не должна предавать свою мечту! В тот же день села и стала собирать материал на свою долгожданную книгу. И как только я перестала мечтать и стала что-то делать для осуществления своей мечты, она исполнилась! Нашлось время, люди, средства и возможности. Всего месяц - и в руках у меня яркая красивая книга в твердом переплете, обложка - от молодой талантливой художницы-оформительницы, тираж - от профессионального популярного издательства. Было много презентаций книги и добрых слов, благодаря книге все поменялось. Я встретила своего человека, снова сменила работу, переехала из города в деревню, и эти перемены исполнили другие тайные мечты, в которых я, наверное, сама себе не признавалась, потому что считала их несбыточными. А именно: дом на берегу озера на своей малой родине, работа в библиотеке и в газете, профессиональные писательские курсы и так далее.

Хочется сказать людям, мечтающим о чем-то долго и тихо: обязательно мечтайте! Но не бездействуйте! Никогда не надо сидеть и ждать - все в наших руках. Когда это осознаешь, мечты сбываются».

Людмила.

***

«Дочь знала о моей мечте и исполнила ее»

«Родилась я в 1962 году в маленькой деревне. Когда была школьницей, родители купили телевизор, и я начала смотреть разные передачи, и особо в мою душу запал балет. Закончила я школу в 1979-м, и все эти годы не пропускала передач, где транслировали спектакли из театра. И вот тогда зародилась у меня мечта - приехать в Театр оперы и балета в Минск и посмотреть представление, сидя в зале. Живу, а в голове за ниточку мечту свою держу - так образно можно сказать об этом. Отучилась, вышла замуж, родились дети, один из них с инвалидностью. Потом судьба мне послала подарок - работу, о которой не могла и мечтать в моем положении…

Летом 2018 года звонит дочь и говорит: «Мама, я два билета купила в Театр оперы и балета в Минск на спектакль «Лебединое озеро». Как я радовалась, кричала «ура!».

Дети знали о том, чего я хочу. Оказывается, у дочери на работе собирали группу для поездки в Минск. Спустя 39 лет я сидела в театре - сбылась моя мечта увидеть самый прекрасный из всех видов искусства. Вот такой я получила подарок судьбы».

Алина Александровна.

Поздравляем победителей! Внимание: редакция не высылает призы по почте, получить их можно в офисе «Комсомолки» по адресу: Минск, ул. Платонова, 1 Б, предварительно позвонив по телефону: (017) 284-68-58.

БУДЬ В КУРСЕ!

Расскажите нам о вашей давней мечте, к которой вы долго шли, - неважно какой. Лучшие из писем будут опубликованы на страницах «толстушки» и на сайте kp.by, а их авторы получат приятные призы от «Комсомолки»: фирменную утку-подушку, книги из коллекции издательского дома «Комсомольская правда», а также коллекцию новогоднего чая от официального дистрибьютора Ahmad Tea ООО «ЭНЕРГИЯ».

Пишите нам по адресу: 220005 г. Минск, а/я 192, либо на электронную почту - mechta@phkp.by, c пометкой «Мечты сбываются». Не забудьте указать ваши данные и телефон для обратной связи.

БУДЬ В КУРСЕ!

Расскажите нам о вашей давней мечте, к которой вы долго шли, - неважно какой. Лучшие из писем будут опубликованы на страницах «толстушки» и на сайте kp.by, а их авторы получат приятные призы от «Комсомолки»: фирменную утку-подушку, книги из коллекции издательского дома «Комсомольская правда», а также коллекцию новогоднего чая от официального дистрибьютора Ahmad Tea ООО «ЭНЕРГИЯ».

Пишите нам по адресу: 220005 г. Минск, а/я 192, либо на электронную почту - mechta@phkp.by, c пометкой «Мечты сбываются». Не забудьте указать ваши данные и телефон для обратной связи.

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